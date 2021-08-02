24-25 августа 2021 года состоится XII Международный Московский Автомобильный Форум IMAF 2021, который пройдет в рамках юбилейной 25-й выставки MIMS Automechanika Moscow 2021 в ЦВК «Экспоцентр», Москва.

Партнерский материал

В этом году темой Форума станет «Автопром после кризиса: новая реальность, новые возможности».

В первый день Форума состоится пленарная сессия, в ходе которой спикеры планируют обсудить меры государственной поддержки и их эффективность во время кризиса, перспективы «зеленого» транспорта в России, перспективные направления дальнейшего развития экспорта автомобилей и автокомпонентов и др.

Свое участие в дискуссии уже подтвердили:

Вячеслав Зубарев , президент РОАД.

, президент РОАД. Симоне Монтанья , генеральный директор «Скания Русь».

, генеральный директор «Скания Русь». Штефан Меха , Управляющий директор, Фольксваген Груп Рус.

, Управляющий директор, Фольксваген Груп Рус. Алексей Калицев , управляющий директор Hyundai Motor CIS, заместитель Председателя комитета автопроизводителей АЕБ.

, управляющий директор Hyundai Motor CIS, заместитель Председателя комитета автопроизводителей АЕБ. Ян Айхингер , генеральный директор, МАН Трак энд Бас Рус, Председатель Комитета коммерческого транспорта АЕБ.

, генеральный директор, МАН Трак энд Бас Рус, Председатель Комитета коммерческого транспорта АЕБ. Сергей Когогин , генеральный директор ПАО «КАМАЗ».

, генеральный директор ПАО «КАМАЗ». Павел Бурлаченко, Директор по поддержке экспорта (автомобилестроение и железнодорожная отрасль), Российский экспортный центр и др.

Также в первый день пройдут панельные сессии, посвященные факторам давления на рынок в посткризисное время и инновациям в автопроме.

В ходе второго дня Форума состоится сессия по российском рынку автомобильной электроники и круглый стол, посвященный использованию bid data в автопроме, модератором которого выступит Александр Гурко, Со-руководитель рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты НТИ «Автонет», президент НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС»).

Регистрация СМИ на IMAF 2021 открыта на сайте форума.

За более подробной информацией о Форуме вы можете обратиться к Анастасии Медовой, продюсеру деловых мероприятий ITEMF Expo по тел.: +7 495 766 30 02, доб. 913 или по email: Anastasia.Medovaya@itemf.ru