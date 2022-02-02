Путь к черноморским курортам: на одном из участков платной трассы М-4 изменится схема движения

Федеральная трасса М-4 «Дон» является платной и наравне с другими подобными автодорогами находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Этот маршрут знаком многим жителям страны, которые для отдыха выбирают курорты, расположенные на побережье Чёрного моря. Конечно, эта автодорога нередко оказывается ощутимо загружена: так, среднесуточный трафик на некоторых участках в пиковое время составляет порядка 80 тыс. машин, в таких условиях даже небольшие заторы могут привести к многочасовым пробкам.



Такие заторы могут возникать из-за наличия так называемых «узких мест». Чтобы ликвидировать их, дорожники проводят различные реконструкции, одной из них является строительство обхода Аксая. Возведение нового участка М-4 проходит в несколько этапов.

Из-за проведения дорожных работ на М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области в скором времени будет временно изменена схема движения. Так, в течение двух следующих месяцев – с 1 марта по 30 апреля 2022 года – будет в полном объёме закрыто движение по путепроводу, который расположен рядом с посёлком Дорожный (на 1074 километре трассы).



Как пояснили в «Автодоре», ограничение на проезд по путепроводу вводится на время планового ремонта этого сооружения. В указанный период автомобилистам предлагается пользоваться альтернативными маршрутами: при движении со стороны Волгодонска в направлении Краснодара водители могут развернуться на развязке, расположенной на 1062 километре М-4 «Дон». Тогда как тем, кто едет со стороны Ростова-на-Дону в направлении Волгодонска, придётся разворачиваться на транспортном узле, который находится на 1084 километре трассы.

Напомним, в конце прошлого года была одобрена смета на пятый этап строительства обхода Аксая: речь идёт об участке с 1036+823 км по 1072+321 км. Этот этап является одним из самых сложных в рамках реализации инфраструктурного проекта по возведению участка дороги. Это связано не только со сложными гидрогеологическими условиями прохождения трассы, но и с большим количеством инженерных сооружений, а также с необходимостью устройства насыпи земляного полотна. Её средняя высота составит 7-8 метров, но в некоторых местах она будет достигать 18 метров.



Протяжённость этого участка составит примерно 35,5 км, он пройдёт по долине в поймах рек Дон, Аксай и Черкасская, кроме того маршрут пролегает через несколько сельских поселений городского округа Новочеркасск и Аксайского района. Отрезок займёт расстояние от 1038-го до 1072 километра трассы «Дон» (с восточной стороны от Аксая и хутора Большой лог).

Как мы отмечали ранее, на указанном участке построят мосты через реки Дон и Аксай, путепроводы (по основной дороге и над М-4), три транспортных развязки со съездами, а также надземные пешеходные переходы (на пересечении с трассой «Дон», с подъездом к Новочеркасску и автодорогой Аксай – Большой Лог – Новочеркасск). Пункт взимания платы впоследствии появится на 1045 километре.

