Путь к морю: на строительство трассы Джубга-Сочи нужно 1,5 трлн рублей

Госкомпания «Автодор» и правительство РФ пока что нашли средства только на обход Адлера. Этот отрезок новой дороги начнут возводить до конца текущего года.

Джубга представляет собой курорт в Туапсинском районе, с Сочи это место соединяет дорога А-147, которая проходит через различные населённые пункты и зачастую оказывается перегруженной. Уже несколько лет обсуждается проект строительства альтернативной трассы, которая должна значительно сократить для автомобилистов время в пути: если сейчас путь от Горячего Ключа до Сочи занимает порядка семи часов, то новая скоростная дорога позволит преодолевать его примерно за два часа.

Известно, что «Автодор» в 2022 году занимался подготовкой технико-экономического обоснования этого проекта. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на первого заместителя главы госкомпании Игоря Коваля, на сегодняшний день уже готова предварительная трассировка, а также сделана «оценка стоимости капитальных затрат».



Представитель «Автодора» отметил, что строительство новой трассы Джубга-Сочи обойдется примерно в 1,5 трлн рублей, при этом стоит учитывать, что это предварительная оценка суммы, которая была сделана до разработки проектно-сметной документации. Сейчас в госкомпании и правительстве РФ заняты поиском средств на возведение объекта.

Пока что в бюджете предусмотрена сумма в размере 74 млрд рублей, которая должна покрыть расходы на обход Адлера (дорога пройдёт от Кудепсты до Высокого). Протяжённость этого отрезка составит 7,8 км. Этот участок станет одним из восьми этапов новой скоростной магистрали. По словам Игоря Коваля, проектно-изыскательские работы начнут проводить в ближайшее время, а до конца года подрядчики приступят к подготовке территории. По плану строительство обхода Адлера должно быть завершено в 2026 году. Кстати, в начале этого года глава «Автодора» Вячеслав Петушенко отмечал, что вся новая трасса должна быть построена к 2027-2028 годам.



Однако сейчас у дорожников и властей нет определённости касательно других семи этапов строительства новой автодороги. В частности, продолжается обсуждение того, откуда стоит начинать строительство – из Горячего Ключа или из Джубги. Первый вариант окажется длиннее: совокупная протяжённость магистрали в итоге окажется равна 153,5 км (для сравнения, у второй версии – 131,9 км). Кроме того, при выборе первого варианта дорожникам придётся строить больше мостов, но меньше тоннелей.

В издании отметили, что пока нет окончательного решения об источниках финансирования проекта. Как отметил замглавы «Автодора», рассматриваются различные сценарии, однако, вероятнее всего, для реализации проекта понадобятся деньги из федерального бюджета, а также средства из внебюджетных источников. По словам Игоря Коваля, половина участков трассы могут быть открыты для движения как отдельные проекты: речь идёт об обходах Адлера, Сочи, Туапсе и Лазаревского.



По мнению заместителя начальника ГИБДД Олега Понарьина, на новой трассе Джубга-Сочи необходимо будет обеспечить освещение, а также установить системы контроля скорости. В «Автодоре» отметили, что на планируемой магистрали автомобилистам можно будет ездить со скоростью до 100 км/ч.