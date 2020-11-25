Проверь свои навыки вождения и получи комплект колодок и дисков в подарок!

Kolesa.ru и компания Ferodo проводят конкурс: чтобы стать участником, нужно ответить на десять вопросов викторины и сделать репост.

Мы не сомневаемся, что наши читатели умеют правильно управлять автомобилем – и крутить руль, и давить на педаль газа, и тормозить. От последнего на дороге зависит немало: так, умелое использование тормозов положительно сказывается на управляемости автомобиля, на эффективности торможения, а также на состоянии систем автомобиля. И, конечно же, умение тормозить зачастую спасает жизни. Проверить свои знания и навыки вы можете, ответив на десять вопросов нашего теста.

Чтобы стать участником конкурса, нужно ответить на все вопросы викторины (правильно или нет – неважно), а после этого либо сделать репост сообщения, размещённого в группе «Колёс» в соцсети VK, и написать комментарий «Участвую» под закрепленным постом с конкурсом, либо разместить сторис с результатом в соцсети Instagram, отметив аккаунт @Kolesa.ru.

У каждого участника есть шанс выиграть в конкурсе! Организаторы выберут в общей сложности 11 победителей: из них десять человек получат фирменные жилетки, а одиннадцатому призёру достанется главный подарок – комплект колодок и дисков от компании Ferodo.

Ответить на вопросы викторины и сделать репост/сторис можно в течение ближайшего месяца, то есть до 19 декабря включительно. Победители конкурса будут определены и объявлены 21 декабря 2020 года. Вручение призов пройдёт до 20 января 2021-го. Участвуйте, проверяйте свои навыки умелого торможения на дороге и выигрывайте!