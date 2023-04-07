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  • Электрический суперкар BYD Yangwang U9 готовится к дебюту: 4 мотора и более 1000 л.с.

Электрический суперкар BYD Yangwang U9 готовится к дебюту: 4 мотора и более 1000 л.с.

07.04.2023 99 0 0

Новая люксовая марка Yangwang китайской компании BYD объявила, что 18 апреля в рамках Шанхайского автосалона проведёт премьеру электрического суперкара U9, опубликованы новые изображения, стали известны ключевые характеристики.

Компания BYD, крупнейший китайский производитель электромобилей, продолжает расширяться не только «вниз», в бюджетный сегмент авторынка, но и «вверх»: прошлой осенью был запущен дочерний лакшери-бренд Yangwang, под которым BYD будет выпускать самые дорогие и технические изощрённые модели с гибридными и полностью электрическими силовыми установками (чисто «углеводородных» моделей компания с прошлого года не производит).

Название бренда Yangwang в переводе с латинизированного китайского на русский означает «смотреть наверх». В начале января Yangwang засветил две свои первые модели — большой рамный внедорожник U8 (у него будут гибридные и полностью электрические версии) и электрический суперкар U9 (жёлтая машина).

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Вчера было объявлено, что премьера Yangwang U9 состоится 18 апреля, в соцсетях бренд опубликовал изображения Yangwang U9 в трековом исполнении (фиолетовая машина), они подписаны как Ultimat9, так что теперь мы знаем, что означает буква U. Фиолетовая машина отличается от жёлтой более развитым аэродинамическим оперением, в том числе фиксированным антикрылом на корме и удлинённым продольным килем.

Журнал CarNewsChina сообщает, что в основе Yangwang U9 лежит новая платформа BYD Yisifang EV и что его силовая установка состоит из четырёх электромоторов (по одному на каждое колесо), каждый выдаёт максимальные — 275 л.с. и 320 Нм. Максимальная совокупная отдача — 1100 л.с. и 1280 Нм. До 100 км/ч суперкар сможет разогнаться за 2 с. Ёмкость новейшей высокоэффективной батареи BYD Blade составит не менее 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по китайскому циклу CLTC — около 700 км. Ожидаемая минимальная цена — около миллиона юаней (11,7 млн рублей в переводе по текущему курсу).

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Главным конкурентом Yangwang U9 будет четырёхмоторный электрический суперкар Aion Hyper SSR от компании GAC, его премьера прошла прошлось осенью, в марте началась сборка первых образцов, выход на рынок запланирован на октябрь. Aion Hyper SSR располагает мощностью в 1225 л.с. и в топ-версии Ultimate (совпадение?) может набрать первую «сотню» за 1,9 с. Стоит Aion Hyper SSR от 1 286 000 юаней (15,1 млн рублей).

Китай спортивные авто электромобиль суперкары новинки Yangwang Yangwang U9 BYD

 

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