Производитель пылесосов Dyson определился с местом выпуска электромобилей

Производитель пылесосов Dyson определился с местом выпуска электромобилей

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Британская фирма Dyson, известная во всем мире своими высокоэффективными бытовыми пылесосами, хочет стать автопроизводителем. Первая модель увидит свет в 2021 году и будет выпускаться в Сингапуре.

О том, что Dyson метит в автопроизводители, стало известно весной 2016 года после утечки информации на сайте британского правительства, которое выделило производителю пылесосов грант в размере 16 млн фунтов стерлингов на разработку АКБ для электромобилей. Ранее Dyson приобрел американскую фирму Sakti3, разрабатывавшую инновационные аккумуляторы на твердом электролите – именно они должны быть стать главной «фишкой» электромобилей Dyson.

Джеймс Дайсон

Джеймс Дайсон

Основатель компании Джеймс Дайсон официально сообщил о планах по выпуску электромобилей в сентябре 2017-го: он нанял на работу ведущих специалистов из Aston Martin, BMW, Jaguar Land Rover и Tesla, выделил на проект 2 млрд фунтов стерлингов и объявил о том, что первый электромобиль Dyson, который решительно не будет похож на существующие аналоги,  увидит свет в 2020 году.

В феврале этого года британский СМИ узнали о том, что у Dyson возникли проблемы с разработкой твердотельных аккумуляторов (уволился руководитель этого направления – некая Энн Мари Сестри) и что первая модель электромобиля получит традиционную батарею с жидким электролитом. При этом работа над твердотельными аккумуляторами продолжилась, ими снабдят будущие модели фирмы.

Dyson Singapore plant

Сегодня проявились новые вводные: Dyson объявил о том, что дебют первой модели состоится не в 2020-м, а в 2021 году, и что выпускаться она будет на собственной фабрике в Сингапуре, проект которой уже полностью готов – нужно только построить и запустить. Мощность завода и объем инвестиций не афишируются. В родной Великобритании, однако, останутся научно-исследовательский комплекс и тестовый полигон. В компании подчеркивают, что выбора Сингапура в качестве производственной базы никак не связан с брекситом, просто у Dyson в азиатской республике уже есть собственные заводы по выпуску бытовой техники и комплектующих для них, имеется высококвалифицированный кадровый резерв. Но главное – у Сингапура есть соглашение о беспошлинной торговле с Китаем, а это сегодня главный рынок сбыта электромобилей, и скоро такое же соглашение Сингапур планирует подписать с Японией.

Известно также, что первый электромобиль Dyson будет достаточно дорогим и не очень массовым – его выпустят тиражом порядка 10 тысяч экземпляров, после чего фирма представит более крупнотиражные и доступные «электрички». Получат ли они долгожданные твердотельные АКБ, пока, вероятно, не знает даже сам Джеймс Дайсон.

К слову, ставку на батареи с твердым электролитом сделал также датский дизайнер и предприниматель Хенрик Фискер, но и у него что-то пошло не так: представленная в начале этого года первая модель электрокара EMotion была снабжена обычной литий-ионной АКБ фирмы LG Chem.

Теги: Авто и бизнес , Dyson , Дайсон , планы , электромобили , электромобиль
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