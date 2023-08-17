Рамный гибрид FangChengBao Leopard 5 от BYD: подробности и анонс ещё двух моделей

В Китае состоялась премьера первой модели нового бренда FangChengBao компании BYD — среднеразмерного рамного гибридного внедорожника Leopard 5, он поступит в продажу в этом году. Следом FangChengBao собирается вывести на рынок более крупный внедорожник Leopard 8 и более компактный Leopard 3.

Мы уже рассказывали о бренде FangChengBao на этой неделе, когда была раскрыта внешность Leopard 5. Вкратце напомним, что FangChengBao (方程豹) в переводе с китайского означает «формула леопарда» или «уравнение леопарда», в иерархии BYD новая марка разместиться между лакшери-брендом Yangwang и премиум-брендом Denza, выпускать FangChengBao будет брутальные пикапы и внедорожники с plug-in гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

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Leopard 5 дебютировал в виде гибрида, в его основе лежит рамная платформа DMO (расшифровывается как Dual Mode Off-Road). Габаритная длина — 4890 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1920 мм, колёсная база — 2800 мм. Подвеска — полностью независимая, пружинная, спереди — на двойных поперечных рычагах, сзади — многорычажная. Днище у внедорожника совершенно плоское, дорожный просвет — 220 мм (при этом заявлена возможность его регулировки), угол въезда — 35 градусов, угол съезда — 32 градуса, угол рампы — 20 градусов.



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Гибридная силовая установка Leopard 5 состоит из установленного спереди продольно бензинового турбомотора (1,5 л, 194 л.с. либо 2,0 л, 245 л.с.) и двух электромоторов (по одному на ось), пиковая мощность переднего электромотора — 200 кВт (272 л.с.), заднего — 285 кВт (387,5 л.с.). Максимальная совокупная мощность силовой установки Leopard 5 с 1,5-литровым ДВС — около 700 л.с., разгон до 100 км/ч занимает всего 4 с. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2,5 т. Ёмкость вмонтированной в раму батареи не раскрыта, известно лишь, что запас хода с полным баком и полностью заряженной батареей составит около 1200 км. В оснащении также заявлены три блокируемых дифференциала, но из компоновки видно, что межосевого дифференциала у машины нет и речь идёт лишь об имитации блокировки «центра» с помощью электроники.



Салон FangChengBao Leopard 5 китайским журналистам пришлось фотографировать через окно закрытой машины, детали толком не разглядеть, но в целом ясно, что здесь квадратно-гнездовой дизайн и дорогая отделка. Электронный щиток приборов дополнит огромный 50-дюймовый проекционный экран.



FangChengBao Super 8

Leopard 5 должен появиться в продаже в этом году по цене от 400 000 юаней (5,3 млн рублей в переводе по текущему курсу), а следующие модели — Leopard 8 и Leopard 3, видимо, выйдут на рынок уже в 2024 году. Leopard 8 был вчера показан в виде концепта с именем Super 8. Журнал CarNewsChina предполагает, что Super 8 — это экспортное название будущей модели, то есть новый бренд задуман как глобальный. Leopard 8 имеет ещё более угловатый кузов, чем Leopard 5, а вот показанный лишь на презентационном слайде Leopard 3, наоборот, будет более округлым.

