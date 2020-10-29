Проблема ям по-прежнему актуальна: водители смогут быстрее взыскать ущерб с дорожников

Это возможно, в случае, если будет одобрен соответствующий законопроект, который уже внесён в Госдуму РФ на рассмотрение.

Во многих регионах страны дороги далеко не идеальны. Несмотря на масштабные национальные проекты по улучшению состояния региональных трасс, люди продолжают получать травмы и погибать в ДТП, которых можно было бы избежать, если бы на пути не было ям или были бы верно установлены знаки, предупреждающие о дорожных работах.



По сведениям ГИБДД, за первые три квартала 2020-го произошло 37 613 серьёзных аварии в местах с нарушениями обязательных требований к эксплуатационному состоянию дорог, в них было ранено 47 516 участников, погибло 3746 человек. Согласно статистике число инцидентов сократилось на 6,7%, а вот количество людей, лишившихся жизни в таких авариях, увеличилось на 6%.

Сейчас в стране действует норма, согласно которой владелец магистрали или представитель службы, занимающейся ремонтом, обязан компенсировать ущерб пострадавшему из-за ямы на дороге. Даже если не причинён вред жизни и здоровью, результатом таких ДТП нередко становятся пробитое колесо, погнутый диск, а также мятое крыло или же «убитая» подвеска.



Однако процесс «выбивания» положенных по закону денег (речь идёт о компенсации материального и морального ущерба) часто становится трудоёмким процессом, на который пострадавшим приходится тратить много нервов и времени. Им нужно обращаться в суд и проходить через все стадии рассмотрения дела. Выплаты от дорожников поступают только в случае, если на них заведено уголовное дело. Бывает, что процесс затягивается даже на годы.

Как сообщает «Российская газета», такой практике могут положить конец. Депутаты предлагают обязать владельцев магистралей и представителей дорожных служб компенсировать ущерб по судебному приказу. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму.



Такой вариант окажется проще для граждан, потому что в этих случаях гражданам будет достаточно лишь заявить требование. Обращение рассмотрит мировой судья, причём всё проходит без присутствия сторон. Затем, в течение пяти дней, компания вынесет приказ. Он вступит в силу через десять дней (в случае, если его не обжаловали). После этого пострадавшей стороне остается только обратиться либо в банк, где обслуживается организация, либо к судебным приставам.

Отметим, сейчас такая схема действует в отношении в том числе взыскания с жителей РФ недоимок, сборов и других обязательных платежей. Список, по мнению депутатов, нужно дополнить требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного в результате ДТП из-за несоответствия дорог условиям безопасности движения. Правда, стоит учесть, что приказ можно отменить, в этом случае сторонам придётся вернуться к обычному длительному исковому производству. Однако не всегда ответчик успевает сделать это в отведённые десять дней.

