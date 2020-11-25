Конкурс ×
  • Проверь свои навыки вождения и получи комплект колодок и дисков в подарок!

Проверь свои навыки вождения и получи комплект колодок и дисков в подарок!

25.11.2020 174 0 0

Kolesa.ru и компания Ferodo проводят конкурс: чтобы стать участником, нужно ответить на десять вопросов викторины и сделать репост.

 

Мы не сомневаемся, что наши читатели умеют правильно управлять автомобилем – и крутить руль, и давить на педаль газа, и тормозить. От последнего на дороге зависит немало: так, умелое использование тормозов положительно сказывается на управляемости автомобиля, на эффективности торможения, а также на состоянии систем автомобиля. И, конечно же, умение тормозить зачастую спасает жизни. Проверить свои знания и навыки вы можете, ответив на десять вопросов нашего теста.

Чтобы стать участником конкурса, нужно ответить на все вопросы викторины (правильно или нет – неважно), а после этого либо сделать репост сообщения, размещённого в группе «Колёс» в соцсети VK, и написать комментарий «Участвую» под закрепленным постом с конкурсом, либо разместить сторис с результатом в соцсети Instagram, отметив аккаунт @Kolesa.ru.

У каждого участника есть шанс выиграть в конкурсе! Организаторы выберут в общей сложности 11 победителей: из них десять человек получат фирменные жилетки, а одиннадцатому призёру достанется главный подарок – комплект колодок и дисков от компании Ferodo.

Ответить на вопросы викторины и сделать репост/сторис можно в течение ближайшего месяца, то есть до 19 декабря включительно. Победители конкурса будут определены и объявлены 21 декабря 2020 года. Вручение призов пройдёт до 20 января 2021-го. Участвуйте, проверяйте свои навыки умелого торможения на дороге и выигрывайте!

конкурс

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Странно, но надёжно: ремонт и обслуживание Opel Astra J GTC Трудно вспомнить ещё одного автопроизводителя, который стал бы поводом для такого количества шуток, как Опель. Я не знаю, почему наши люди так усиленно упражнялись в остроумии, придумывая оч... 291 2 0 25.11.2020
Статьи / Авто недели Почти безопасная тяга к прекрасному: стоит ли покупать Alfa Romeo Brera за 900 тысяч рублей В России желание приобрести интересный автомобиль обычно означает поиск чего-то крупного и полноприводного – не  Hummer H2, так Jeep Wrangler или хотя бы Dodge Nitro. Если дело и доходит до... 2109 5 0 24.11.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Mazda 3 BM Элегантная, способная очаровать с первого взгляда, несколько шумная и не слишком быстрая, но комфортабельная и дарящая радость в каждом повороте…  Все это она, Mazda 3. А еще – довольно доро... 1216 2 0 24.11.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 152875 7 92 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 80264 11 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 50205 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings