Проблема самого узкого места трассы М-4 «Дон» решится раньше срока

Летом 2019 года участок в Воронежской области ещё будет собирать многокилометровые пробки, однако уже через год автопутешественники смогут быстрее добраться да курортов.

Новый участок трассы М-4 «Дон», который проходит с 633 по 715 км, могут сдать на год раньше срока. Если раньше планировалось, что его откроют для движения в конце 2020-го, то теперь этот срок передвинулся на конец 2019 года. Об этом сказал первый зампред правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, проверив ход работ на этом отрезке пути.

Строительство обхода города Павловска и села Лосева важно для улучшения пропускной способности трассы. Нынешний участок М-4 «Дон» признан «самым узким местом» всей автодороги. В сезон отпусков он собирает многокилометровые пробки, которые часть водителей объезжает по полю. Некоторые пользуются объездами, но большая часть автотуристов застревает в заторах на несколько часов.

Представитель «Автодора» рассказал о том, что компания сейчас решает три основные задачи, которые касаются газопровода, электросетей и выкупа фермерского участка. По словам Вячеслава Петушенко, на сегодняшний день уже 35 км нового участка «в асфальтобетоне». Напомним, его протяжённость по окончанию работ составит 85 км.

Сократить сроки сдачи объекта «Автодор» смог из-за того, что перенаправил на него деньги с нескольких других проектов. Об этом Kolesa.ru сообщал ещё летом 2018-го. Работы на этом участке начались в 2017 году, подрядчик – ООО «Трансстроймеханизация». Эта же компания занимается реконструкцией двух участков трассы М-4 «Дон» в Тульской области, работает на М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и ранее принимала участие в строительстве Крымского моста.

Напомним, трасса М-4 «Дон» является платной. Она была передана в доверительное управление ГК «Автодор» в 2010 году. Общая протяженность составляет 1 552 км, она проходит по маршруту: Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск.

Недавно стало известно о том, что ещё один участок трассы М-4 «Дон» – в Ростовской области – станет платным: осенью 2021 года для движения откроют отрезок пути с 1 024 по 1 036 км. Цена за проезд по нему пока не определена.

Ранее мы рассказывали о других проблемах автотуристов, путешествующих к морским побережьям. Так, многокилометровые пробки в Крыму не исчезнут до 2020 года. Наиболее затрудненное движение – на участке посёлка Приморский и Феодосии (трасса М-17, часть европейского маршрута Е-97). Здесь должна помочь трасса «Таврида», но её откроют ещё не скоро.