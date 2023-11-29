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  • Рассекречен обновлённый кроссовер Exeed VX для России: салон, как у Mercedes, и 8АКП

Рассекречен обновлённый кроссовер Exeed VX для России: салон, как у Mercedes, и 8АКП

29.11.2023 174 0 0

Большой SUV премиального суббренда Chery также слегка изменился внешне. Цены объявят через неделю.

Рестайлинговый кроссовер Exeed VX российский офис марки анонсировал несколько дней назад на своих страницах в соцсетях. Теперь же компания поделилась подробностями о нашей версии, вдобавок опубликованы свежие фирменные изображения и короткий видеоролик.

Как и ожидалось, снаружи предназначенный для РФ модернизированный кросс повторил исполнение International Edition, которое в Китае появилось в начале ноября. Отличия от российского дореформенного SUV – подретушированный передний бампер и более крупная радиаторная решетка, плюс на решетке стало больше горизонтальных плашек. Отметим, в Поднебесной у кроссовера спереди еще могут быть вертикальные «клинья», но экспортному варианту такой дизайн не положен.

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Внутри наш VX тоже скопировал рестайлинговую версию для КНР. Если сравнивать с прежним кроссовером, то салон полностью перекроили, причем его оформили в стиле Мерседесов. Так, Exeed VX обрел новую переднюю панель с тремя дисплеями под одним стеклом (у прежнего SUV двухэкранное табло): посередине расположен планшет диагональю 15,6 дюйма, приборный и пассажирский экраны – диагональю 12,3 дюйма каждый. Мультимедиа – с микрочипом Qualcomm 8155 и возможностью обновления «по воздуху».

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Центральные дефлекторы обдува разместили поверх тачскринов, отдельного сенсорного блока «климата» с шайбами больше нет (все настройки вшиты в самый большой экран). Кроссовер также получил новое рулевое колесо с сенсорными кнопками, за переключение передач теперь отвечает правый подрулевой рычажок, тогда как на тоннеле появился бокс, прикрытый шторкой. Управление настройками кресел вынесли на двери – опять же, как у Mercedes-Benz. Обновленный Exeed VX будет доступен с семи- или шестиместным салоном.

Российскому кроссу еще обещаны передние сиденья с функцией массажа, система активного шумоподавления, десять подушек безопасности, автопарковщик, система кругового обзора с функцией «прозрачное шасси».

Exeed VX сохранил бензиновую турбочетверку 2.0 (на нашем дореформенном кроссовере мотор выдает 249 л.с. и 385 Нм), а вот коробка новая: на смену семиступенчатому «роботу» с двумя сцеплениями пришел классический восьмиступенчатый автомат Aisin. Кроме того, за подключение задней оси отвечает электрогидравлическая муфта BorgWarner нового, шестого поколения. Наконец, добавлены внедорожные режимы движения Снег, Грязь, Песок и Бездорожье (они присоединились к режимам Эко, Стандарт и Спорт).

Дореформенный Exeed VX
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Дореформенный Exeed VX
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Дореформенный Exeed VX
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Дореформенный Exeed VX
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Цены обновленного Exeed VX объявят 7 декабря. Дорестайлинговый кроссовер по прайсу сейчас стоит от 5 300 000 рублей (без учета акций).

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