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  • Прощальный Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante оказался чуть медленнее, чем купе

Прощальный Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante оказался чуть медленнее, чем купе

14.04.2023 47 0 0

В январе этого года компания Aston Martin представила прощальную версию 770 Ultimate купе DBS с 5,2-литровым 770-сильным битурбомотором V12, тогда же был анонсирован аналогичный кабриолет, но только на этой неделе компания опубликовала фотографии и технические характеристики версии с откидным верхом.

В этом году компания Aston Martin отмечает собственное 110-летие и 75-летний юбилей модели DBS — флагмана линейки переднемоторных спорткаров. Нынешнее поколение DBS выпускается с 2018 года и уже собирается на покой. Не факт, что следующий переднемоторный флагман будет носить имя DBS, и не факт, что у него будет V12, так что прощальный DBS 770 Ultimate пользуется особенно высоким спросом у коллекционеров. Все 300 запланированных к выпуску купе и 199 кабриолетов были распроданы ещё до премьеры — вероятно поэтому Aston Martin даже не удостоил версию Volante отдельным пресс-релизом, но опубликовал фотографии кабриолета в соцсетях и вписал новинку в фирменный конфигуратор, чтобы любой желающий мог настроить машину под себя, пусть и не имея возможности её купить.

Кабриолет Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante весит 1945 кг в снаряженном состоянии, на 100 кг больше, чем купе, и это сказалось на разгонной динамике: первую «сотню» кабриолет набирает за 3,6 с, тогда как купе делает это за 3,4 с, но максимальная скорость у обеих версий одинаковая — 340 км/ч.

5,2-литровый бензиновый двигатель V12, оснащённый двумя турбокомпрессорами, на спорткарах DBS 770 Ultimate выдаёт максимальные 770 л.с. при 6400 об/мин и 900 Нм при 1800-5000 об/мин, он состыкован с особым образом настроенным 8-ступенчатым «автоматом» ZF, вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал.

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Отличительные особенности версии Ultimate кроме самого мощного в семействе V12 — это усиленный, более жёсткий кузов, перенастроенная под более динамичную езду подвеска с адаптивными амортизаторами, более точное рулевое управление, оригинальный углепластиковый аэродинамический обвес кузова, новый капот с широкой вентиляционной прорезью по центру, ажурные 21-дюймовые колёсные диски, обутые в шины Pirelli P Zero размерности 265/35 R 21 спереди и 305/30 R 21 сзади.

Тормоза — карбон-керамические, диаметр передних тормозных дисков — 410 мм, задних — 360 мм. Объём багажника кабриолета — 260 л. Для сумок, кроме того, можно использовать тесные задние места. Объём топливного бака — 78 л.

Для справки приведём и розничную цену кабриолета — от 337 000 фунтов стерлингов (купе — от 314 000 фунтов стерлингов), но в реальности каждый из 199 автомобилей обошёлся заказчикам дороже из-за опций, среди которых были облегчённые передние сиденья с углепластиковым каркасом, элитная аудиосистема Bang & Olufsen и многочисленные варианты индивидуальной кожаной обивки салона.

Производство Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante уже началось, первые экземпляры будут отгружены клиентам в третьем квартале текущего года.

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