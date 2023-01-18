Aston Martin рассекретил DBS 770 Ultimate: прощальная версия получила форсированный V12

Новинку британского люксового бренда выпустят лимитированным тиражом: он будет включать в себя 300 купе и 199 кабриолетов. Все экземпляры уже раскуплены.

Компания Aston Martin представила актуальный спорткар DBS в 2018 году. С момента запуска этой модели производитель подготовил несколько специальных версий, призванных подогреть интерес к дорогому спортивному автомобилю. Теперь британская марка представила ещё одну лимитированную серию – DBS 770 Ultimate. Она является так называемой «прощальной» для нынешней версии модели, совокупный тираж насчитывает 499 экземпляров.

На фото: Aston Martin DBS 770 Ultimate

У спецверсии Aston Martin DBS 770 Ultimate есть ряд визуальных отличий от «обычного» исполнения. Так, купе и кабриолеты получили другой капот, в который интегрирован большой U-образный воздухозаборник, расположенный по центру. Кроме того, модели изменили углепластиковый обвес по периметру кузова: иначе оформлен и передний сплиттер, и накладки на порогах, и задний диффузор. Ещё машины лимитированной серии снабдили новыми 21-дюймовыми легкосплавными дисками оригинального дизайна и «обули» их в низкопрофильную резину Pirelli P Zero.



Есть отличия и в интерьере. Кресла Sports Plus стандартные, однако они отделаны новыми материалами, которые сочетают кожу и алькантару, а за дополнительную плану предлагаются сидения Performance. У Aston Martin DBS 770 Ultimate в салоне есть указания на номер автомобиля в тираже спецверсии, кроме того, на центральном подлокотнике расположена табличка с названием лимитированной серии. Подрулевые лепестки для переключения передач выполнены из углепластика.



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Как сообщалось ранее, DBS 770 Ultimate оснащается битурбомотором V12 разработки Aston Martin, его объём составляет 5,2 литра, а мощность была повышена с 715 до 770 л.с. (разработчикам удалось добиться этого за счёт новых систем впуска и зажигания, а также за счёт семипроцентного увеличения максимального давления наддува). При этом максимальный крутящий момент остался прежним, он равен 900 Нм. Двигатель работает в паре с перекалиброванной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Модель по-прежнему имеет дифференциал повышенного трения и углерод-керамические тормоза (диаметр дисков спереди составляет 16 дюймов, сзади – 14,2 дюйма).



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Ещё у Aston Martin DBS 770 Ultimate в передней части кузова появились дополнительные усилители – это позволило повысить жёсткость передней секции на 25% (при этом общая жёсткость кузова увеличилась на 3%). Помимо этого, создатели прощальной версии актуальной модели перенастроили подвеску и рулевой механизм автомобиля.



На фото: салон Aston Martin DBS 770 Ultimate 1 / 2 На фото: салон Aston Martin DBS 770 Ultimate 2 / 2

Несмотря на прибавку в мощности, динамические характеристики DBS 770 Ultimate ничем не отличаются от стандартного варианта DBS. Так, на разгон с места до «сотни» модели нужно 3,4 секунды, а максимальная скорость этого спорткара составляет 340 км/ч.



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Известно, что лимитированная серия будет включать 300 купе и 199 кабриолетов, на данный момент все автомобили уже раскуплены. Первые покупатели получат свои экземпляры в конце лета 2023 года. На домашнем рынке, в Великобритании, цена купе составляет 314 тыс., а кабриолета – 337 тыс. фунтов стерлингов.

