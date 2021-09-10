Реконструкция платной трассы М-4: движение на участке в Ростовской области откроют осенью

Курортно-дачный сезон в России длится с конца весны по начало осени. Как правило, в этот период значительно увеличивается трафик на в любое время года востребованной платной трассе М-4 «Дон». По этой автодороге многие российские автомобилисты добираются до мест отдыха на черноморском побережье. Автодорога находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор».



По подсчётам Автодора, в пиковые месяцы количество проезжающих в сутки машин по отдельным участкам платной трассы превышает отметку в 70 тысяч. Конечно же, подобная загруженность вполне способна привести к многочасовой пробке даже в случае небольшого затора. Именно поэтому госкомпания старается постепенно избавляться от проблемных мест – тех самых, где заторы на данный момент практически неминуемы.

Одной из важнейших реконструкций автодороги «Дон» является строительство обхода Ростова-на-Дону (официальное название проекта – обход Аксая). Сейчас на 1083-ем километре М-4 продолжается возведение путепровода, который впоследствии пройдёт над существующей кольцевой развязкой «Сальское кольцо». Он станет частью основного хода трассы «Дон». Предполагается, что движение по нему будет открыто осенью текущего года, правда, более точного срока пока нет. В госкомпании ждут, что сдача его в эксплуатацию ощутимо повысит пропускную способность участка в Ростовской области.



Ещё на участке в рамках реализации проекта нового обхода идёт новое строительство, протяжённость этого участка – 35,5 км. Сейчас в этом месте продолжаются работы по снятию растительного слоя почвы, по выемке грунта для выравнивания профиля дорожного полотна, а также более чем на треть сделана насыпь. Свыше 50% нового отрезка М-4 пройдет в пойме реки Дон, из-за этого здесь проводится комплекс различных мероприятий для укрепления дорожного полотна.

Кроме того, дорожники уже произвели устройство свай на двух путепроводах на пересечении с региональной дорогой «Ростов-на-Дону – Новочеркасск». На одном из съездов на этот участок и на путепроводе над железной дорогой ещё сделаны ростверки, есть тело опор, обустроены ригели и произведён монтаж балок. Работы продолжаются на мостах через реки Аксай и Дон, а также на искусственном сооружении через озеро Монастырское.



Отметим, в общей сложности на обходе Ростова-на-Дону будет возведено пять мостов (через реки Дон, Аксай, Черкасскую, озеро Монастырское, а также и пойменный мост), а ещё восемь путепроводов. Предполагается, что через пару лет новый участок платной трассы М-4 позволит вывести транзитный трафик из областного центра, а также поможет водителям меньше времени тратить на путь до курортов Черноморского побережья.

Согласно последним данным, «Автодор» завершит строительство дороги в обход Аксая к 1 декабря 2023 года (этот срок на год раньше запланированной ранее даты). Совокупная стоимость строительства при этом остаётся прежняя – 85 млрд рублей.

