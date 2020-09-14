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  • В России запущена первая специализированная библиотека для дилеров при поддержке Авито Авто

В России запущена первая специализированная библиотека для дилеров при поддержке Авито Авто

14.09.2020 85 0 0

Первое в России специализированное издательство профессиональной литературы об авторитейле запущено в России при поддержке Авито Авто. Издательство «Короче, дилер» будет выпускать актуальные книги экспертов автобизнеса международного уровня в адаптированном к реалиям российского авторынка переводе. Первые книги экспертов авторитейла США уже доступны к предзаказу на сайте издательства.

 

Партнерский материал

Основателями издательства «Короче, дилер» стали профессионалы автобизнеса: основатель merch-auto.ru Александр Усольцев, эксперт рынка автомобилей с пробегом России Артем Самородов и эксперт авторитейла с многолетним опытом работы в США Сергей Наумовский.

Партнером издательства выступает сервис Авито Авто. Авито Авто не только предоставляет торговую площадку для дилеров, но и проводит бесплатные обучающие мероприятия. Также сервис поддерживает образовательные инициативы – например, перевод литературы для профессионалов. Качественные пособия помогают развивать авторынок и растить экспертизу его участников.

В первой серии издательства «Короче, дилер» будут выпущены 12 книг за авторством 7 авторитетных экспертов американского авторитейла: Джима Роча, Тима Кинца, Макса Занана и других. Авторы лично презентуют свои книги в рамках онлайн-мероприятий издательства, которые состоятся в сентябре и октябре 2020 года. Расписание доступно на сайте издательства.

Автор идеи издательства «Короче, дилер» Александр Усольцев: «5 лет назад на тренинге в США мне в руки попала первая книга об авторитейле – она была безусловно полезной, но читать её было непросто из-за обилия специфичных иностранных терминов. После нескольких лет поиска и тщательного отбора мы при содействии Авито Авто выпускаем первую серию из 12 изданий под авторством 7 ведущих экспертов авторитейла США. Только актуальные темы: от продаж и маркетинга до финуслуг и сервиса. Квалифицированный перевод, к которому была привлечена целая команда с опытом работы в авторитейле США и России, гарантирует адаптацию для местного рынка без искажения смысла. Эти книги выведут читателей на новый уровень в понимании бизнес-процессов. Знания, как известно, сила, а наши книги – ключ к этим знаниям».

К предзаказу на сайте издательства «Короче, дилер» на данный момент доступны книги:

  • «Без препятствий» Тима Кинца, эксперта по ведению переговоров и продажам;
  • «Скоростная полоса. Как повысить доходность автосервиса и добиться лояльности клиентов» Джима Роча;
  • «Идеальный дилерский центр» Макса Занана, эксперта по цифровизации автобизнеса.

Олег Мосеев, вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры»: «Дилерский бизнес России имеет значительный потенциал роста за счет применения лучших практик, сформированных десятилетиями конкурентной борьбы на развитых рынках. Нехватка качественных профильных образовательных материалов приводит к появлению консалтинговых продуктов, не подкрепленных фундаментальными методиками. Книги помогут исправить эту ситуацию».

дилер Россия

 

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