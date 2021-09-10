Дороги ×
  • Реконструкция платной трассы М-4: движение на участке в Ростовской области откроют осенью

Реконструкция платной трассы М-4: движение на участке в Ростовской области откроют осенью

10.09.2021 83 0 0

Стали известны подробности проведения масштабных дорожных работ на новом объекте – обходе Ростова-на-Дону.

 

Курортно-дачный сезон в России длится с конца весны по начало осени. Как правило, в этот период значительно увеличивается трафик на в любое время года востребованной платной трассе М-4 «Дон». По этой автодороге многие российские автомобилисты добираются до мест отдыха на черноморском побережье. Автодорога находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор».

По подсчётам Автодора, в пиковые месяцы количество проезжающих в сутки машин по отдельным участкам платной трассы превышает отметку в 70 тысяч. Конечно же, подобная загруженность вполне способна привести к многочасовой пробке даже в случае небольшого затора. Именно поэтому госкомпания старается постепенно избавляться от проблемных мест – тех самых, где заторы на данный момент практически неминуемы.

Одной из важнейших реконструкций автодороги «Дон» является строительство обхода Ростова-на-Дону (официальное название проекта – обход Аксая). Сейчас на 1083-ем километре М-4 продолжается возведение путепровода, который впоследствии пройдёт над существующей кольцевой развязкой «Сальское кольцо». Он станет частью основного хода трассы «Дон». Предполагается, что движение по нему будет открыто осенью текущего года, правда, более точного срока пока нет. В госкомпании ждут, что сдача его в эксплуатацию ощутимо повысит пропускную способность участка в Ростовской области.

Ещё на участке в рамках реализации проекта нового обхода идёт новое строительство, протяжённость этого участка – 35,5 км. Сейчас в этом месте продолжаются работы по снятию растительного слоя почвы, по выемке грунта для выравнивания профиля дорожного полотна, а также более чем на треть сделана насыпь. Свыше 50% нового отрезка М-4 пройдет в пойме реки Дон, из-за этого здесь проводится комплекс различных мероприятий для укрепления дорожного полотна.

Кроме того, дорожники уже произвели устройство свай на двух путепроводах на пересечении с региональной дорогой «Ростов-на-Дону – Новочеркасск». На одном из съездов на этот участок и на путепроводе над железной дорогой ещё сделаны ростверки, есть тело опор, обустроены ригели и произведён монтаж балок. Работы продолжаются на мостах через реки Аксай и Дон, а также на искусственном сооружении через озеро Монастырское.

Отметим, в общей сложности на обходе Ростова-на-Дону будет возведено пять мостов (через реки Дон, Аксай, Черкасскую, озеро Монастырское, а также и пойменный мост), а ещё восемь путепроводов. Предполагается, что через пару лет новый участок платной трассы М-4 позволит вывести транзитный трафик из областного центра, а также поможет водителям меньше времени тратить на путь до курортов Черноморского побережья.

Согласно последним данным, «Автодор» завершит строительство дороги в обход Аксая к 1 декабря 2023 года (этот срок на год раньше запланированной ранее даты). Совокупная стоимость строительства при этом остаётся прежняя – 85 млрд рублей.

Россия авто и общество дороги

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Четыре пепельницы, три прикуривателя и 130 тысяч рублей: опыт владения Buick Park Avenue Можно ли купить автомобиль бизнес-класса за сумму, эквивалентную паре тысяч долларов? И чтобы при этом он был на ходу и не требовал существенных вложений? Как ни странно, можно! Правда, бизн... 4682 0 2 09.09.2021
Статьи / Авто с пробегом Opel Insignia с пробегом: живительная оцинковка, грязевые карманы и «взрослая» электрика С моделью Insignia Opel пытался войти в сегмент «недопремиума», предложив чуть более доступный, чем у «старших немецких братьев», автомобиль, при этом имеющий отличный набор опций и вполне «... 3195 0 2 08.09.2021
Статьи / Путешествия План, ночлег, комфорт, инструмент и… газ: 5 вещей, о которых должен помнить автотурист Ох, в какое непростое время мы живем! Только мы успели привыкнуть к тому, что мир прекрасен, разнообразен и доступен, как ковид закрыл границы, поломал всю индустрию отдыха и заставил миллио... 630 0 11 08.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 57595 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 57359 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 32828 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings