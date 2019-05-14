Разметку в РФ могут изменить из-за мотоциклистов

Нынешняя дорожная разметка очень скользкая, из-за неё происходит немало аварий с участием байкеров.

Современная разметка из гладкого пластика создаёт немало проблем для мотоциклистов: в случае наезда ведущим колесом в мокрую погоду (или даже просто после проезда поливальной машины) на такие линии мотоцикл может сразу потерять управление. Известно, что по этой причине происходит каждое четвёртое неконтактное ДТП с участием байкеров. Вопрос стал актуальнее после того, как на перекрёстках стали активно рисовать «вафельницы».

Поэтому мотоциклисты из движения «МотоМосква» решили обратиться к ГИБДД и к властям Москвы. Они просят сделать дорожную разметку менее скользкой. Когда именно придёт ответ на предложение байкеров, пока не известно. По данным «Известий», он будет получен «в предписанные сроки». Кстати, известно, что на мокрой разметке даже у автомобилей увеличивается тормозной путь.

По данным ведомства, только в столице России насчитывается свыше 95 тыс. мотоциклов. За 2018 год сотрудники ГИБДД зарегистрировали в городе 810 аварий с участием байкеров. Правда, сколько из них произошло из-за скользкой разметки, не уточняется.

Идею поддерживает глава Гильдии автошкол РФ Сергей Лобарев. Он считает, что необходимо либо использовать другие материалы, либо пересмотреть методику нанесения дорожной разметки. Он отметил, что за рубежом используют другой состав смеси: такая разметка не становится скользкой при намокании.

В свою очередь эксперт по дорожному строительству Александр Малов считает, что можно сделать разметку менее скользкой, если добавить в «пластиковый раствор» щебёночный отсев, гранитную крошку, стеклянные шарики и т.д. – это сделает поверхность разметки шероховатой, что, предположительно, улучшит сцепление колёс с дорогой.

Пока что используются другие меры. Так, в некоторых мотошколах инструкторы дополнительно учат технике проезда «зебр». Например, нельзя пересекать разметку выжимая газ, а также начинать тормозить на ней. Однако и это не гарантирует безопасности для мотоциклиста и других участников движения. К тому же не всегда дорожная ситуация позволяет выполнить подобные рекомендации.

В Москве уже нарисовали больше сотни жёлтых сеток на перекрёстках. Напомним, в начале весны текущего года за выезд на вафельную разметку начали штрафовать с помощью камер. Наказание за выезд на «вафельницу» в случае затора, который вынудил водителя остановиться, что создало препятствие для движения ТС в поперечном направлении, – это штраф в размере 1 тыс. рублей.