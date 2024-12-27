Продажи китайских автомобилей с пробегом в России в 2024 году выросли на 45,4%

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом китайских марок в 2024 году. Оказалось, что продажи год к году выросли на 45,4%, а средняя цена 1 такого авто составила 1 979 000 рублей.

По данным Авито Авто, лидером по продажам авто с пробегом среди марок стала Geely, чья доля составила 21,28%. На второй строке рейтинга – Chery с 18,51%, а на третьем – HAVAL с 9,46%. Также в топ-5 по продажам вошли Changan (7,48%) и LIFAN (7,24%). Наиболее заметно год к году выросли продажи марки HAVAL – на 88,6%.

Среди моделей наиболее продаваемой стала Geely Monjaro: ее доля составила 5,64%. На втором месте оказалась еще одна модель этой же марки – Geely Coolray, получившая долю в 4,33%. Третья строка досталась Chery Tiggo (T11), чья доля достигла 3,27%. Далее идут две модели LiXiang – L7 (2,81%) и L9 (2,52%). Также в топ-10 вошли Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, LIFAN X60, LIFAN Solano и Voyah Free.

Рынок китайских автомобилей с пробегом демонстрирует устойчивый рост: их доля в продажах увеличилась с 3,68% по итогам 2023 года до 5,17% в текущем году. Заметным трендом стало то, что на вторичном рынке начинают появляться новые китайские бренды, что создает потенциал для дальнейшего развития этого сегмента. При выборе автомобиля с пробегом любой марки – как новой в этом сегменте, так и давно присутствующей на рынке – важны безопасность сделки и удобство. И здесь может стать помощником бесплатный для пользователя сервис Селект, позволяющий забронировать и купить один из специально отобранных автомобилей от проверенных дилеров. Селект обеспечивает комфорт и прозрачность при выборе автомобиля – от детального изучения истории по отчету Автотеки до профессионального осмотра экспертами. Андрей Ковалев директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито

Топ-10 автомобилей китайских брендов по доле в продажах, Россия, 2024 г., Авито Авто

Марка Модель Доля в продажах Средняя цена 1 , руб. Geely Monjaro 5,64% 3 600 000 Geely Coolray 4,33% 2 058 000 Chery Tiggo (T11) 3,27% 430 000 LiXiang L7 2,81% 6 359 000 LiXiang L9 2,52% 7 400 000 Chery Tiggo 7 Pro 2,31% 1 920 000 Haval Jolion 2,28% 2 000 000 LIFAN X60 2,27% 650 000 LIFAN Solano 2,24% 325 000 Voyah Free 2,15% 4 589 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

