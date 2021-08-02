Партнерский материал
В этом году темой Форума станет «Автопром после кризиса: новая реальность, новые возможности».
В первый день Форума состоится пленарная сессия, в ходе которой спикеры планируют обсудить меры государственной поддержки и их эффективность во время кризиса, перспективы «зеленого» транспорта в России, перспективные направления дальнейшего развития экспорта автомобилей и автокомпонентов и др.
Свое участие в дискуссии уже подтвердили:
- Вячеслав Зубарев, президент РОАД.
- Симоне Монтанья, генеральный директор «Скания Русь».
- Штефан Меха, Управляющий директор, Фольксваген Груп Рус.
- Алексей Калицев, управляющий директор Hyundai Motor CIS, заместитель Председателя комитета автопроизводителей АЕБ.
- Ян Айхингер, генеральный директор, МАН Трак энд Бас Рус, Председатель Комитета коммерческого транспорта АЕБ.
- Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ».
- Павел Бурлаченко, Директор по поддержке экспорта (автомобилестроение и железнодорожная отрасль), Российский экспортный центр и др.
Также в первый день пройдут панельные сессии, посвященные факторам давления на рынок в посткризисное время и инновациям в автопроме.
В ходе второго дня Форума состоится сессия по российском рынку автомобильной электроники и круглый стол, посвященный использованию bid data в автопроме, модератором которого выступит Александр Гурко, Со-руководитель рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты НТИ «Автонет», президент НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС»).
Регистрация СМИ на IMAF 2021 открыта на сайте форума.
За более подробной информацией о Форуме вы можете обратиться к Анастасии Медовой, продюсеру деловых мероприятий ITEMF Expo по тел.: +7 495 766 30 02, доб. 913 или по email: Anastasia.Medovaya@itemf.ru
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