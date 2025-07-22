Ралли «Шёлковый путь – 2025»: десятый этап, камни, скорость и путь из Монголии домой

21 июля участники ралли «Шёлковый путь – 2025» преодолели заключительные гоночные километры по Монголии. Позади остались 260 км спецучастка, и теперь караван ралли направляется в Россию, в Кош-Агач. Трёхмерные каменистые трассы, высокогорье, скальные хребты и Долина Озёр сделали этот этап невероятно красивым, живописным и по-раллийному скоростным. Всего за день экипажи проехали более пятисот километров, включая лиазоны.

Трасса спецучастка десятого дня оказалась крайне жёсткой, с обилием острых, как бритва, камней, поэтому проколы колёс стали одной из самых частых проблем. С ней столкнулись Богдан Каримов, Алмаз Ахмедов и ещё десяток экипажей. У претендента на подиум в классе грузовиков, экипажа «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева, также не обошлось без технических сложностей и потери времени на их устранение, как результат – только шестое время. Он проиграл лидеру грузового зачёта Антону Шибалову 26 минут, увеличив отрыв в генеральной классификации, хотя по-прежнему по итогам 10 дней соревнований занимает второе место в общем зачете. Сам Шибалов показал лучшее время, преодолев СУ10 за 2 часа 29 минут 58 секунд, и ещё больше укрепил своё лидерство. По итогам СУ 10 вторым финишировал экипаж Павла Мурылева из MAZ-SPORTauto, а третьим – Алмаз Ахмедов из «КАМАЗ-мастер». В генеральной классификации у Ахмедова 3 место и 40 минут отставания от Шибалова.

В классе внедорожников Т1 Павел Андреев, несмотря на потерю времени из-за замены проколотого колеса, показал лучшее время в своей категории – 2 часа 44 минуты 3 секунды. Андрей Рудской после десятого этапа проигрывает лидеру более пяти часов, поэтому его экипаж «НГ Энерго» ехал в спокойном темпе, наслаждаясь пейзажами Монголии.

Спецучасток очень красивый — здесь обязательно нужно побывать туристом. Трасса была достаточно ровной, но без прокола колёс не обошлось, замена прошла быстро. Были и обгоны в пыли, и интересные развязки — мы довольны. Павел Андреев 404 Racing Team

Экипаж команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексея Игнатова и Евгения Павлова финишировал практически одновременно с Андреем Рудским и показал третье время на СУ10. На текущий момент по итогам десяти дней гонки Алексей Игнатов и Евгений Павлов третьи в категории и на 12-м месте в общей турнирной таблице.

Был непростой спецучасток, хотя мы уже на финишной прямой. Основные сложности были в восьмой и девятый день, когда пришлось преодолевать песчаные дюны. Но сегодня тоже расслабиться не довелось. Дороги были скоростные, но с множеством камней, промоин от ручьёв. Часть трассы проходила по руслам рек, что добавляло сложности: узкие дорожки, между камнями приходилось пробираться. Скорость высокая, но требовалась предельная концентрация — стоило чуть съехать с трассы, и можно было либо налететь на камень либо угодить в промоину и перевернуться. Мы не ставили задачу отыгрывать время, так как общий расклад гонки уже ясен. Поэтому ехали спокойно, аккуратно, с запасом, и благодаря этому никаких проблем не возникло. Алексей Игнатов «ГАЗ Рейд Спорт», экипаж №201

Вчера был спецучасток, с которого мы в прошлом году начинали знакомство с Монголией. Он разноплановый: была пара хребтов, двигались по каменистым каньонам, по сухим руслам рек. Были степи в конце спецучастка и песчаные дороги с камнями. Этап был на внимательность – чуть зевнешь и останешься без колес. Сложный этап по пилотажу был, но очень интересный и рабочий. Евгений Павлов «ГАЗ Рейд Спорт», экипаж №201

Второй экипаж «ГАЗ Рейд Спорт» на зелёной «Газели» Александра Семёнова и Дмитрия Охотникова в ущелье пробил колесо, потерял время на замену, после чего аккуратно прошел остаток трассы. В итоге финишировал с четвёртым результатом в своей категории.

Сначала трасса казалась скоростной, но потом начались камни, ущелье… Не повезло – пробили заднее колесо. Дорога дальше была еще хуже: много острых камней и глубоких ям, что было тяжело для нашего моста. Пришлось много тормозить, беречь машину и ехать, объезжая все препятствия. Но мы добрались. Александр Семенов «ГАЗ Рейд Спорт», экипаж №203

В классе Т3 снова первым стал Роман Русинов, а лидер генеральной классификации Дмитрий Черкесов уступил ему чуть более минуты. Алексей Черкесов отстал на две минуты. Перед финальным этапом Дмитрий сохраняет лидерство, его отрыв от Алексея увеличился до двух с небольшим минут, а Русинов сократил отставание до четырёх с половиной. И на заключительном 11 спецучастке гонки состоится главное сражение братьев Черкесовых и Романа Русинова, настолько плотные результаты и минимальные временные отрывы.

Очень быстрый и техничный спецучасток. В очередной раз кайфовый! С каждым днём всё лучше — спасибо организаторам. Была пара сложных моментов с навигацией: мы поблуждали, потеряли 10 секунд здесь, 20 там. В русле немного запутались, я свернул не туда. Но в целом день отличный: штурман работал на пятёрку, машина вела себя прекрасно. Мы старались не резать, хотя очень хотелось проехать по следам «КАМАЗа». Я себя останавливал — и правильно, потому что там были серьёзные промоины и огромные ямы, в которые можно было угодить. Главное — проехали спокойно и добрались до финиша. Машина цела, шины не пробиты — всё хорошо. Монголия подарила нам потрясающие эмоции и невероятные пейзажи. Восход солнца сегодня был просто фантастическим! Роман Русинов

В классе стандартных внедорожников Т2 Мердан Тойлыев преодолел спецучасток за 4 часа 11 минут 53 секунды, а Мейлиз Абдулаев отстал на 26 минут. В генеральной классификации Тойлыев лидирует, Абдулаев – второй, а экипаж Максатмурата Данатарова – третий.

В категории Open монгольский экипаж Амартувшина Хасагхуу, решив взять реванш за неудачи предыдущих дней, показал лучшее время и опередил текущего лидера Анатолия Кузнецова на 10 минут. Третьим финишировал Евгений Фрезоргер, а претендующий на бронзу Дмитрий Воронов из «LADA Sport Авто Финанс» стал четвёртым. Однако в общем зачёте безоговорочным лидером остаётся Кузнецов, а Евгений Фрезоргер и Дсмитрий Воронов занимают вторую и третью позиции.

Мы потеряли два дня из-за проблем и ошибок, но очень хотим финишировать на ралли. Вчера было много камней — это сложно, пилоту нужны отличные навыки. Теперь ждём спецучасток в России. Хатанбаатар Буянтогтох штурман экипажа Амартувшина Хасагхуу

Грузовики команды «ГАЗ Рейд Спорт» успешно выполнили задачу дня – пройти спецучасток без проколов и технических сбоев.

Вчерашний спецучасток просто обалденный: красивый, скоростной и очень пилотажный. Наверное, один из лучших. Покрытие было твёрдое, этап больше напоминал раллийный, а не ралли-рейдовый, и мне это безумно понравилось. Михаил Шкляев руководитель грузового подразделения команды «ГАЗ Рейд Спорт», экипаж №312

Вчера был 10-й гоночный день — последний длинный этап, около 250 километров по горным и степным раллийным трассам. Грунт очень твердый, с камнями, даже каньоны были. Алексей Игнатов удивлялся: «Как тут грузовики проходят? Если ехать медленно — да, но это же гонка! Они несутся, бортами скалы задевают!». Но наши промчались отлично. Алексей Игнатов, финишировал на десятом этапе 13-м в общем зачете (среди грузовиков и легковушек) и третьим в своем классе. Грузовики особенно впечатлили: наши «Газоны» на раллийных участках шли в заносе, показывая времена на уровне легковых T3! Этап прошел чисто, только Семенов проколол колесо, потерял время на замену. Но финишировали с достойным результатом. Завтра — новые атаки, есть шанс подняться выше. Вячеслав Субботин спортивный директор команды ГАЗ Рейд Спорт

Сегодня, 22 июля, караван ралли ждёт финальный, одиннадцатый спецучасток – из Кош-Агача в Горно-Алтайск. Короткий, но насыщенный этап ещё может повлиять на итоговый результат. Маршрут пройдёт по горному плато среди снежных вершин и горных рек, включая броды, подъёмы и резкие переходы на каменистые дороги. Финишная трасса проложена по легендарному Чуйскому тракту – одной из самых живописных дорог Евразии.

А вечером на площади Ленина в Горно-Алтайске станут известны имена победителей, которые увезут с собой главный трофей ралли-марафона – «Белого тигра».

Партнёрский материал