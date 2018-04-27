Тех автомобилистов, которые пользуются платной дорогой М-11 на участке от Москвы до Солнечногорска, ждёт не самый приятный сюрприз: с завтрашнего дня увеличиваются тарифы на проезд по нескольким, так называемым «дачным» направлениям . Отметим, цены вырастут не повсеместно, а в отдельные часы по пятницам, субботам и воскресениям.

Как сообщили в Северо-западной концессионной компании, прибавку к стоимости получило самое дорогое время: после 16:00 по пятницам проезд с 28 апреля подорожает на 40 рублей для владельцев транспондеров и на 50 рублей для тех, кто оплачивает услугу наличными или картами.

Так, поездка в указанное время из Москвы в Зеленоград обойдётся в 450 рублей при оплате деньгами; в 360 рублей при наличии транспондера. Проехать от Москвы до пересечения с «малой бетонкой» будет стоить 500 рублей, если оплачивать наличными или картой, и 400 рублей с транспондером. Добраться из столицы до Солнечногорска можно будет за 600 и 480 рублей соответственно.

Из-за праздников 28 апреля будет применяться новый пятничный тариф, 29 и 30 апреля, а также 1 мая – новый субботний тариф, а 2 мая – новый тариф для воскресения. Сообщается, что с 3 мая все цены начнут соответствовать дням недели.

Стоит отметить, что подорожание затронет не все направления: тарифы останутся прежними для водителей, которые едут в сторону аэропорта «Шереметьево». Помимо этого новые цены не коснутся владельцев абонементов на проезд.

Движение по участку трассы М-11 от МКАД до Солнечногорска открыли в конце 2014 года. Тогда же в эксплуатацию запустили другой отрезок пути – обход Вышнего Волочка. Отметим, в 2018 году компания «Автодор» планирует открыть для движения всю платную трассу. Причём после этого скоростной лимит на ней могут повысить до 130 км/ч.

Ранее стало известно о том, что после завершения строительства всех участков для водителей легковых автомобилей цена проезда по платной трассе от Москвы и Санкт-Петербурга будет в пределах 2 000 рублей. Размер оплаты обозначил глава госкомпании Сергей Кельбах.