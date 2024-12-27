Продажи китайских автомобилей с пробегом в России в 2024 году выросли на 45,4%

По данным Авито Авто, лидером по продажам авто с пробегом среди марок стала Geely, чья доля составила 21,28%. На второй строке рейтинга – Chery с 18,51%, а на третьем – HAVAL с 9,46%. Также в топ-5 по продажам вошли Changan (7,48%) и LIFAN (7,24%). Наиболее заметно год к году выросли продажи марки HAVAL – на 88,6%.
Среди моделей наиболее продаваемой стала Geely Monjaro: ее доля составила 5,64%. На втором месте оказалась еще одна модель этой же марки – Geely Coolray, получившая долю в 4,33%. Третья строка досталась Chery Tiggo (T11), чья доля достигла 3,27%. Далее идут две модели LiXiang – L7 (2,81%) и L9 (2,52%). Также в топ-10 вошли Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, LIFAN X60, LIFAN Solano и Voyah Free.
Рынок китайских автомобилей с пробегом демонстрирует устойчивый рост: их доля в продажах увеличилась с 3,68% по итогам 2023 года до 5,17% в текущем году. Заметным трендом стало то, что на вторичном рынке начинают появляться новые китайские бренды, что создает потенциал для дальнейшего развития этого сегмента. При выборе автомобиля с пробегом любой марки – как новой в этом сегменте, так и давно присутствующей на рынке – важны безопасность сделки и удобство. И здесь может стать помощником бесплатный для пользователя сервис Селект, позволяющий забронировать и купить один из специально отобранных автомобилей от проверенных дилеров. Селект обеспечивает комфорт и прозрачность при выборе автомобиля – от детального изучения истории по отчету Автотеки до профессионального осмотра экспертами.
Топ-10 автомобилей китайских брендов по доле в продажах, Россия, 2024 г., Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в продажах
|Средняя цена1, руб.
|Geely
|Monjaro
|5,64%
|3 600 000
|Geely
|Coolray
|4,33%
|2 058 000
|Chery
|Tiggo (T11)
|3,27%
|430 000
|LiXiang
|L7
|2,81%
|6 359 000
|LiXiang
|L9
|2,52%
|7 400 000
|Chery
|Tiggo 7 Pro
|2,31%
|1 920 000
|Haval
|Jolion
|2,28%
|2 000 000
|LIFAN
|X60
|2,27%
|650 000
|LIFAN
|Solano
|2,24%
|325 000
|Voyah
|Free
|2,15%
|4 589 000
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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