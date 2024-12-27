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  • Продажи китайских автомобилей с пробегом в России в 2024 году выросли на 45,4%

Продажи китайских автомобилей с пробегом в России в 2024 году выросли на 45,4%

27.12.2024 71 0 1

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом китайских марок в 2024 году. Оказалось, что продажи год к году выросли на 45,4%, а средняя цена1 такого авто составила 1 979 000 рублей.  

По данным Авито Авто, лидером по продажам авто с пробегом среди марок стала Geely, чья доля составила 21,28%. На второй строке рейтинга – Chery с 18,51%, а на третьем – HAVAL с 9,46%. Также в топ-5 по продажам вошли Changan (7,48%) и LIFAN (7,24%). Наиболее заметно год к году выросли продажи марки HAVAL – на 88,6%.

Среди моделей наиболее продаваемой стала Geely Monjaro: ее доля составила 5,64%. На втором месте оказалась еще одна модель этой же марки – Geely Coolray, получившая долю в 4,33%. Третья строка досталась Chery Tiggo (T11), чья доля достигла 3,27%. Далее идут две модели LiXiang – L7 (2,81%) и L9 (2,52%). Также в топ-10 вошли Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, LIFAN X60, LIFAN Solano и Voyah Free.

Рынок китайских автомобилей с пробегом демонстрирует устойчивый рост: их доля в продажах увеличилась с 3,68% по итогам 2023 года до 5,17% в текущем году. Заметным трендом стало то, что на вторичном рынке начинают появляться новые китайские бренды, что создает потенциал для дальнейшего развития этого сегмента. При выборе автомобиля с пробегом любой марки – как новой в этом сегменте, так и давно присутствующей на рынке – важны безопасность сделки и удобство. И здесь может стать помощником бесплатный для пользователя сервис Селект, позволяющий забронировать и купить один из специально отобранных автомобилей от проверенных дилеров. Селект обеспечивает комфорт и прозрачность при выборе автомобиля – от детального изучения истории по отчету Автотеки до профессионального осмотра экспертами.
Андрей Ковалев
директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито

Топ-10 автомобилей китайских брендов по доле в продажах, Россия, 2024 г., Авито Авто

МаркаМодельДоля в продажахСредняя цена1, руб.
GeelyMonjaro5,64%3 600 000
GeelyCoolray4,33%2 058 000
CheryTiggo (T11)3,27%430 000
LiXiangL72,81%6 359 000
LiXiangL92,52%7 400 000
CheryTiggo 7 Pro2,31%1 920 000
HavalJolion2,28%2 000 000
LIFANX602,27%650 000
LIFANSolano2,24%325 000
VoyahFree2,15%4 589 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

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