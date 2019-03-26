Провалившийся на рынке седан Citroen C4 обновлён: другой салон и прежние моторы

Шпионские фото модернизированной «четырехдверки» Citroen, предназначенной для Китая, выложили в Сеть пару недель назад. Теперь же производитель опубликовал официальные изображения модели.

В Поднебесной седан Citroen зовется C4L. Внешне модель преобразилась еще три года назад: тогда «четырехдверка» получила новую радиаторную решетку, другие бамперы, фары и задние фонари. А вот салон предыдущий рестайлинг почти не затронул. В этот раз все наоборот: экстерьер прежний, интерьер же серьезно переработали.

Citroen C4L получил новые переднюю панель, центральный тоннель и дефлекторы обдува (центральные теперь без «горба» сверху), трехспицевое рулевое колесо (у дореформенного седана четырехспицевая «баранка»). Карты дверей также заменили – на них появился декор в виде прямоугольников. Новая «приборка» лишилась массивных «колодцев», шкалы отныне аналоговые, между ними расположен дисплей. Еще у седана другой блок управления климатической установкой, а мультимедийная система теперь с 9-дюймовым тачскрином и голосовым управлением (у прежней модели 7-дюймовый дисплей). Кроме того, интерьер C4L может быть двухцветным.

Как и предполагалось, двигатели у модели прежние: в Китае Citroen C4L доступен с бензиновыми «турботройкой» 1.2 THP и «турбочетверкой» 1.6 THP, выдающими 136 и 167 л.с. соответственно. Базовый мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой или шестиступенчатым «автоматом», второй комплектуется только 6АКП.

Для Поднебесной седаны Citroen C4L производят на локальном заводе СП концернов PSA и Dongfeng. По предварительным данным, продажи обновленной модели стартуют уже 28 марта, но цены пока не объявлены. Дореформенный C4L недёшев – от 134 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 296 000 рублей по текущему курсу. Для сравнения, «четырехдверка» Toyota Levin (близнец нашей Corolla) стоит от 109 800 юаней (около 1 055 000 рублей), седан Nissan Sylphy (он же Sentra) – от 119 000 юаней (примерно 1 144 000 рублей).

Не исключено, что Citroen урежет цену своей модели, ведь прежний C4L на китайском рынке с треском провалился: в 2018-м реализовано всего 830 машин – почти в семь раз меньше, чем годом ранее. Тот же Levin в прошлом году обрел 192 697 владельцев (+46%), а Sylphy разошелся тиражом в 475 696 экземпляров (+17%).

Между тем покупателей у C4L перетягивают не только модели-конкуренты других брендов, но и еще один седан Citroen – более дешевый «просто» С4 (от 98 800 юаней или 949 000 рублей), который в 2015-м году пришел на смену Citroen C-Quatre. Но и этой «четырехдверке» до соперников далеко: в 2018-м в Поднебесной продано 24 197 автомобилей (+35%, доступен только в КНР).

1 / 4 Дореформенный Citroen C4L 2 / 4 Дореформенный Citroen C4L 3 / 4 Дореформенный Citroen C4L 4 / 4 Дореформенный Citroen C4L

Пока нет данных о том, получит ли российский Citroen C4 Sedan салон, как у китайской версии. Актуальная модель у нас тоже спросом не пользуется: в прошлом году в РФ продано лишь 853 экземпляра – на 47% меньше по сравнению с 2017-м. Для России машины собирают на калужском заводе «ПСМА Рус».