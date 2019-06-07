Проходить техосмотр по-новому будем через год

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, меняющий правила прохождения ТО в России.

Законопроект об изменениях процедуры техосмотра автомобилей принят окончательно: его пару недель назад в окончательном третьем чтении одобрила Госдума, после этого – Софет Федерации, а теперь и глава государства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале для размещения правовой информации. Нововведения вступят в силу через один год.

Напомним об основных изменениях. Документ вводит обязательную фотофиксацию процесса прохождения техосмотра. От операторов потребуют запечатлеть на снимках автомобиль с госзнаками, причём у этих файлов должны быть зафиксированы координаты. Кстати, законодатели раньше предлагали вести и видеосъёмку процесса осмотра машин, но в итоге от этой нормы решили отказаться.

Ещё один важный пункт: диагностическая карта станет исключительно электронной. То есть по итогам проверки машины автовладельцам больше не будут выдавать привычный лист формата А4: вся информация будет храниться в единой базе. Хотя в случае необходимости собственники смогут бесплатно получить выписку из системы ЕАИСТО.

Закон предполагает, что все операторы ТО должны будут рассчитать пропускную способность каждого пункта техосмотра. При этом число проверок не может превышать значение пропускной способности, которое будет указано в реестре операторов ТО (он находится под контролем Российского союза автостраховщиков).

Власти считают, что этот закон поспособствует сокращению уровня коррупции в этой сфере бизнеса. По подсчётам, около 80% автовладельцев на сегодняшний день покупают так называемые «серые» диагностические карты. Речь идём о том, что клиенты платят деньги за диагностические карты, но при этом сотрудники пункта ТО машину на самом деле не проверяют.

Помимо этого предполагается, что усиление контроля за техосмотром автомобилей позволит сократить число ДТП, которые происходят из-за неисправных машин. Кстати, в 2019-ом зафиксирован рост количества таких аварий. Всего за первую треть года произошло 1 733 инцидента (что на 3,6% больше, чем годом ранее). В них погибло 270 человек (больше на 14,9%), травмы получили 2 518 участников (больше на 5,8%).

Отметим, сегодня некоторые владельцы автомобилей не проходят техосмотр. По нынешним нормам, диагностическая карта нужна только при покупке полиса ОСАГО. Это значит, что требовать предъявить его не могут сотрудники ГИБДД, которые останавливают машину для проверки документов (она не входит в список тех, которые у водителя должны быть с собой). Но законодатели планируют это изменить: речь идёт о возможном введении штрафа за езду без вовремя пройденного ТО. Он составит 2 тыс. рублей, а его наличие у собственника будут проверять дорожные камеры (по информбазе).

Контролировать соблюдение правил проведения техосмотра будет Министерство внутренних дел. Согласно новому закону, операторов техосмотра обязали раз в два года подтверждать соответствие требованиям аккредитации.