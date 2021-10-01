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  • Путь к морю: на платной трассе М-4 «Дон» вводят временную схему движения

Путь к морю: на платной трассе М-4 «Дон» вводят временную схему движения

01.10.2021 47 0 0

Изменения затронут тот участок платной автодороги, который проходит по территории Краснодарского края.

 

В России основной сезон для проведения дорожных работ совпадает с самым популярным временем для проведения отпусков на местных курортах – он длится с весны по осень. В этот период вполне ожидаемо растёт трафик на и без того востребованной платной трассе М-4 «Дон». Эта дорога известна многим российским водителям, которые с её помощью добираются до курортов черноморского побережья. В пиковые месяцы по отдельным участкам дороги количество проезжающих в сутки машин превышает отметку в 70 тыс. Из-за этой загруженности даже небольшой затор способен привести к многочасовой пробке.

Сейчас курортный сезон завершается, при этом заниматься ремонтами и реконструкциями дорог по-прежнему можно, чем и пользуются в госкомпании, Сейчас, в частности, продолжаются работы по строительству транспортной развязки на пересечении трассы М-4 «Дон» с улицей Луначарского в Геленджике. Из-за этого с 5 октября для водителей будет введена временная схема движения.

По-другому водителям придётся ехать на участке трассы «Дон» с 1512-го по 1514-ый км – в районе нынешней кольцевой транспортной развязки (отрезок автодороги проходит по Краснодарскому краю). Новая схема предполагает, что водителям при выезде из Геленджика на М-4 можно будет двигаться только направо, по направлению в Джубгу.

При этом грузовые автомобили смогут разворачиваться на транспортной развязке, расположенной на 1510-ом километре М-4. Для водителей легковых автомобилей (при движении из Геленджика в сторону Новороссийска) есть разворот с левой полосы. Также в госкомпании «Автодор» пояснили, что попасть в Геленджик при движении по направлению из Джубги можно будет с помощью транспортных развязок на 1506-ом, 1510-ом, а также 1514-ом км автодороги «Дон».

По планам, временная схема движения транспорта на указанном участке трассы будет действовать до конца текущего года. При этом варианты объездов задействованных в реконструкции частей дороги будут меняться в течение указанного периода по мере начала следующих этапов работ. В госкомпании предупредили, что на отрезке пути предусмотрено ограничение скоростного режима – скорость должна быть не выше 40 км/ч.

Предполагается, что новый транспортный узел позволит развести транспортные потоки – местный и транзитный – на разные уровни. Кроме того, развязка поможет водителям сократить время в пути от нынешнего кольцевого пересечения с улицей Луначарского до съезда к аэропорту города-курорта. На данный момент для проезда указанного участка протяжённостью 800 метров в пиковые летние часы нужно около получаса.

В Автодоре добавили, что завершить строительство новой развязки на указанном участке платной автодороги планируется уже в следующем году. При этом окончательное завершение работ по реконструкции трассы М-4 «Дон» в районе Геленджика по плану намечено на 2023 год.

Россия авто и общество дороги

 

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