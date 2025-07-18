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  • Ралли «Шёлковый путь – 2025»: марафонский этап – рассчитывай только на себя!

Ралли «Шёлковый путь – 2025»: марафонский этап – рассчитывай только на себя!

18.07.2025 32 0 0

18 июля участники ралли «Шёлковый путь – 2025» оставили технички в Баянхонгоре и отправились на первый день марафонского этапа в Алтай (Монголия). Трёхсоткилометровый спецучасток пролегал через каменистую часть пустыни Гоби, холмы и сухие русла рек. Трасса оказалась не только технически сложной, но и скоростной, а в начале этапа добавил экстрима ливень, сделав дорожки невероятно скользкими. И на этом этапе произошли изменения в стане лидеров сразу в нескольких зачетах. 

Спецучасток седьмого этапа открыл экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова, показавший лучшее время на шестом этапе. За ним стартовали ещё три грузовика команды, а Сергей Вязович из «MAZ-SPORTauto» вышел на трассу пятым. Позади белорусского пилота следовал ещё один экипаж «синей армады» – Алмаза Ахмедова. Держаться под таким давлением камазовцев было непросто, и в итоге на финише с лучшим результатом отметился Антон Шибалов, опередивший Вязовича на 1 минуту 50 секунд и возглавивший грузовой зачёт. Сергей Вязович сохранил второе место в генеральной классификации, а третьим стал ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» – Эдуарда Николаева.

Среди внедорожников зачёта Т1 первым вновь финишировал Павел Андреев, ещё больше увеличив отрыв от Андрея Рудского из команды «НГ-Энерго». Пилоты «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Семёнов и Дмитрий Охотников показали третье время, а Алексей Игнатов и Евгений Павлов заняли четвёртое место в категории. Однако в генеральной классификации Игнатов по-прежнему опережает Семёнова и удерживает третью строчку в своей группе.

Этап понравился — классный, скоростной. Пейзажи красивые, дорожки каменистые. Старались ехать в умеренном темпе, чтобы у автомобиля было больше надёжности, а у нас — меньше работы.
Александр Семёнов
пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» (экипаж №203)
Сегодня марафонский этап — два дня без технической поддержки. Все обслуживание делаем сами в закрытой зоне: проверяем автомобиль, подтягиваем крепеж, устраняем неисправности только тем, что взяли с собой. Условия спартанские — ночуем в палатках, но есть питание и душевые. Это особая романтика ралли-рейдов: только гонщики, машины и никакой посторонней помощи. За нарушение правил — вплоть до дисквалификации. Если кого-то поймают на помощи механиков или использовании запчастей, которые как-то там передали экипажу — спортивные комиссары рассмотрят нарушение. Мера наказания зависит от тяжести, но рисковать не стоит.
Алексей Игнатов
пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» (экипаж №201)

В зачёте Т3 Дмитрий Черкесов вновь показал лучшее время, опередив брата Алексея на 1 минуту 45 секунд и Романа Русинова – на четыре минуты. Однако в генеральной классификации Алексей Черкесов пока сохраняет лидерство, хотя его преимущество с каждым этапом сокращается.

После того, как нас обогнал Рудской, мы ехали в своём темпе, стараясь сберечь машину для завтрашнего дня. Перед финишем было очень коварно и опасно – можно было легко разложиться, поэтому пришлось быть аккуратнее. Машину выносило в промоины глубиной по колено и выше, а они твёрдые, как бетон, это очень опасно. С машиной всё в порядке, только ремень поменяем да стёкла протрём.
Дмитрий Черкесов

Максатмырат Данатаров одержал очередную победу в классе стандартных внедорожников Т2, увеличив отрыв от Мердана Тойлыева до часа в генеральной классификации. Третье место занимает Мейлиз Абдулаев, но его отставание от лидеров превышает пять часов.

Этап отличный, скоростной. Было много ям и кочек, но мы проехали нормально, не повредив машину. Готовимся к завтрашним пескам.
Максатмырат Данатаров
Федерация автомобильного спорта Туркменистана

В зачёте Open монгольский пилот Амартувшин Хасагхуу  отметился лучшим временем на седьмом спецучастке, опередив Михаила Митяева почти на 16 минут, а Дмитрия Воронова – на 24 минуты. Анатолий Кузнецов, лидировавший до этого дня, потерял позиции из-за порванного ремня вариатора и проблем с мощностью двигателя, из-за чего экипаж не мог ехать на полную силу. В результате лидерство в категории перешло к команде «LADA Sport Авто Финанс».

Этап прошёл для нас не очень хорошо. Мы порвали ремень вариатора. Так же машина снова потеряла мощность. Почему-то она уходит в ошибку и не выдаёт полную мощность. Можно сказать, что половину дистанции мы ехали на 70%. Сейчас будем разбираться, устранять проблему и двигаться дальше.
Анатолий Кузнецов

Сегодня неплохой день, но марафонский спецучасток только начался, а мы уже остались без двух запасных колёс — прокололи их на камнях. Возможно, завтра не сможем ехать быстро или придётся просить колёса у других команд.
Амартувшин Хасагхуу
Rally Mongolia

Грузовые экипажи «ГАЗ Рейд Спорт» наслаждались скоростью и живописными пейзажами, однако после сложного и скользкого спецучастка у обоих грузовиков «САДКО» возникли проблемы с тормозами, которые предстоит устранить своими силами на бивуаке в Алтае.

Похоже, у нас сорвало одну тормозную накладку, поэтому последние 15 километров мы ехали осторожно. Первая половина была очень быстрой – почти всю дорогу на максимальной скорости. В горах было интересно, но камней оказалось много. В целом всё хорошо, до финиша добрались без серьёзных поломок.
Михаил Шкляев
руководитель грузового подразделениям ГАЗ Рейд Спорт (экипаж №312)

Очень хороший этап, только последние 40 километров было много ям и промоин. На нейтрализации у нас закончились тормоза, поэтому ехали медленно. Сегодня предстоит работа — правая сторона вообще не тормозит.
Владимир Моисеев
пилот команды ГАЗ Рейд Спорт (экипаж №314)
Шестой гоночный день. Высокогорная Монголия — больше двух тысяч метров над уровнем моря. Сегодня была гонка моторов: 300 километров степей и раллийных дорожек. Побеждали те, у кого мощные двигатели и настроены на разреженный воздух. Турбины работали на пределе, особенно у наших дизельных машин — выжимали всё. В начале пошел дождь, пришлось скользить, но наши пилоты — мастера своего дела: чемпионы по классическому ралли и прекрасно умеют ездить по грязи. Держали темп, берегли технику — завтра марафонский этап, а в сервис-парке можно ремонтировать только тем, что есть в машине. Механиков нет — только экипаж. Наши уже всё проверили, машины готовы, завтра — в атаку. И завтра будет ад: 100 километров бесконечных дюн — вверх, вниз, почти вертикально. Даже бывалые спортсмены говорят, что такого нет нигде. Мы уже ездили здесь раньше и знаем, что ждёт. Машины у нас — сборка лучших узлов, не только наших, но и мировых. Всё подобрано идеально: коробка, мотор, мосты. Сейчас в общем зачёте наш экипаж Игнатова и Павлова — третий в классе. Впереди только два мощных прототипа. В абсолюте — 12-е место среди всех легковушек. Грузовики тоже не подвели, хотя у них ограничение — 140 км/ч, а за каждый лишний километр — штраф. Наши могли бы и быстрее, но правила есть правила. Завтра — главная проверка. Пески, жара, безумные перепады. Но я верю, что всё будет хорошо.
Вячеслав Субботин
спортивный директор команды ГАЗ Рейд Спорт

Сегодня все технические проблемы гонщики решают самостоятельно, используя только те инструменты и запчасти, которые успели взять с собой. Помимо планового обслуживания, некоторым экипажам предстоит устранить последствия седьмого этапа, ведь впереди – восьмой этап с коварными песками Завхана, где от машин потребуется максимальная выносливость, а от пилотов и штурманов – высочайшее мастерство и концентрация.

​Партнёрский материал

автоспорт
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