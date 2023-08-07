RDS GP в Красноярске: пятый этап главного чемпионата страны пройдёт 12 и 13 августа

Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP) вновь отправляется в сибирское турне – пятый этап главного чемпионата страны по дрифту пройдёт 12 и 13 августа в Красноярске. Уик-энд примет культовый для российского дрифта автодром «Красное кольцо». Болельщиков ждёт яркое и интригующее зрелище в формате противостояния именитых мастеров управляемого заноса и амбициозных дебютантов сезона-2023, которым предстоит впервые выступить на легендарной сибирской трассе.



Что покажут новички

В новом сезоне число участников Гран При Российской Дрифт Серии пополнили молодые спортсмены, за четыре прошедших этапа доказавшие, что по праву являются пилотами RDS GP. Для Тимофея Добровольского (TAKAYAMA FORWARD AUTO), Антона Козлова (Carville Racing), Дениса Сорокопуда (LUKOIL Racing Drift Team), братьев Ильи и Владислава Поповых («FailCrew x Дарксайд») предстоящий уик-энд в Красноярске станет очередным серьёзным испытанием – ярких дебютантов серии ждёт незнакомая им трасса. С учётом того, что «Красное кольцо» бросает вызов даже опытнейшим пилотам, задача перед новичками RDS GP стоит непростая – они должны быстро найти общий язык с треком и сразу же включиться в борьбу за высокие позиции в квалификации и места как минимум в ТОП 16.

Формально новичками чемпионата являются команда TimeUp Леонида Шнайдера и два пилота этого красноярского коллектива: Максим Гроссман и Данила Скоробогатов. Правда, этот статус они носят весьма условно. Для Максима и Данилы 2023 год стал первым полным сезоном в RDS GP, но оба спортсмена прекрасно знают автодром в Красноярске и имеют здесь огромный «накат». Так что у них будет определённое преимущество перед теми соперниками, которые в этом году впервые приедут на «Красное кольцо».

Кто из ветеранов RDS GP окажется лучшим

Не меньшая интрига разгорается и на стороне ветеранов российского дрифта. Все они не просто имеют колоссальный опыт выступлений в Красноярске – большинство постоянных участников RDS GP могут так или иначе назвать «Красное кольцо» своей домашней трассой. Ведь опытнейшие пилоты Гран При Российской Дрифт Серии либо родились в Красноярске, либо выросли здесь как спортсмены.

Для Георгия Чивчяна (TAKAYAMA FORWARD AUTO), Аркадия Цареградцева («FailCrew x Дарксайд»), Дмитрия Ермохина (STAR PЁR STARS AIMOL), Дамира Идиятулина и Евгения Лосева («SINTEC • Fresh Маркетплейс») предстоящий этап станет принципиальным – каждый из сибиряков нацелен превзойти своих земляков и добиться максимально возможного результата в этом остром сибирском дерби.

Естественно, не готов уступать своим соперникам и лидер STAR PЁR STARS AIMOL Чарльз НГ. Год назад именно на «Красном кольце» состоялся триумфальный дебют пилота из Гонконга за рулём российского гиперкара Flanker F, и с тех пор этот тандем уже брал «золото» и «серебро» на этапах RDS GP. Успешное выступление Чарльза на Flanker F в Красноярске станет ярким подтверждением его чемпионских амбиций и намерений побороться за титул в 2023 году.

Долгожданный дебют нового автомобиля

В RDS GP 2023 снова автомобильный дебют – легендарная Toyota Supra в кузове A80 становится одним популярных в серии автомобилей. Данила Скоробогатов (TimeUp) получит в своё распоряжение мощную 977-сильную машину, которую команда строила всё это время, а болельщики ждали её со старта сезона-2023. С учётом того, что автомобиль создавался под конкретного пилота, можно смело ожидать улучшения результатов спортсмена. Насколько очередная новинка пелотона RDS GP окажется успешной в руках бесспорно талантливого Данилы Скоробогатова, покажет этап в Красноярске.

Обладатель другой громкой автомобильной премьеры сезона-2023, праворульной BMW 3 Series в кузове E92, Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) тоже будет стремиться продемонстрировать потенциал своей новой машины. Пилот из Находки успешно выступил на четвёртом этапе RDS GP на ADM Raceway, добравшись до полуфинала. Сибирский этап для новинки и её пилота обещает стать не менее результативным.

Судейская бригада RDS GP 2023

Состав судей на этапах Гран При Российской Дрифт Серии 2023 постоянный. На судейской вышке работают действующие спортсмены Максим Ахтямов, Антон Новиков и Владимир Сафонов. Все трое имеют огромный опыт судейства, а в сезоне-2023 выступают за команду WEGO DRIFT TEAM в чемпионате RDS EUROPE.

Расписание 5-го этапа RDS GP 2023 на «Красном кольце» (время местное*):

12 августа, суббота

10:00-13:30 — квалификация

14:00-15:00 — официальное открытие первого дня соревнований и автограф-сессия

15:30-18:00 — парные заезды ТОП 32

13 августа, воскресенье

9:00-10:30 — тренировки

11:30-12:30 — официальное открытие второго дня соревнований и автограф-сессия

13:00-14:30 — парные заезды ТОП 16

16:00-18:00 — парные заезды ТОП 8 / ТОП-4 / финал

18:30-19:00 — церемония награждения

* Разница во времени между Красноярском и Москвой составляет +4 часа

Следить за событиями на трассе можно будет на трибунах «Красного кольца», а также в прямом эфире на платформе RDSTV.ru. Квалификационные заезды доступны для просмотра бесплатно после простой регистрации, а парные заезды – по подписке.

О трассе «Красное кольцо»

Трасса «Красное кольцо» – настоящая кузница талантов в российском дрифте. Уже более 15 лет она принимает соревнования по дрифту, включая главный чемпионат страны RDS GP, а также выступает ареной для проведения зимних чемпионатов по этой дисциплине. Трасса хорошо известна не только как трек для дрифта и дрэг-рейсинга. Она принимала соревнования по кольцевым гонкам разного уровня – от локальных до всероссийских.

Статистика RDS GP на трассе «Красное кольцо»

2019 год (в 2020 году этап RDS GP не проводился):

Квалификация: Евгений Лосев (94 балла)

Топ-3 парных заездов: Евгений Лосев (победитель), Георгий Чивчян, Дамир Идиятулин

2021 год

Квалификация: Джеймс Дин (97 баллов)

Топ-3 парных заездов: Джеймс Дин (победитель), Аркадий Цареградцев, Данила Скоробогатов

2022 год

Квалификация: Дамир Идиятулин (97 баллов)

Топ-3 парных заездов: Аркадий Цареградцев (победитель), Дамир Идиятулин, Роман Тиводар

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