Проект Jetour Camp финишировал в Екатеринбурге

Jetour Camp, стартовавший в сентябре, успешно финишировал в прошедшие выходные в Екатеринбурге. Проект, представляющий собой роуд-шоу по городам России, был нацелен на поклонников бренда, а также всех любителей автомобилей и активного образа жизни. Маршрут роуд-шоу охватил шесть городов: Санкт-Петербург, Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.

В рамках проекта Jetour Camp в каждом городе прошли специальные мероприятия, на которых гости могли испытать автомобили из актуальной модельной линейки Jetour на специальных скоростных и внедорожных участках, а также в городских условиях. Всего в рамках мероприятия в шести городах было проведено 2932 тест-драйва.

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Посетителей роуд-шоу ждали приятные сюрпризы от топливного партнера – бренда Teboil, который не только обеспечил все автомобили роуд-шоу топливом, но и приготовил для гостей полезные подарки. Помимо этого, каждый гость мероприятия мог пообщаться с представителями добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», которые проводили беседы с детьми и их родителями о безопасности и профилактике пропаж, информировали гостей мероприятия о деятельности отряда.

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Роуд-шоу Jetour Camp стало первым подобным проектом бренда в России и позволило большому количеству людей познакомиться с брендом, его продуктами. В следующем году Jetour намерен расширить географию проекта, а также увеличить количество доступных для тест-драйвов моделей бренда.

Партнёрский материал