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  • В России появятся новые платные дороги. С увеличением скорости на трассах придётся подождать

В России появятся новые платные дороги. С увеличением скорости на трассах придётся подождать

10.09.2020 200 0 0

Оказалось, что не всем понравилась идея повысить максимально допустимый лимит на некоторых участках скоростных автодорог до 150 км/ч.

 

В стране есть несколько платных дорог, которые находятся под доверительным управлением госкомпании «Автодор». К ним относятся: М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», а также А-113 ЦКАД и А-105 Москва-Домодедово. В течение ближайших лет в РФ появятся новые платные трассы, в их числе, конечно же, будет М-12, которая пройдёт от Москвы до Казани. Её планируется открыть для движения в 2024 году.

Кстати, подрядчики для строительства семи этапов трассы М-12 уже определены: совокупная стоимость работ оценена в 464,2 млрд рублей. По данным РБК, борьбы на торгах не было – на каждый из заявленных конкурсов подали лишь по одной заявке. В числе компаний, с которыми подписали контракты, оказались: «Стройтрансгаз», дочка «Трансстройинвеста», «ВАД», «Автобан», российское дочернее предприятие китайской CRCC, а также «Трансстроймеханизация» (дочка «Мостотреста»).

В случае, если проект строительства платной дороги до Казани будет завершён в срок, то до 2030 года трассу могут продлить дальше, до Екатеринбурга. В перспективе к 2035-му довести автодорожный маршрут на восток целиком до Кемеровской области до 1 технической категории. Напомним, ранее власти обсуждали вариант продления дороги до Владивостока, но впоследствии власти признали, что на неё, скорее всего, не будет спроса, так как водителям в регионе хватает имеющихся бесплатных дорог.

По словам председателя правления Автодора Вячеслава Петушенко, в ближайшее время госкомпания займётся развитием сети скоростных дорог по направлению Север-Юг. Здесь речь идёт о масштабной реконструкции трассы М-4 «Дон», а также о программе по «расшивке» узких мест: это позволит быстрее добираться из Санкт-Петербурга до побережья Чёрного моря (в 2023 году скорость на пути планируют повысить до 110 км/ч). 

Помимо этого, в рамках так называемого «южного направления» должны быть построены обходы городов Сочи и Туапсе, посёлка Лазаревское, а также дорога Новороссийска до посёлка Джубга. В свою очередь, на севере, на трассе М-11 «Нева», появится обход Твери.

Не так давно власти начали обсуждать вопрос о том, что можно было бы поднять максимально допустимый лимит на некоторых участках платных трасс до 150 км/ч. Так, в начале лета об этом заговорил министр транспорта Евгений Дитрих, затем идею поддержал и глава Автодора. Ожидалось, что решение будет принято до конца месяца, однако этого так и не произошло. Как оказалось, у этого предложения есть противники в том числе среди депутатов Госдумы.

Как сообщает «Коммерсант», для того, чтобы повысить скоростное ограничение, понадобятся поправки в нынешние ПДД, а также новый ГОСТ, в котором появятся отдельные требования к организации движения на скоростных участках трасс. Помимо этого, понадобится запретить въезд на такие участки тихоходам (сейчас нельзя тем, кто не может разогнаться свыше 40 км/ч). По мнению депутата Госдумы Александра Васильева, увеличение лимита негативно скажется на безопасности на российских дорогах. Он считает, что сначала нужно лишить магистрали нерегулируемых пешеходных переходов, ввести новую схему информирования водителей об опасностях на дорогах и ограничить доступ на такие участки машинам с шипованной резиной (это приводит к ускоренному появлению колеи). Судя по всему, в ближайшее время повышения скорости на трассах до 150 км/ч ждать не стоит.

Россия авто и общество дороги законы

 

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