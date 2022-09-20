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  • Премьеры Renault: электрический фургон Trafic E-Tech и компактный кемпер Hippie Caviar Motel

Премьеры Renault: электрический фургон Trafic E-Tech и компактный кемпер Hippie Caviar Motel

20.09.2022 39 0 0

У «зелёного» вэна французской марки пробег на одной зарядке составляет 240 км, есть два варианта длины, а также пара модификаций высоты.

 

Компания Renault выпускает коммерческий автомобиль Trafic с 1980 года, актуальное третье поколение появилось в 2014-ом. Пассажирская версия пережила рестайлинг в ноябре 2020 года, а фургон обновился в сентябре 2021-го. Теперь линейка модели пополнилась за счёт полностью электрического вэна Renault Trafic E-Tech. Французский производитель представил новинку на выставке коммерческого транспорта, которая сейчас проходит в Ганновере (Германия).

На фото: Renault Trafic Van E-Tech

Renault Trafic Van E-Tech визуально мало чем отличается от вэна с ДВС. Единственным отличием стал шильдик с обозначением версии, который расположен на задней двери. Электрический фургон доступен в двух вариантах колёсной базы и соответственно длины: либо 5080 мм, либо 5480 мм. Также «зелёный» вэн предложат в двух вариантах высоты – 1971 и 2495 мм у стандартной версии, 1967 и 2498 мм у длиннобазной. В зависимости от исполнения объём грузового пространства варьируется в диапазоне от 5,8 до 8,9 кубометра. Кроме того, у модели есть кабина с платформой на основе «растянутой» версии (на неё можно установить любую надстройку).

В движение Trafic Van E-Tech приводит единственный электромотор с отдачей 122 л.с. Фургон оснащается тяговой батареей ёмкостью 52 кВт*ч, его запас хода на одной зарядке составляет 240 км (расчёт вели по циклу WLTP). Аккумулятор можно заряжать от сети переменного тока мощностью 7 кВт либо 22 кВт, или же от дополнительного устройства постоянного тока для быстрой зарядки мощностью 50 кВт. Максимальная грузоподъёмность электрического фургона французской марки составляет 1100 кг, а «потолок» буксировочных возможностей ограничен отметкой в 750 кг.

На фото: Renault Trafic Van E-Tech на выставке коммерческого транспорта в Ганновере

В компании пока не назвали дату, когда электрический фургон Trafic E-Tech поступит в продажу на европейском рынке. Предполагается, что коммерческие автомобили доберутся до дилеров в начале следующего года. Цены новинки в компании пока тоже не объявили, вероятно, их обнародуют ближе к старту продаж. Отметим, стоимость «обычного» вэна Renault Trafic на домашнем рынке, во Франции, начинается с 29 тыс. евро.

На фото: концепт Renault Hippie Caviar Motel на выставке в Ганновере

​На выставке коммерческого транспорта в Ганновере компания Renault также показала компактный автокемпер Hippie Caviar Motel (автомобиль дебютировал в статусе концепта). В его основу лёг серийный электрический «каблучок» Kangoo E-Tech. Внутреннее пространство можно преобразовать в спальное место, рабочий столик и небольшой кухонный блок. Кроме того, имеется шкаф для спортивного инвентаря, крыша со стеклянной секцией и дополнительный багажник на ней, предназначенный для перевозки лыж.

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«Начинка» у этого кемпера стандартная: речь идёт о единственном электромоторе, отдача которого равна 120 л.с., а также тяговой батарее ёмкостью 45 кВт*ч. В компании отметили, что на одной зарядке Hippie Caviar Motel сможет проехать 285 км (по циклу WLTP). На разгон с места до «сотни» электрокару требуется 11,6 секунды.

Напомним, в прошлом году производитель представил концепт Hippie Caviar Hotel, созданный на базе Trafic. У этой версии был раскладной диван, выдвижная кровать, а также терраса на крыше с креслами и журнальным столиком.

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