Radford Type 62-2: вторая жизнь Lotus Evora от возрождённого британского ателье

Компания H.Radford (Coachbuilders) Ltd. представила первую модель в своей новейшей истории — среднемоторный суперкар Type 62-2 по мотивам гоночного Lotus Type 62 из 60-х годов прошлого века. Будет предложено три версии Type 62-2, самая мощная из которых получит 608-сильный компрессорный V6.

Лондонское кузовное ателье Harold Radford, основанное в 1948 году Гарольдом Рэдфордом, прославилось переделкой стоковых машин и строительством оригинальных кузовов: например, оно сделало универсал Bentley MKVI 4¼-litre Countryman, прототип легендарного Ford GT40 и четыре оригинальных Mini для участников группы Beatles. Увы, уже в середине 70-х компания закрылась, не сумев вписаться в изменившиеся рыночные реалии, но недавно старое имя вернула к жизни группа молодых предпринимателей, в которую вошли известный гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон, не менее известный телеведущий Ант Анстед из телешоу Wheeler Dealers, дизайнер Марк Стаббс и предприниматель Роджер Бехле.

Штаб-квартира возрождённой компании, которая теперь называется ﻿H.Radford (Coachbuilders) Ltd.﻿, находится в американском штате Калифорния, а тестовый трек — в соседней Аризоне, но и представительство в Великобритании тоже имеется, тем более что главным техническим партнёром по разработке первой модели стала компания Lotus Cars.

В основу Radford Type 62-2 лёг алюминиевый монокок от Lotus Evora (модели, которая в этом году снимается с производства и уступает место спорткару Emira), но с переделанным, более жёстким задним подрамником, к которому крепится задний мост. Все наружные кузовные полностью новые, из углепластика. Деталями экстерьера Radford Type 62-2 дотошно копирует Lotus Type 62 образца 1969 года, но пропорции кузова у него всё же иные, типичные именно для современных суперкаров. Высота кузова — всего 1133 мм.



Маленькие зеркала на ножках, торчащие из передних крыльев, — на самом деле не зеркала, а камеры, изображение с которых транслируется на мониторы, прикреплённые к передним стойкам кузова. Роль салонного зеркала также выполняет камера — заднего стекла у Type 62-2 нет. Изображений интерьера разработчики пока не опубликовали, а лишь сообщили что машина будет строго двухместной (у Evora посадочная формула 2+2) и что роль щитка приборов будет выполнять многофункциональный 6-дюймовый монитор. Заявлена также аудиосистема с пятью громкоговорителями и Bluetooth-подключением внешних устройств.



Двигатель — такой же, как Evora, то есть бензиновый 3,5-литровый V6 c тойотовским блоком 2GR-FE и приводным нагнетателем, но с оригинальными распредвалами, поршнями, форсунками и программной управления. Отдача будет варьироваться в зависимости от версии. На базовой Classic двигатель выдаёт 436 л.с., на версии Gold Leaf с «утиным хвостиком», копирующей раскраску исторического прототипа, — 507 л.с., а пока ещё не представленная топ-версия JPS (название отсылает к титульному сигаретному спонсору гоночной команды Lotus в 70-х) будет располагать мощностью в 608 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями). Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. Динамические характеристики пока не объявлены.



Версии Classic и Gold Leaf получат мощные тормоза AP Racing с 4-поршневыми суппортами, а версия JPS предложит карбон-керамические диски. Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу», с регулируемыми амортизаторами. В виде опции доступна система подъёма носовой части кузова для преодоления лежачих полицейских и других крупных неровностей. Сухая масса автомобиля не должна превышать 1000 кг.



Производство Radford Type 62-2 должно начаться в конце этого года, отгрузка готовых машин заказчикам запланирована на первый квартал 2022 года. Цены пока не объявлены, хотя заказы на сайте компании уже принимаются. Всего H.Radford изготовит 62 экземпляра Type 62-2. Какими будут следующие новинки, компания пока не объявляла.

