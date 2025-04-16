«Рейтинги Авто Года – 2025»: названы результаты масштабного исследования

16 апреля в ИА ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная итогам всероссийского исследовательского проекта «Рейтинги Авто Года – 2025», в рамках которой были представлены результаты масштабного исследования предпочтений российских автолюбителей.

На мероприятии присутствовали ведущие спикеры автомобильной отрасли. Они обсудили актуальное состояние рынка в первом квартале, акцентировав внимание на ключевых трендах, которые его трансформируют. Были затронуты важные темы, такие как локализация производств и утилизационный сбор, а также возможности возвращения ушедших брендов. Особое внимание было уделено динамике рынка китайских автобрендов и изменению дилерских сетей в новых реалиях 2025 года. Не обошли стороной и развитие инфраструктуры для электромобилей, подчеркнув важность этих аспектов для будущего отрасли.

1 / 2 2 / 2

Премия «Автомобиль года в России» существует уже 25 лет. В рамках Премии исследовательский проект «Рейтинги» появился 11 лет назад. Это более глубокое изучение не только мнения потребителей, но и их потребительского поведения. В проекте «Рейтинги» автомобили разделяются по близким для автолюбителей категориям, ровно как они выбирают автомобили в жизни. Помимо голосования за предпочитаемые автомобили, респонденты принимали участие в опросах, которые помогли понять ситуацию на рынке глазами автолюбителей.

«Рейтинги Авто Года» – это зеркало реальных предпочтений российских автовладельцев. В этом году мы увидели, как эмоции и рациональность борются в выборе покупателей, а новые технологии постепенно меняют привычные сегменты рынка. Попасть в десятку «Рейтингов» – это уже быть победителем! Владимир Безукладников руководитель компании «Автомобиль года»

Исследования «Автомобиля года» и данные статистики продаж показывают, что у потребителей снизились намерения покупки автомобилей в 2025 году: только 49% респондентов рассматривают приобретение в ближайшее время по сравнению с 63% в 2024 году. Доля желающих купить новые автомобили также уменьшилась с 49% до 43%.

В бурном потоке автомобильных брендов на наших дорогах выбор подходящего автомобиля становится задачей даже для профессионалов. Важно учитывать не только дизайн и бренд, но и безопасность, экономичность и надежность. Успехов в этом увлекательном деле! Алексей Подщеколдин президент Российской ассоциации автомобильных дилеров

Также были представлены результаты индекса ржавчины – первого в России масштабного исследования физического состояния автопарка. Индекс помогает оценить емкость проблем рынка автомобилей с пробегом. Анализ рынка показал, что средний уровень ржавчины в сегменте SUV составляет 16,6%, а средний уровень для автомобилей малого и среднего класса – 44,6%, что показывает огромный потенциал продаж в этом сегменте.

Доля автомобилей китайских автопроизводителей в нашем портфеле стремительно растет. Если в 2022 году только 5% застрахованных по каско в «Росгосстрахе» машин были произведены в КНР, то в этом году их уже 52%. И в том числе с учетом того, что целый ряд машин из КНР используют электрические силовые установки мы запустили специализированный продукт страхования для владельцев электромобилей — в нем страховым случаем являются не только традиционные для каско события, но и, например, ущерб в результате самовозгорания из-за короткого замыкания или неисправности электрооборудования. Сергей Налбандян директор по развитию автобизнеса страховой компании «Росгосстрах»

Но результаты исследований огласили не только «Авто Года». Шинный Холдинг «Кордиант» определил, что большая часть российских автомобилистов уже готова к переходу на отечественные комплектующие.

Завершилась череда ребрендингов как среди производителей, так и продуктов. Оформился ТОП игроков рынка, и потребитель, который ранее терялся в новых названиях моделей, появившихся в России, начинает более уверенно идентифицировать бренды, что способствует укреплению позиций и росту знания. Для 92% покупателей год выхода модели непринципиален. Потребитель не гонится за новинками, а уделяет внимание потребительским характеристикам шин. Порядка 60% готовы покупать шины, произведенные в РФ и этот процент будет расти. Ксения Глиник начальник отдела легковых и легкогрузовых шин департамента маркетинга АО «Кордиант»

Масштабное исследование «Рейтинги Авто Года» велось с 1 января 2025 года по 31 марта 2025 года. Опросы проходили на сайте проекта. В них мог принять участие любой совершеннолетний респондент, проживающий на территории РФ. В 11-м сезоне «Рейтингов» в исследовании приняли участие порядка 30 тысяч респондентов. Обработка и анализ данных осуществлялись независимой исследовательской компанией Ipsos.

В этом году исследование состояло из 10 детальных опросов в двух основных сегментах: «Новые авто» и «Авто с пробегом».

В этом году лучшие новинки предлагалось выбрать в семи номинациях («Надежные», «Семейные», «Современные», «Многоцелевые», «Цена/качество», «Иконы стиля», «Гибриды и электрокары»). Результаты опросов были разделены на две категории. Первая – без учета машин, поступающих по параллельному импорту. Вторая – это смешанный рейтинг (модели, официально поставляемые в РФ, плюс поступающие по «серым» схемам).

Каждый из автомобилей, попавших в рейтинг респондента, оценивался по различным характеристикам: качеству сборки, безопасности, практичности, комфорту, подготовленности к российским условиям и экономичности.

Номинации:



«Надежные авто»

В этом году марка Subaru вновь завоевала признание, заняв почетное место в списке самых надежных автомобилей. Этот успех стал особенно значимым, поскольку бренд одержал победу второй год подряд в общем зачете.

Официально представленные

Lada Niva Legend / Bronto

Chery Tiggo 7 PRO MAX

Haval Dargo / X

Среди всех

Subaru Forester

Toyota Land Cruiser Prado

Honda CR-V

«Семейные авто»

Официально представленные

Chery Tiggo 7 PRO MAX

Lada Largus

GAC M8

Среди всех

Kia Carnival

Chery Tiggo 7 PRO MAX

Lada Largus

«Современные авто»

Официально представленные

Omoda C5

Voyah Free

Geely Monjaro

Среди всех

Zeekr 001

Li Auto L9

Omoda C5

«Многоцелевые авто»

Официально представленные

ГАЗ Соболь NN

Chery Tiggo 7 PRO MAX

Lada Largus

Среди всех

Volkswagen Multivan/ Caravelle/ California

ГАЗ Соболь NN

Chery Tiggo 7 PRO MAX

«Цена/качество»

Официально представленные

Lada Vesta SW Cross

Lada Granta

Livan S6 Pro

Среди всех

SKODA Octavia

Toyota RAV4

Kia Sportage

«Иконы стиля»

Официально представленные

Aurus Senat

Tank 700

Voyah Free

Среди всех

Mercedes-Benz G-Класс

Porsche 911 CARRERA / Turbo / GT3

Aston Martin DB11 / DB12

«Гибриды и электрокары»

Официально представленные

Voyah Free

AITO SERES M5

Voyah Dream

Среди всех

Zeekr 001

Li Auto L9

Voyah Free

Второй сегмент – это подержанные авто. Участники опроса определяли свои предпочтения в номинациях «Автолегенда», «Первое авто» и «Выгодная покупка».

1 / 3 2 / 3 3 / 3

«Автолегенда»

Toyota Land Cruiser 200

Lada Niva

Toyota Land Cruiser Prado IV

«Первое авто»

Lada Granta I

Toyota Corolla X рестайлинг

Ford Focus II рестайлинг

«Выгодная покупка»

Toyota Land Cruiser Prado IV рестайлинг

Lada Largus I

Toyota Camry VII рестайлинг

Пресс-конференция не только подвела итоги масштабного исследования, но и стала значимой площадкой для обсуждения ключевых вызовов и перспектив автомобильного рынка. Благодаря поддержке партнеров мероприятие объединило представителей отрасли, экспертов и журналистов, сделав его важной вехой в профессиональной дискуссии и подчеркнув важность ежегодного рейтинга для всей автомобильной индустрии.

Партнёрский материал