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  • Проблемы ОСАГО: страховщикам пришлось напомнить о правилах проведения независимой экспертизы

Проблемы ОСАГО: страховщикам пришлось напомнить о правилах проведения независимой экспертизы

20.10.2020 79 0 0

В последнее время увеличилось количество жалоб клиентов на страховые компании. Обращения нередко связаны с оплатой услуг независимого эксперта, оценивающего повреждения автомобиля.

 

Полис ОСАГО является обязательным документом для российских автовладельцев. Документ страхует гражданскую ответственность водителей, это значит, что в случае аварии по вине держателя «автогражданки», ущерб пострадавшей стороне будет возмещать его страховая компания (в пределах установленного лимита). Нередко между клиентами и страховщиками возникают споры касательно оценки повреждений машины, в этом случае первым приходится обращаться к услугам независимых экспертов.

И хотя согласно не первый год действующим правилам, за проведение независимой экспертизы или оценки (в рамках споров по ОСАГО) должен платить страховщик, а не клиент, жалобы на подобные ситуации не прекращаются. В последнее время регулятор сектора – Центробанк – зафиксировал прирост соответствующих обращений. Поэтому было решено напомнить компаниям, а заодно и всем автовладельцам, о правилах оплаты услуг независимых экспертов в подобных случаях.

Так, согласно информационному письму регулятора, согласно закону об ОСАГО, страховые компании обязаны организовать осмотр и, при необходимости, независимую техническую экспертизу и оценку повреждений автомобиля. Причём соответствующие расходы ложатся на страховщиков, а не на клиентов.

Как правило, жалобы потребителей касаются случаев, когда страховщики предлагают им из своего кармана оплатить осмотр или независимую экспертизу автомобиля, повреждённого в ходе ДТП, с условием, что эти расходы компании возместят им при выплате страхового возмещения. Однако в ЦБ пояснили, что такая схема не соответствуют требованиям закона об ОСАГО.

Кроме того, регулятор уточнил ещё один важный момент: для того, чтобы подать жалобу страховому омбудсмену, не требуется оценка повреждений автомобиля. Так что в случае, если держатель полиса «автогражданки» всё-таки обратился к независимому оценщику и оплатил его услуги за свой счёт, потраченные деньги ему не вернут.

Напомним, в прошлом месяце власти отказались менять правила ремонта автомобилей по договорам ОСАГО. Дело в том, что ранее предлагалось все автомобили, находящиеся на гарантии, отправлять на ремонт к официальным дилерам. Но в итоге, как минимум в ближайшее время, останется нынешняя схема, согласно которой к «официалам» отправляют только новые автомобили в возрасте до двух лет.

Причины отказа от предложения назвали в Комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности. Предполагается, что это может привести к «дополнительным спорам между страховщиком и потерпевшим по вопросам восстановительного ремонта ТС»; потребует дополнительных ресурсов страховщиков, а значит, в итоге скажется на увеличении стоимости полисов ОСАГО для всех клиентов.

Россия авто и общество законы

 

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