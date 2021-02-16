Растерявший покупателей флагманский седан Kia скоро сменит имидж: новые фото

Большая «четырехдверка» корейской марки после рестайлинга лишится сдвоенных светодиодных секций в фарах и фонарях. В продажу посвежевшая модель должна поступить в этом году, правда, она доберется не до всех рынков.

Самый крупный и дорогой в линейке Kia седан сменил поколение еще в 2018-м, он построен на заднеприводной платформе. В Корее «четырехдверка» носит индекс K9, а в других странах, включая и Россию, она известна как K900 (прежде модель звалась Quoris). На родине минувший год флагман закончил в «минусе» — реализован 7831 экземпляр, что на 28% меньше по сравнению с 2019-м. Кстати, родственный Genesis G90 просел еще серьезнее, однако он все равно популярнее (10 009 шт., -43%). Взбодрить спрос на K9 призван рестайлинг. Замаскированные образцы компания обкатывает на корейских дорогах с прошлого года, и вот свежая порция шпионских фото: на этих кадрах машина все еще упакована в камуфляж, но его уже меньше, так что можно прикинуть, как изменится модель.

Судя по снимкам, Kia K9 лишат «выпученных» фар со сдвоенными светодиодными ходовыми огнями – головная оптика вытянется. В задних фонарях двойных секций тоже не будет, вместо них – «елочка», к тому же фонари «пронзит» светящаяся полоска. Еще заменят радиаторную решетку и бамперы, а задний номерной знак переедет с крышки багажника ниже. Пока неизвестно, сказался ли новый обвес на габариты. Длина актуальной «четырехдверки» равна 5120 мм, колесная база – 3105 мм.

Внутри, скорее всего, появятся новые материалы отделки, плюс свежая версия мультимедийной системы. Также не исключено, что вместо привычного селектора «автомата» установят шайбу.

Некоторые корейские профильные медиа полагают, что на родине K9 сохранит нынешние бензиновые «атмосферник» V6 3.8 GDI и битурбированный мотор V6 3.3 T-GDI, на дореформенном седане они выдают 315 и 370 л.с. соответственно. Насчет атмосферного V8 5.0 GDI (425 л.с.) уверенности пока нет – некоторые пишут, будто этот двигатель отправят в оставку. На домашнем рынке дорестайлинговая «четырехдверка» доступна исключительно с восьмиступенчатым «автоматом», привод – задний или полный.



Дореформенный Kia K9. В России седан известен как K900 1 / 4 Дореформенный Kia K9. В России седан известен как K900 2 / 4 Дореформенный Kia K9. В России седан известен как K900 3 / 4 Дореформенный Kia K9. В России седан известен как K900 4 / 4

В Корее обновленный K9 представят в этом году, что ранее подтвердила сама Kia (премьера, предположительно, пройдет весной). Затем такой седан доберется и других стран, но количество рынков сократится. Так, ранее стало известно о том, что из-за слабого спроса флагманская «четырехдверка» покинет США. Россия, видимо, тоже под вопросом, ведь у нас в 2020-м Kia K900 разошелся тиражом всего в 216 экземпляров (в 2019-м продали 409 седанов).

