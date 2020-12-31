Прогресс дошёл: пожаловаться на ошибочный штраф ГИБДД в интернете можно будет осенью

На российских дорогах с каждым годом становится всё больше комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. У камер иногда случаются сбои, итогом которых могут стать некорректные «письма счастья», направленные водителям. На сегодняшний день в РФ имеется система обжалования штрафов, но она является неудобной и весьма затратной для автовладельцев (по времени, нервам и нередко ещё и деньгам). Теперь её наконец решили изменить.



Напомним, сейчас в случае, если водителю нужно опротестовать ошибочное постановление ГИБДД, он должен либо ехать в подразделение, либо ему нужно будет направить соответствующее заявление по обычной почте. Конечно же, такая схема неудобна, так что некоторые водители просто платят штрафы (особенно если они небольшие и на них распространяется скидка).

Власти согласились с тем, что подобная практика должна уйти в прошлое. В итоге был разработан законопроект, который внёс норму о дистанционном обжаловании некорректных штрафов за нарушения ПДД в проект обновлённой редакции КоАП. Ранее этот документ одобрила Госдума РФ, затем Совет Федерации. Теперь, как сообщает «Российская газета», его подписал президент РФ Владимир Путин.



Согласно документу, штрафы ГИБДД, выписанные по данным комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, автовладельцы смогут оспаривать через интернет с 1 сентября 2021 года. Такой солидный срок дали всем задействованным ведомствам, чтобы они успели подготовиться к приёму и обработке обращений от водителей в электронном формате.

Изначально механизм обжалования ошибочных постановлений был довольно прост. Предполагалось, что некорректный штраф можно будет оспорить с помощью электронного обращения через портал госуслуг, при этом ответ на него должен был в течение трёх дней прийти сюда же, в личный кабинет пользователя.



Позже норму переписали: в итоге власти решили, что жалоба на штраф ГИБДД, подаваемая через госуслуги, должна быть ещё подписана усиленной квалифицированной или простой электронной подписью с ключом. Обычным гражданам подойдёт второй вариант, для этого им нужно будет обратиться либо в МФЦ, либо в крупные банки страны.

Судя по текущей версии поправок, направить в электронном виде можно только жалобу. А вот дополнительные материалы, которые помогут доказать невиновность автовладельца (к примеру, запись с видеорегистратора или скан полиса ОСАГО с вписанным другим водителем), вероятно, придётся всё-таки отправлять по обычной почте или же ехать с ними в подразделение ГИБДД. Не исключено, что этот момент всё-таки исправят до начала осени 2021-го.

