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  • Приглашение на XII Международный Московский Автомобильный Форум IMAF 2021

Приглашение на XII Международный Московский Автомобильный Форум IMAF 2021

02.08.2021 64 0 0

24-25 августа 2021 года состоится XII Международный Московский Автомобильный Форум IMAF 2021, который пройдет в рамках юбилейной 25-й выставки MIMS Automechanika Moscow 2021 в ЦВК «Экспоцентр», Москва.

 

Партнерский материал

В этом году темой Форума станет «Автопром после кризиса: новая реальность, новые возможности».

В первый день Форума состоится пленарная сессия, в ходе которой спикеры планируют обсудить меры государственной поддержки и их эффективность во время кризиса, перспективы «зеленого» транспорта в России, перспективные направления дальнейшего развития экспорта автомобилей и автокомпонентов и др.

Свое участие в дискуссии уже подтвердили:

  • Вячеслав Зубарев, президент РОАД.
  • Симоне Монтанья, генеральный директор «Скания Русь».
  • Штефан Меха, Управляющий директор, Фольксваген Груп Рус.
  • Алексей Калицев, управляющий директор Hyundai Motor CIS, заместитель Председателя комитета автопроизводителей АЕБ.
  • Ян Айхингер, генеральный директор, МАН Трак энд Бас Рус, Председатель Комитета коммерческого транспорта АЕБ.
  • Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ».
  • Павел Бурлаченко, Директор по поддержке экспорта (автомобилестроение и железнодорожная отрасль), Российский экспортный центр и др.

Также в первый день пройдут панельные сессии, посвященные факторам давления на рынок в посткризисное время и инновациям в автопроме.

В ходе второго дня Форума состоится сессия по российском рынку автомобильной электроники и круглый стол, посвященный использованию bid data в автопроме, модератором которого выступит Александр Гурко, Со-руководитель рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты НТИ «Автонет», президент НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС»).

Регистрация СМИ на IMAF 2021 открыта на сайте форума

За более подробной информацией о Форуме вы можете обратиться к Анастасии Медовой, продюсеру деловых мероприятий ITEMF Expo по тел.: +7 495 766 30 02, доб. 913 или по email: Anastasia.Medovaya@itemf.ru

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