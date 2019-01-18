Проблема самого узкого места трассы М-4 «Дон» решится раньше срока

Проблема самого узкого места трассы М-4 «Дон» решится раньше срока

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Летом 2019 года участок в Воронежской области ещё будет собирать многокилометровые пробки, однако уже через год автопутешественники смогут быстрее добраться да курортов.
 

Новый участок трассы М-4 «Дон», который проходит с 633 по 715 км, могут сдать на год раньше срока. Если раньше планировалось, что его откроют для движения в конце 2020-го, то теперь этот срок передвинулся на конец 2019 года. Об этом сказал первый зампред правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, проверив ход работ на этом отрезке пути.

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Строительство обхода города Павловска и села Лосева важно для улучшения пропускной способности трассы. Нынешний участок М-4 «Дон» признан «самым узким местом» всей автодороги. В сезон отпусков он собирает многокилометровые пробки, которые часть водителей объезжает по полю. Некоторые пользуются объездами, но большая часть автотуристов застревает в заторах на несколько часов.

Представитель «Автодора» рассказал о том, что компания сейчас решает три основные задачи, которые касаются газопровода, электросетей и выкупа фермерского участка. По словам Вячеслава Петушенко, на сегодняшний день уже 35 км нового участка «в асфальтобетоне». Напомним, его протяжённость по окончанию работ составит 85 км.

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Сократить сроки сдачи объекта «Автодор» смог из-за того, что перенаправил на него деньги с нескольких других проектов. Об этом Kolesa.ru сообщал ещё летом 2018-го. Работы на этом участке начались в 2017 году, подрядчик – ООО «Трансстроймеханизация». Эта же компания занимается реконструкцией двух участков трассы М-4 «Дон» в Тульской области, работает на М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и ранее принимала участие в строительстве Крымского моста.

Напомним, трасса М-4 «Дон» является платной. Она была передана в доверительное управление ГК «Автодор» в 2010 году. Общая протяженность составляет 1 552 км, она проходит по маршруту: Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск.

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Недавно стало известно о том, что ещё один участок трассы М-4 «Дон» – в Ростовской области – станет платным: осенью 2021 года для движения откроют отрезок пути с 1 024 по 1 036 км. Цена за проезд по нему пока не определена.

Ранее мы рассказывали о других проблемах автотуристов, путешествующих к морским побережьям. Так, многокилометровые пробки в Крыму не исчезнут до 2020 года. Наиболее затрудненное движение – на участке посёлка Приморский и Феодосии (трасса М-17, часть европейского маршрута Е-97). Здесь должна помочь трасса «Таврида», но её откроют ещё не скоро.

Авто и общество В России Автодор платные дороги трассы федеральные дороги
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