Роскошный рамный внедорожник BYD Yangwang U8 показал салон

Большой вездеход получил сразу несколько экранов, еще ему достались «умные» кресла и панорамная крыша, рисунок которой можно менять. Полноценную премьеру SUV справит уже через несколько дней.

Минувшей осенью «поднебесный» концерн BYD объявил о создании нового суббренда, под которым будут выпускать роскошные электрифицированные модели (кстати, компания в принципе уже не делает автомобили только с ДВС). На родине название марки звучит как Yangwang, что в переводе с латинизированного китайского на русский означает «смотреть наверх». На данный момент заявлены две модели: брутальный рамный внедорожник U8 и суперкар U9, в виде почти готовых к производству прототипов они дебютировали в январе. Неделю назад появились свежие подробности о «девятке», а теперь производитель рассекретил интерьер вездехода (у показанной в начале года машины были запертые двери и наглухо тонированные стекла).

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То, что на шпионских фото выглядело, как единое целое в виде буквы L, на деле оказалось раздельными экранами приборки и мультимедийной системы. Последний дисплей сделан на основе органических диодов (OLED), он чуть изогнут и, по сути, заменил центральную консоль, при этом под планшетом есть привычные физические клавиши. В BYD также заявили, что Yangwang U8 имеет экран «второго пилота» — судя по всему, речь об отдельном дисплее для переднего пассажира (на картинках тачскрин не видно, так как он выключен). Наконец, свои дисплеи есть и у пассажиров второго ряда (планшеты крепятся к сиденьям). А всего у модели семь мест, кресла расположены по схеме 2+2+3.



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Дефлекторы обдува установили поверх передней панели. Еще Yangwang U8 досталась панорамная крыша (со сдвижной секцией), светящийся узор которой можно менять. Кресла обиты кожей Nappa, вдобавок электроника может регулировать настройки боковой поддержки передних сидений в соответствии с дорожными условиями.



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Напомним, U8 пока представлен в виде электрокара, позже должна подтянуться и гибридная версия, хотя о ней информации еще нет. Длина SUV равна 5319 мм (с учетом наружной запаски), ширина – 2050 мм, высота – 1930 мм, колесная база – 3050 мм. Чисто «зеленый» U8 оснащен четырьмя индивидуально управляемыми электромоторами, совокупная отдача – около 1100 л.с. Про батарею сказано лишь, что она из семейства Blade. По предварительным данным, первую «сотню» электрический Yangwang U8 наберет всего за 3 секунды. Кроме того, вездеход сможет разворачиваться на месте и передвигаться по диагонали (как GMC Hummer EV).



Полноценную презентацию нового внедорожника проведут на Шанхайской автосалоне, который откроется 18 апреля. На домашний рынок Yangwang U8 должен выйти в третьем квартале. В России концерн BYD официально сегодня свои модели не продает, но не исключено, что впоследствии кто-нибудь из местных дилеров рискнет привезти такой вездеход по схеме параллельного импорта.

