Раскрыта внешность Fiat Argo X, брата Grande Panda: стало меньше дизайнерских фишек

Тизерную кампанию этого хэтча бренда Fiat южноамериканское подразделение концерна Stellantis запустило летом, в начале октября были опубликованы фотографии замаскированного тестового образца. Ну а теперь внешность пятидверки полностью раскрыта. В Южной Америке модель появится как Fiat Argo X, и совсем новой разработкой она не является. Это хэтчбек Fiat Grande Panda, который дебютировал в Европе еще в 2024 году.

Fiat Argo X 1 / 3 Fiat Argo X 2 / 3 Fiat Argo X 3 / 3

Дело в том, что, в отличие от Старого Света, за океаном имя Panda не носит культовый статус. Зато в Южной Америке очень популярна бюджетная пятидверка Fiat Argo. Причем «просто» Argo из местной гаммы Фиата не исчезнет, поэтому-то новой для региона модели и присвоили индекс X. Для Европы Grande Panda производят в Сербии, а для Южной Америки Argo X будут делать в Бразилии, которая и станет первым заокеанским рынком.

Fiat Argo X 1 / 3 Fiat Argo X 2 / 3 Fiat Argo X 3 / 3

Внешних отличий от евроверсии немного, и все они сведены к уменьшению количества дизайнерских фишек. Кузов такой же, сохранили и пиксельную оптику и неокрашенный пластиковый обвес, на крыше есть рейлинги. А вот выштамповок с названием модели на боковинах Argo X нет. На корме красуется стандартная табличка, тогда как на багажной двери «европейца» имеется слово Panda, выполненное объемными буквами. Ну и еще эмблемы марки у Argo спереди и сзади расположены ровно посередине, а не по бокам. К тому же у модели для Европы задняя надпись Fiat – рельефная. В салоне европейского хэтчбека Fiat Grande Panda могут быть цветной пластик и разнообразные вставки. Интерьер же Fiat Argo X, по данным бразильских СМИ, получил более сдержанное оформление.

Fiat Argo X

О технике хэтча для Южной Америки сам производитель пока не рассказал. Впрочем, на багажной двери виднеется шильдик T200 MHEV, то есть модель предложат с турботройкой 1.0 (116 л.с.), которая имеет мягкогибридный 12-вольтовый довесок. Но такая начинка, вероятно, досталась богатым исполнениям. Версиям попроще бразильцы прочат трехцилиндровый атмосферник 1.0 Firefly от местного «просто» Fiat Argo, который традиционно для этой страны «питается» бензином (71 л.с.) и этанолом (75 л.с.).

Fiat Grande Panda 1 / 3 Fiat Grande Panda 2 / 3 Fiat Grande Panda 3 / 3

В Европе, напомним, Fiat Grande Panda бывает с бензиновой турботройкой 1.2, в виде гибрида или электрокара. Привод в любом случае только передний.

Полноценную премьеру Fiat Argo X, вероятно, проведут уже в этом году.