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  • Премьера нового пикапа Ram намечена на начало следующего года. Опубликован свежий тизер

Премьера нового пикапа Ram намечена на начало следующего года. Опубликован свежий тизер

01.11.2022 87 0 0

Конкурент Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV от бренда Ram будет представлен 5 января 2023 года в рамках выставки CES. Новинка дебютирует в статусе предсерийного концепта.

 

У бренда Ram, входящего в состав автогиганта Stellantis, по итогам прошлого года был зафиксирован прирост: всего американцы за указанный период купили 647 328 автомобилей марки, что на 3,6% больше, чем годом ранее. Правда, до показателя «доковидного» 2019-го этот результат не дотянул (тогда было продано около 703 тыс. экземпляров). В текущем году у марки наблюдается отрицательная динамика: за первые три квартала в Штатах реализовали 415 321 шт., что на 16,2% меньше, чем в январе- сентябре 2021-го.

Новый тизер электрического пикапа Ram (высветленная версия)

В актуальной модельной линейке Ram числятся вэны и полноразмерные пикапы, в списке последних есть грузовик 1500 не только нынешнего поколения, но и предыдущего. Такая модель получила дополнительную прибавку Classic к названию: покупателям этот трак обходится на несколько тысяч долларов дешевле, чем более современный Ram 1500. У всех сегодняшних моделей американской марки техника остаётся традиционной, но в сравнительно скором будущем это изменится.

Уже в 2024 году на рынок по плану должен выйти полностью электрический пикап. Предполагалось, что презентация предсерийного концепта пройдёт в текущем году, однако оказалось, что премьеру сдвинули на начало следующего: дебют «зелёного» грузовика состоится 5 января в рамках выставки CES-2023 (Consumer Electronics Show), которая пройдёт в Лас-Вегасе.

Производитель рассказал о том, что готовит полностью электрическую новинку ещё летом прошлого года, тогда в ходе анонса будущую модель назвали Ram 1500 BEV (Battery Electric Vehicle). Позже появилась информация о том, что грузовик может получить имя Revolution, однако впоследствии в компании пояснили, что это название всего проекта по разработке новинки. Так что, какое именно наименование будет у первой «электрички» Ram, пока не ясно.

Компания сегодня не только объявила дату презентации предсерийного концепта, но и опубликовала новый тизер будущего пикапа. На этот раз в кадре оказался силуэт автомобиля в профиль. Судя по изображению, у шоу-кара будут «мускулистые» боковины с выразительными выштамповками, светящаяся надпись с названием бренда на передней водительской двери, а также камеры на месте боковых зеркал заднего вида.

На тех тизерах, которые были опубликованы ранее, удалось разглядеть ещё крупные колёсные арки, расходящиеся в форме широкого «икса» светодиодные дневные ходовые огни, а также подсвеченный логотип марки, вероятно, расположенный на заглушке, которая находится на месте традиционной решётки радиатора.

В основу «зелёного» пикапа окажется платформа STLA Frame разработки Stellantis. Новинка Ram получит тяговую батарею ёмкостью от 159 до 200 кВт*ч. Предполагается, что максимальный запас хода на одной зарядке у такого пикапа будет равен примерно 800 км. По предварительным данным, базовый грузовик может получить один 204-сильный электромотор, у версии «побогаче», вероятно, будет 449-сильный вариант, а совокупная отдача двухмоторной установки полноприводного пикапа может составить 897 л.с. Официальная информация, скорее всего, будет обнародована в ходе презентации новинки.

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