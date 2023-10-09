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  • Развязка интригующего сезона RDS GP: дебютант сразится с легендами дрифта за чемпионство

Развязка интригующего сезона RDS GP: дебютант сразится с легендами дрифта за чемпионство

09.10.2023 25 0 0

«ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии 2023» назовёт имя нового победителя главного чемпионата страны по дрифту – претендентов сразу пять.
  • Заключительный этап 14-го сезона Гран-При Российской Дрифт Серии по традиции пройдёт на «Сочи Автодроме».
  • Перед финалом шансы на титул имеют сразу пять пилотов, отрыв по очкам минимальный.

  • Среди претендентов на чемпионство – дебютант серии Антон Козлов и двукратный обладатель Кубка FIA IDC, трёхкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян.

Сезон главного чемпионата страны по дрифту близок к завершению – заключительный седьмой этап примет трасса «Сочи Автодром», где 14-15 октября состоится «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии 2023». Именно здесь решится судьба чемпионства в личном и командном зачётах RDS GP – борьба будет напряжённая, поскольку на престижную победу претендуют сразу несколько пилотов и команд.

Антон Козлов – дебютант в гонке за чемпионство

Лидером личного зачёта уик-энд на «Сочи Автодроме» начнёт молодой пилот из Ульяновска Антон Козлов. Действующий чемпион межрегиональной серии RDS Europe в свой дебютный сезон в RDS GP сразу включился в сражение за чемпионство. За шесть предыдущих этапов пилот Carville Racing одержал одну победу в парных заездах, причём на первом же этапе в серии, а также выиграл квалификацию.

За счёт невероятной стабильности – спортсмен ни разу не опускался ниже девятой позиции на этапах – к финальному сражению Козлов подошёл лидером личного зачёта. На счету Антона 895 баллов, и это серьёзная заявка на титул.

Отсутствие опыта выступлений на конфигурации RDS GP на «Сочи Автодроме» не должно стать для представителя Carville Racing проблемой – своих главных успехов в «старшей» серии Антон Козлов добился именно на тех трассах, где до того ему не доводилось стартовать. В Гран-При Российской Дрифт Серии давно не было столь сенсационных новичков!

Георгий Чивчян – претендент на четвертый титул RDS GP

Ближайшим соперником амбициозного дебютанта в гонке за чемпионство является один из самых опытных пилотов мирового дрифта, красноярец Георгий Чивчян. Квалификаций в 2023 году он еще не выигрывал, но в парных заездах отметился одним «золотом» по ходу сезона.

Одержав в Нижнем Новгороде рекордную седьмую победу в рамках этапа RDS GP, Гоча имеет все шансы установить ещё один рекорд. Единственный двукратный обладатель Кубка мира FIA IDC, трёхкратный чемпион RDS GP уже является самым титулованным пилотом чемпионата, а если ему удастся стать сильнейшим в сезоне-2023, то это будет новым историческим достижением.

За свою богатую спортивную карьеру лидер команды TAKAYAMA FORWARD AUTO побеждал на всех трассах, присутствующих в календаре RDS GP, но два последних года парные заезды на «Сочи Автодроме» заканчивались для него авариями разной степени серьёзности. Если в этом году всё пройдёт гладко, Георгий Чивчян легко может отыграть 10 баллов отставания от Антона Козлова и выйти в лидеры личного зачёта.

Чарльз НГ на российском гиперкаре – в шаге от первого чемпионства

С равенством по очкам с Гочей (885 баллов) к заключительному этапу подходит легионер команды STAR PЁR STARS AIMOL, спортсмен из Гонконга Чарльз НГ. В сезоне-2023 он уже завоевывал «золото» в парных заездах за рулём Flanker F, а также записал на счёт российского гиперкара первую победу в квалификации RDS GP.

Эти успехи в сочетании с двумя подиумами и завидной стабильностью позволили Чарльзу не просто включиться в борьбу за титул, но и реально претендовать на чемпионство по итогам сезона. Пилот уступает лидеру личного зачёта всего 10 очков и способен перехватить первенство, если его соперники оступятся.

Тем более что «Сочи Автодром» благоволит Чарльзу. В 2019 году именно на побережье Чёрного моря пилот одержал свою первую победу на этапе Гран-При Российской Дрифт Серии, а в 2022-м принёс Flanker F первый подиум в турнире. Не исключено, что именно на этой трассе пилот станет автором исторического успеха и обеспечит первый для себя и для Flanker F заветный титул чемпиона RDS GP.

Евгений Лосев – триумфальное возвращение в борьбу

Пилот из Иркутска Евгений Лосев начнёт «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии 2023», имея на своём счету 879 очков. Отставание от лидера личного зачета Антона Козлова составляет всего 16 баллов. Это значит, что пилот «SINTEC • Fresh Маркетплейс» тоже имеет все шансы на титул, казавшийся невозможным после непростого начала сезона.

Смена автомобиля, технические проблемы, поиск оптимальных настроек и устранение выявленных недоработок затянулись на добрую половину сезона – первый подиум Лосев завоевал только на четвёртом этапе, но это сразу была победа. Затем последовали ещё два подряд финиша в ТОП 3, которые на фоне проблем у соперников вернули Евгения в чемпионскую гонку.

На «Сочи Автодроме» Евгений Лосев уже побеждал, бывал на подиуме, а значит, с непростой трассой он нашёл общий язык. Если не возникнет неприятных сюрпризов, у представителя «SINTEC • Fresh Маркетплейс» есть реальный шанс поставить яркую точку в непростом сезоне и взять-таки долгожданный кубок.

Дамир Идиятулин – математический, но шанс

Пятым претендентом на победу в личном зачёте Гран-При Российской Дрифт Серии сезона-2023 является ещё один пилот «SINTEC • Fresh Маркетплейс» – Дамир Идиятулин к финальному уик-энду набрал 667 очков. Этот результат вполне может быть конвертирован в титул, но здесь уже всё зависит не только от самого спортсмена, но и от его соперников. В этом сражении будет важен каждый зачётный балл и каждая позиция в квалификации.

При условии, что ни один из четвёрки лидеров не пройдёт квалификацию и не попадёт в ТОП 32, а Дамир выиграет квалификацию и парные заезды, то чемпионом станет именно он. Сценарий маловероятный, но возможный. Шестой этап на «обратной» конфигурации Moscow Raceway показал, что в дрифте расклад сил может поменяться в мгновение ока – фавориты окажутся не у дел, а те, на кого никто не ставил, будут в лидерах.

Выиграет ли Аркадий Цареградцев и другие интриги финала

Основное внимание поклонников дрифта на «Сочи Автодроме» будет приковано к сражению за чемпионство, но «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии 2023» наверняка готовит и другие сюрпризы. Главная интрига — сможет ли Аркадий Цареградцев одержать первую победу в этом сезоне? В статусе действующего чемпиона RDS GP пилот пока не смог выиграть ни квалификацию, ни парные заезды, так что болельщики ждут от лидера «FailCrew x ДаркСайд» успеха на домашней трассе. Заодно подвешен вопрос, будет ли в этом году семь разных победителей квалификации и парных заездов?

Приятных сюрпризов можно ждать и от других пилотов: от новичков серии Тимофея Добровольского (TAKAYAMA FORWARD AUTO) и Владислава Попова («FailCrew x ДаркСайд»), опытного Романа Тиводара (TAKAYAMA FORWARD AUTO) и набравшего обороты Григория Гусева (LUKOIL Racing Drift Team), а также от всей команды TimeUp в полном составе – Леонид Шнайдер, Данила Скоробогатов и Максим Гроссман полны желания заявить о себе.

На «Сочи Автодроме» участие в RDS GP примет Григорий Бурлуцкий, новый чемпион межрегиональной серии RDS EUROPE 2023. В соответствии с регламентом чемпионата он заменит в коллективе STAR PЁR STARS AIMOL Бориса Абрамова, который пропускает этот этап. Так что борьба на протяжении уик-энда будет идти острая на всех стадиях соревнований.

Судейская бригада RDS GP 2023

Состав судей на этапах Гран-При Российской Дрифт Серии постоянный. На судейской вышке работают действующие спортсмены Максим Ахтямов, Антон Новиков и Владимир Сафонов. Все трое имеют огромный опыт судейства, а в сезоне-2023 выступали за команду WEGO Drift Team в межрегиональной серии RDS EUROPE.

Расписание этапа «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии 2023» на трассе «Сочи Автодром»:

14 октября, суббота

  • 08:30-09:30 — тренировки
  • 09:45-13:25 — квалификация
  • 13:45-14:45 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия
  • 15:00-17:45 — парные заезды ТОП 32

15 октября, воскресенье

  • 08:30-09:30 — тренировки
  • 10:00-11:15 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия
  • 11:30-13:30 — парные заезды ТОП 16
  • 15:00-17:15 — парные заезды ТОП 8 / ТОП 4 / финал
  • 17:45-18:15 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун «Сочи Автодром», так и в прямом эфире на платформе RDS TV. Квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после простой регистрации, а парные заезды – по подписке.

О трассе «Сочи Автодром»

«Сочи Автодром» стал ареной проведения первого в истории России этапа Гран-при Формулы-1. Трасса, проложенная в Имеретинской низменности на территории Олимпийского парка, была открыта в 2014 году и до 2021 года неизменно принимала национальный этап чемпионата мира. Ее особенностью стали уникальный затяжной третий поворот и неповторимые пейзажи вокруг трека.

С момента открытия здесь проходили этапы международных турниров: от Формулы-1 и Кубка мира FIA WTCR, молодежных моносерий FIA Formula 3 и FIA Formula 2 до кузовного первенства TCR International Series и фирменного монокубка Ferrari Challenge Europe, а также этапы российских чемпионатов РДС, РСКГ и Формула-4. «Сочи Автодром» традиционно принимает финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии.

Статистика RDS GP на «Сочи Автодроме»

2020 год

  • Квалификация: Аркадий Цареградцев (89 баллов)
  • ТОП 3 парных заездов: Евгений Лосев (победитель), Роман Тиводар, Аркадий Цареградцев

2021 год

  • Квалификация: Дамир Идиятулин (95 баллов)
  • ТОП 3 парных заездов: Джеймс Дин (победитель), Георгий Чивчян, Джек Шанахан

2022 год

  • Квалификация: Дамир Идиятулин (98 баллов)
  • ТОП 3 парных заездов: Аркадий Цареградцев (победитель), Чарльз НГ, Евгений Лосев

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