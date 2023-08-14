Брутальный внедорожник Leopard 5 от BYD показался на официальных фотографиях

Leopard 5 — первенец нового бренда FangChengBao китайской компании BYD, он будет предлагаться с гибридной и полностью электрической силовыми установками на выбор, продажи начнутся в этом году.

В начале весны компания BYD анонсировала новую дочернюю марку с рабочим названием F-Brand, под которой будет выпускать брутальные пикапы и внедорожники — разумеется только plug-in гибридные либо полностью электрические, ведь ещё в прошлом году BYD отказалась от производства чисто «углеводородных» моделей. В иерархии BYD новая марка разместиться между новым лакшери-брендом Yangwang и премиальной Denza.

В июне F-Brand превратился в FangChengBao (方程豹), что в переводе с китайского означает «формула леопарда» или «уравнение леопарда». Семантика FangChengBao водит в ступор даже китайские СМИ, но с названием первой модели никакой двусмысленности нет — она называется просто Leopard 5.



На стадии тизеров и закамуфлированных прототипов Leopard 5 подавался как стилистический аналог легендарного Mercedes-Benz G-класса, немецкий внедорожник даже мелькал в промо-кадрах. Сегодня, наконец, опубликованы первые официальные снимки Leopard 5 без камуфляжа и, как видно, в плане стиля он скорее ближе к Haval Raptor и iCar 03 (iCar — это новый бренд компании Chery), чем к Mercedes-Benz G-класса, а в профиль напоминает также Yangwang U8.



Главная «фишка» дизайна Leopard 5 — сложный профиль боковин, напоминающий топливную канистру с рёбрами. Закольцованные диоды в задних фонарях в свою очередь напоминают обмотку электродвигателя. Багажная дверь открывается вбок, на ней висит полноразмерная запаска в кофре. Задний бампер снабжён выставленными напоказ буксирными проушинами.



Габаритная длина Leopard 5 — около пяти метров, в его основе лежит модульная платформа BYD DM-o. Внедорожник предложат с электрической либо plug-in гибридной силовыми установками на выбор, у последней ДВС будет выполнять роль удлинителя электрического запаса хода, то есть колёса в обоих случаях будут вращать электромоторы совокупной мощностью около 500 кВт (680 л.с.). Запас хода гибридной версии с полной зарядкой/заправкой составит около 1200 км. В конструкции заявлены регулируемая по высоте подвеска, блокировки межколёсных дифференциалов и блокировка «центра» (вероятно, имеется ввиду имитация работы межосевого дифференциала, хотя ясно, что электрическому внедорожнику он не нужен).



Фотографии салона пока не опубликованы, но судя по снимкам фотошпионов, там тоже будет всё квадратно-гнездовое, а отделка при этом весьма роскошная, в основном кожаная. Ориентировочный диапазон цен Leopard 5 — от 400 000 до 600 000 юаней (от 5,5 млн до 8,2 млн рублей в переводе по текущему курсу), полноценная премьера состоится уже в ближайшие дни.

