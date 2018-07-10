Картинки нового кросса марки DS опубликовало издание AutoWeek. Судя по изображениям, внешний облик DS 3 Crossback выполнен в стиле «старшего» вседорожника DS 7 Crossback, дебютировавшего еще в начале прошлого года. А вот салоны у моделей оформлены по-разному: «тройка» получила переднюю панель с «ромбами», в которых спрятаны дефлекторы обдува, а также мультимедиа-систему с «парящим» тачскрином.

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По предварительным данным, DS 3 Crossback построен на новой платформе CMP концерна PSA, она же ляжет в основу Peugeot 208 следующей генерации (DS 7 Crossback базируется на EMP2). По своим габаритам «тройка», вероятно, близка к Audi Q2 и Mini Countryman. Ожидается, что в линейку моторов новинки DS войдут бензиновая «турботройка» 1.2 серии PureTech и дизель 1.5 BlueHDi. Будет у DS 3 Crossback и чисто электрическая версия, причем именно «зеленый» кросс предположительно дебютирует первым. Подробностей об установке электрокара пока нет.

Публичный показ «паркетника» пройдет в рамках Парижского автосалона, который откроется в октябре текущего года. После премьеры европейские дилеры DS начнут принимать заказы на новинку. DS 3 Crossback должен добраться и до нашего рынка: как ранее рассказал в интервью «Колёсам» управляющий директор Peugeot, Citroen и DS в России, в нашу страну «паркетник» планируют привезти в 2020-м.

Ранее стало известно о том, что концерн PSA отправил в отставку хэтчбеки DS 4 и DS 5 – производство моделей прекращено. Причина – слабый спрос. Таким образом, европейская линейка марки сжалась до хэтча DS 3 и кроссовера DS 7 Crossback. Впрочем, на складах «старосветских» дилеров и DS 4, и DS 5 пока имеются.

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Что же касается России, то «пятерка» покинула наш рынок еще в 2015-м, «четверка» пока представлена и в нашей стране (от 1 685 000 рублей). Маленький хэтчбек DS 3 у нас тоже продают (от 1 255 000 рублей), а кроссовер DS 7 Crossback появится в РФ до конца текущего года.