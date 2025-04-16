«Рейтинги Авто Года – 2025»: названы результаты масштабного исследования

На мероприятии присутствовали ведущие спикеры автомобильной отрасли. Они обсудили актуальное состояние рынка в первом квартале, акцентировав внимание на ключевых трендах, которые его трансформируют. Были затронуты важные темы, такие как локализация производств и утилизационный сбор, а также возможности возвращения ушедших брендов. Особое внимание было уделено динамике рынка китайских автобрендов и изменению дилерских сетей в новых реалиях 2025 года. Не обошли стороной и развитие инфраструктуры для электромобилей, подчеркнув важность этих аспектов для будущего отрасли.
Премия «Автомобиль года в России» существует уже 25 лет. В рамках Премии исследовательский проект «Рейтинги» появился 11 лет назад. Это более глубокое изучение не только мнения потребителей, но и их потребительского поведения. В проекте «Рейтинги» автомобили разделяются по близким для автолюбителей категориям, ровно как они выбирают автомобили в жизни. Помимо голосования за предпочитаемые автомобили, респонденты принимали участие в опросах, которые помогли понять ситуацию на рынке глазами автолюбителей.
«Рейтинги Авто Года» – это зеркало реальных предпочтений российских автовладельцев. В этом году мы увидели, как эмоции и рациональность борются в выборе покупателей, а новые технологии постепенно меняют привычные сегменты рынка. Попасть в десятку «Рейтингов» – это уже быть победителем!
Исследования «Автомобиля года» и данные статистики продаж показывают, что у потребителей снизились намерения покупки автомобилей в 2025 году: только 49% респондентов рассматривают приобретение в ближайшее время по сравнению с 63% в 2024 году. Доля желающих купить новые автомобили также уменьшилась с 49% до 43%.
В бурном потоке автомобильных брендов на наших дорогах выбор подходящего автомобиля становится задачей даже для профессионалов. Важно учитывать не только дизайн и бренд, но и безопасность, экономичность и надежность. Успехов в этом увлекательном деле!
Также были представлены результаты индекса ржавчины – первого в России масштабного исследования физического состояния автопарка. Индекс помогает оценить емкость проблем рынка автомобилей с пробегом. Анализ рынка показал, что средний уровень ржавчины в сегменте SUV составляет 16,6%, а средний уровень для автомобилей малого и среднего класса – 44,6%, что показывает огромный потенциал продаж в этом сегменте.
Доля автомобилей китайских автопроизводителей в нашем портфеле стремительно растет. Если в 2022 году только 5% застрахованных по каско в «Росгосстрахе» машин были произведены в КНР, то в этом году их уже 52%. И в том числе с учетом того, что целый ряд машин из КНР используют электрические силовые установки мы запустили специализированный продукт страхования для владельцев электромобилей — в нем страховым случаем являются не только традиционные для каско события, но и, например, ущерб в результате самовозгорания из-за короткого замыкания или неисправности электрооборудования.
Но результаты исследований огласили не только «Авто Года». Шинный Холдинг «Кордиант» определил, что большая часть российских автомобилистов уже готова к переходу на отечественные комплектующие.
Завершилась череда ребрендингов как среди производителей, так и продуктов. Оформился ТОП игроков рынка, и потребитель, который ранее терялся в новых названиях моделей, появившихся в России, начинает более уверенно идентифицировать бренды, что способствует укреплению позиций и росту знания. Для 92% покупателей год выхода модели непринципиален. Потребитель не гонится за новинками, а уделяет внимание потребительским характеристикам шин. Порядка 60% готовы покупать шины, произведенные в РФ и этот процент будет расти.
Масштабное исследование «Рейтинги Авто Года» велось с 1 января 2025 года по 31 марта 2025 года. Опросы проходили на сайте проекта. В них мог принять участие любой совершеннолетний респондент, проживающий на территории РФ. В 11-м сезоне «Рейтингов» в исследовании приняли участие порядка 30 тысяч респондентов. Обработка и анализ данных осуществлялись независимой исследовательской компанией Ipsos.
В этом году исследование состояло из 10 детальных опросов в двух основных сегментах: «Новые авто» и «Авто с пробегом».
В этом году лучшие новинки предлагалось выбрать в семи номинациях («Надежные», «Семейные», «Современные», «Многоцелевые», «Цена/качество», «Иконы стиля», «Гибриды и электрокары»). Результаты опросов были разделены на две категории. Первая – без учета машин, поступающих по параллельному импорту. Вторая – это смешанный рейтинг (модели, официально поставляемые в РФ, плюс поступающие по «серым» схемам).
Каждый из автомобилей, попавших в рейтинг респондента, оценивался по различным характеристикам: качеству сборки, безопасности, практичности, комфорту, подготовленности к российским условиям и экономичности.
Номинации:
«Надежные авто»
В этом году марка Subaru вновь завоевала признание, заняв почетное место в списке самых надежных автомобилей. Этот успех стал особенно значимым, поскольку бренд одержал победу второй год подряд в общем зачете.
Официально представленные
- Lada Niva Legend / Bronto
- Chery Tiggo 7 PRO MAX
- Haval Dargo / X
Среди всех
- Subaru Forester
- Toyota Land Cruiser Prado
- Honda CR-V
«Семейные авто»
Официально представленные
- Chery Tiggo 7 PRO MAX
- Lada Largus
- GAC M8
Среди всех
- Kia Carnival
- Chery Tiggo 7 PRO MAX
- Lada Largus
«Современные авто»
Официально представленные
- Omoda C5
- Voyah Free
- Geely Monjaro
Среди всех
- Zeekr 001
- Li Auto L9
- Omoda C5
«Многоцелевые авто»
Официально представленные
- ГАЗ Соболь NN
- Chery Tiggo 7 PRO MAX
- Lada Largus
Среди всех
- Volkswagen Multivan/ Caravelle/ California
- ГАЗ Соболь NN
- Chery Tiggo 7 PRO MAX
«Цена/качество»
Официально представленные
- Lada Vesta SW Cross
- Lada Granta
- Livan S6 Pro
Среди всех
- SKODA Octavia
- Toyota RAV4
- Kia Sportage
«Иконы стиля»
Официально представленные
- Aurus Senat
- Tank 700
- Voyah Free
Среди всех
- Mercedes-Benz G-Класс
- Porsche 911 CARRERA / Turbo / GT3
- Aston Martin DB11 / DB12
«Гибриды и электрокары»
Официально представленные
- Voyah Free
- AITO SERES M5
- Voyah Dream
Среди всех
- Zeekr 001
- Li Auto L9
- Voyah Free
Второй сегмент – это подержанные авто. Участники опроса определяли свои предпочтения в номинациях «Автолегенда», «Первое авто» и «Выгодная покупка».
«Автолегенда»
- Toyota Land Cruiser 200
- Lada Niva
- Toyota Land Cruiser Prado IV
«Первое авто»
- Lada Granta I
- Toyota Corolla X рестайлинг
- Ford Focus II рестайлинг
«Выгодная покупка»
- Toyota Land Cruiser Prado IV рестайлинг
- Lada Largus I
- Toyota Camry VII рестайлинг
Пресс-конференция не только подвела итоги масштабного исследования, но и стала значимой площадкой для обсуждения ключевых вызовов и перспектив автомобильного рынка. Благодаря поддержке партнеров мероприятие объединило представителей отрасли, экспертов и журналистов, сделав его важной вехой в профессиональной дискуссии и подчеркнув важность ежегодного рейтинга для всей автомобильной индустрии.
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