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Рассекречен субкомпактный хэтчбек Nissan Pixo для европейского рынка

23.09.2026 68 0 0
Рассекречен субкомпактный хэтчбек Nissan Pixo для европейского рынка

Производство новой пятидверки японской марки будет налажено на заводе Renault в Ново-Место (Словения). Электрокар появится в продаже в начале 2027 года, цены будут обнародованы в декабре.

Компания Nissan сегодня рассекретила свой новый субкомпактный хэтчбек, которому досталось название Pixo. Его ближайшими родственниками являются Renault Twingo четвёртого поколения, дебютировавший в ноябре 2025 года, а также кросс-хэтчбек Dacia New Spring, представленный пару недель назад. Все три модели имеют полностью электрическую начинку, единую для всех.

На фото: Nissan Pixo
На фото: Nissan Pixo
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На фото: Nissan Pixo
На фото: Nissan Pixo
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Nissan Pixo в старосветской линейке занял место модели начального уровня. По габаритам модель близка к французскому «донору». Так, длина равна 3796 мм (на 178 мм меньше по сравнению с Nissan Micra), ширина – 1790 мм (на 16 мм больше), высота – 1512 мм (на 14 мм больше), а расстояние между осями составляет 2492 мм (на 49 мм меньше, чем у Micra). Дорожный просвет у новинки равен 140 мм, диаметр разворота – 9,9 метра, объём багажника – 356 литров, а со сложенными задними сидениями грузовое пространство можно увеличить до 1221 литра.

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Силуэт, крыша и по большей части профиль Nissan Pixo позаимствованы у Renault Twingo, однако новинке достались оригинальные передняя часть и корма. Кроха получила иной капот со светящимся логотипом марки, под которым можно увидеть выемку с названием модели, более «оквадраченные» фары сложной формы с небольшими «клычками» и пиксельным рисунком. В нижней части переднего бампера находится безрамочный воздухозаборник с прямоугольниками и «улыбающейся» эмблемой модели.

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Nissan Pixo получил выштамповки на боковинах, обычные наружные зеркала, дверные ручки под стандартный хват, а также пятиспицевые легкосплавные колёсные диски с пиксельным дизайном. Корму украсили плотной чёрной рамкой вокруг заднего стекла, фонарями необычной формы – тоже с пиксельным рисунком и эмблемой «robot face». В нижней части заднего бампера имеется пластиковая накладка с парой горизонтальных светоотражателей.

На фото: салон Nissan Pixo
На фото: салон Nissan Pixo
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На фото: салон Nissan Pixo
На фото: салон Nissan Pixo
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Салон Nissan Pixo рассчитан на четверых седоков, он многое позаимствовал у близнеца от Renault. Перед водителем располагается трёхспицевый руль с физическими кнопками и «сплюснутым» с двух сторон ободом. За ним находится 7-дюймовая цифровая приборка под козырьком, а по центру передней панели установлен 10-дюймовым сенсорный экран информационно-развлекательной системы с голосовым помощником на базе Gemini. В список стандартного оснащения входят адаптивный круиз-контроль, функция предупреждения о выезде с полосы движения, автопарковщик, технология управления одной педалью и т.д.

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Технику Nissan Pixo разделил с французским и румынским родственниками. Речь идёт о 82-сильном электродвигателе, который установлен на передней оси. Максимальный крутящий момент этого мотора равен 175 Нм. Также крохе положена литий-железо-фосфатная тяговая батарея полезной ёмкостью 27,5 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке – 259 км (при расчёте по циклу WLTP). Мощность зарядки переменным током – 11 кВт, постоянным током – 50 кВт (пополнить запас с 15 до 80% можно за 28 минут).

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Производство Nissan Pixo наладят вместе с остальными «близняшками-пятидверками» на заводе Renault в Ново-Место (Словения). Новинка японской марки появится в продаже на старосветском рынке в начале 2027-го, цены будут обнародованы в декабре. Ожидается, что стоимость будет плюс-минус такой же, как у Renault Twingo: на одном из крупнейших рынков, в Германии, стартовый ценник «француза» составляет 19 990 евро, что эквивалентно примерно 1,93 млн рублей по текущему курсу.

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