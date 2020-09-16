Власти против: правила ремонта автомобилей по договорам ОСАГО менять не будут

В «автогражданке» большинство клиентов, чей транспорт пострадал в ДТП, произошедшем не по их вине, раньше выбирали вариант денежной выплаты. И лишь малая доля соглашалась на восстановительный ремонт силами страховой компании. Однако всё изменилось весной 2017 года, когда в силу вступила норма, устанавливающая приоритет натуральной формы возмещения ущерба в ОСАГО.



Вариант выплаты денежной компенсации по-прежнему остался, но для этого нужны условия, при которых страховщик не сможет отремонтировать машину: к примеру, если собственник повреждённого ТС живёт слишком далеко от тех СТО, с которыми у компании заключён контракт. В этом случае страховая выплачивает автовладельцу сумму, которая должна покрыть расходы на восстановление ТС (с учётом износа, для этого используется утверждённая ЦБ единая методика).

В свою очередь, при ремонте автомобилей в рамках договоров ОСАГО износ деталей и узлов не учитывается. При этом новые автомобили – в возрасте до двух лет – должны отправлять на ремонт не на любую СТО, а на станцию официального дилера. Ранее появился законопроект, согласно которому все автомобили, находящиеся на гарантии, страховщики должны чинить за свой счёт у «официалов».



Напомним, если говорить именно о сроках эксплуатации, то на большинство новых автомобилей, продаваемых в РФ, гарантия действует в течение трёх лет; на некоторые модели – в течение пяти лет.

Этому предложению решили не давать ход: по данным ТАСС, инициативу по ремонту в рамках ОСАГО у дилера на весь срок гарантии не одобрили в Комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности. Причина – такое решение, по их мнению, приведёт к «дополнительным спорам между страховщиком и потерпевшим по вопросам восстановительного ремонта ТС». Кроме того, в комиссии отметили, что это потребует дополнительных ресурсов страховщиков и в итоге «выльется» в увеличение стоимости полисов «автогражданки» для всех клиентов.



В Центробанке подсчитали, что одобрение инициативы привело бы к увеличению размера средней выплаты в рамках договоров ОСАГО на 3-5%. Соответственно примерно на столько же пришлось бы поднимать базовую ставку (это стартовая «цена», умножаемая на коэффициенты при расчёте стоимости каждого конкретного договора), отметили представители кабмина.

Недавно правила обязательного автострахования в РФ изменили: теперь на стоимость ОСАГО влияют индивидуальные факторы, относящиеся к водителям и их автомобилям. В первом случае это может быть пол водителя, наличие у него детей, имеется ли страховка на недвижимость, а также количество штрафов за серьёзные нарушения ПДД (зафиксированные не дорожными камерами, а сотрудниками ГИБДД). Во втором случае – пробег автомобиля, то, как часто ему нужны ремонты, а также сколько машина находится в собственности клиента и «аварийная» история ТС.

