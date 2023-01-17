Престижный кроссовер Mazda CX-90: новые тизеры и подробности о технике

Модель будет доступна с рядным шестицилиндровым турбомотором, а также в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе четырехцилиндрового «атмосферника». Полностью SUV раскроется уже через пару недель.

Мазда продолжает начатую еще в прошлом году кампанию по рассекречиванию большого трехрядного кроссовера CX-90: несколько дней назад марка опубликовала видео с «фрагментами» модели, а теперь появился тизер, на котором автомобиль запечатлен в полный рост. Кроме того, производитель поделился кое-какой информацией о начинке. Напомним, этот SUV станет второй моделью «премиального» семейства Mazda после CX-60 (проект называется Large Product Group). Ну а главным рынком для «девяностого» будут Штаты.

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Как и младший кросс, CX-90 построен на новой платформе с продольным расположением мотора и основным задним приводом. Впрочем, в США с прошлого года все кроссоверы японского бренда представлены только в полноприводном исполнении, вот и CX-90 не станет исключением. Внешность сделали в стиле «шестидесятого»: новинке достались аналогичные фары и радиаторная решетка, хотя задние фонари у модели для Штатов все же оригинальные. Внутри SUV в целом повторит CX-60, не считая, конечно, наличия третьего ряда кресел.



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Американцам кроссовер Mazda CX-90 будет доступен с рядным бензиновым шестицилиндровым турбомотором e-Skyactiv Turbo 3.3 с гибридным довеском и максимальной отдачей в 345 л.с. и 500 Нм: эта «шестерка» объявлена самым мощным массовым двигателем компании. Правда в Mazda сразу уточняют, что такая мощность достигается «при использовании рекомендованного топлива премиум-класса». Тем не менее, в Австралии, например, отдача родственного «мягкогибридного» CX-60 с «турбошестеркой» 3.3 составляет «лишь» 284 л.с. и 350 Нм.



Кроме того, CX-90 предложат в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе четырехцилиндрового «атмосферника» 2.5. Отдачу этой версии компания пока не раскрыла. У Mazda CX-60 тоже есть исполнение PHEV с мотором 2.5, совокупная мощность гибридной «шестидесятки» — 328 л.с. и 500 Нм.



Полноценную премьеру трехрядного кроссовера Mazda CX-90 проведут в США 31 января (по местному времени), там модель придет на смену Mazda CX-9.