Рекорд в 100 баллов и новые имена: завершён третий этап чемпионата по дрифту RDS Open

Третий этап RDS Open завершился в Москве на автодроме Moscow Raceway, который впервые принял Открытый чемпионат РДС по дрифту (RDS Open). 35 пилотов из 9 регионов России, а также из Казахстана бились за победу на обратной конфигурации трассы. Участникам повезло с погодой — практически все заезды прошли под летним солнцем, а зрители увидели дымные, эффектные заезды на максимальных скоростях.

Субботняя квалификация запомнилась идеальным квалификационным проездом Михаила Давидянца на максимальные 100 баллов – спортсмен стал вторым в истории турнира, покорившим эту высокую отметку. В воскресенье пилоты продолжили радовать зрителей и судей качественным плотным дрифтом. Андрей Астапов, Владимир Сафонов и Станислав Долгих (судьи RDS Open) то и дело назначали «One more time» (прим. – перезаезд, ОМТ), так как соперники показывали заезды, в которых было невозможно определить лучшего в рамках одного хита (прим. – два заезда одной пары пилотов). Никто из участников не хотел отдавать победу – таким образом, еще одним рекордом минувшего дрифт-уикенда стали сразу 15 OMT.

На старт зачёта PRO в ТОП-32 вышли 28 спортсменов. Четверо лучших участников квалификации – Михаил Давидянц («ТрансПарк»), Сергей Корнеев, Рябов Андрей (STAR PËR STARS AIMOL) и Анатолий Щербак – сразу прошли дальше через bye-run (прим. – обязательный одиночный проезд без соперника), а вот остальным спортсменам пришлось побороться за свое место в ТОП-16.

Плотнейшими дуэлями отметились Анатолий Щербак и Егор Губин, которые дважды отправлялись на ОМТ, чтобы определить, кто же пройдет в ТОП-8. Победителем в этой паре стал москвич Егор Губин. Буквально вырывать возможность пройти в четвертьфинал пришлось и пилоту из Самары Сергею Давидадзе. В ТОП-16 он встретился с краснодарским спортсменом Ваге Акопяном, и вновь пилоты дважды уходили на ОМТ. В третьем хите случился один из самых жестких крэшей за сезон, когда Акопян влетел в BMW E36 соперника, оставив последнего без заднего колеса – виновником столкновения судьи признали Ваге. Сергей Давидадзе прошел дальше, но продолжить соревнование уже не смог и вынужден был объявить технический сход. В ТОП-16 прекратил участие в третьем этапе RDS Open и рекордсмен квалификации Михаил Давидянц, которого обошел пилот из Казахстана Михаил Пак (Burnoutz). А вот в проезде Георгия Бибаева с Дмитрием Путилиным всё случилось прозаично и понятно – по итогам заезда Бибаев продолжил борьбу за первенство в личном зачёте.

В ТОП-8 красивейшими дуэлями, хоть и не без контактов, отметились Сергей Корнеев и Валерий Богочаров. Пилоты показали плотный, динамичный и захватывающий дрифт как в основном хите, так и в перезаезде. ОМТ завершился столкновением, виновником которого судьи признали Валерия Богочарова, и Сергей Корнеев продолжил борьбу за место на пьедестале.

ТОП-4 в зачёте PRO выдался не менее жарким. Сергей Корнеев, машину которого механики оперативно восстановили после крэша в предыдущей стадии, победил Чемпиона Казахстана 2023 года Михаила Пака и получил возможность побороться за первое место в личном зачёте. Егор Губин же встретился с Георгием Бибаевым, и здесь зрителей снова ждал яркий хит, а за ним уже привычный для третьего этапа RDS Open перезаезд, по итогам которого Бибаев продолжил борьбу за «золото», а Губин – за «бронзу» третьего этапа RDS Open.

За третье место боролись Михаил Пак и Егор Губин, а за победу – Сергей Корнеев и Георгий Бибаев. В результате впервые за несколько сезонов участия во втором турнире Российской Дрифт Серии (RDS Open ранее назывался RDS Europe) Егор Губин занял призовое третье место. Сергей Корнеев повторил успех первого этапа RDS Open и получил «серебро», а Георгий Бибаев в первый раз в своей карьере поднялся на подиум и сразу на высшую ступень пьедестала Открытого чемпионата РДС в зачёте PRO.

До сих пор не могу осознать свои эмоции — я впервые добираюсь до «тумбы» за три полных сезона. И это, конечно, радует и дает понять, что все старания были не напрасны. Безусловно, одержать победу мне помогла поддержка моих близких — семья и друзья болели на трибунах, и, конечно, слаженная работа команды, которая грамотно настроила машину и давала наставления при подготовке к заездам. Георгий Бибаев победитель 3 этапа RDS Open PRO

В зачёте NXT за место на пьедестале бились 7 пилотов. Победитель квалификации Артур Зелёный прошел в следующий этап через bye-run. В ТОП-8 Владимир Афанасьев («Tamashi Культура Заноса») оказался сильнее Егора Филько. Афанасьев выбрал тактику агрессивных проездов и не прогадал, благодаря чему обеспечил себе место в полуфинале. Имя второго полуфиналиста определилось в дуэли Анастасии Дандылевой и Дениса Бочкарева из «Tamashi Культура Заноса» и «Tamashi Культура Заноса 2» соответственно. Несмотря на более высокие результаты в квалификации, Анастасия в хите уступила напору Дениса Бочкарева, который по итогам первого дня соревнований занимал последнюю строчку. Четвертым участником ТОП-4 стал Тимофей Добровольский (STAR PËR STARS AIMOL) – на своей Nissan Silvia S14 по имени «Бестия» он показал уверенные заезды как лидером, так и преследователем, отправив своего соперника, казанского пилота Александра Цапелика, готовиться к следующему этапу соревнований.

Борьба за третье место в зачёте NXT продолжилась между сокомандниками Владимиром Афанасьевым и Денисом Бочкаревым. Борьба была настолько жаркой, что после сильного контакта машина Дениса Бочкарева покинула трек с повреждением в области левого переднего колеса, а Афанасьев и вовсе уехал на эвакуаторе. Восстановить автомобили в отведенный для этого пятиминутный таймаут участники не смогли. Судьи признали виновным в столкновении Бочкарева, и Владимир Афанасьев занял почетное третье место на пьедестале этапа RDS Open NXT на Moscow Raceway. Ещё одним командным дерби был ознаменован финал зачёта NXT – Тимофей Добровольский и Артур Зелёный распределили между собой оставшиеся две ступени подиума. Тимофей Добровольский в третий раз занял первое место в личном зачёте, а Артур Зелёный проследовал за ним, получив «серебро».

Очень тяжело дался этап, на самом деле, новая конфигурация и технические нюансы с автомобилем добавляли волнения. На тренировках я повредил автомобиль, из-за чего возникли проблемы с подвеской, но машина не подвела. Я очень рад снова оказаться в финале с сокомандником Артуром Зелёным, и, конечно, горжусь тем, что у нас получилось показать хорошие парные заезды. Тимофей Добровольский

В командном зачёте уже третий этап подряд победу одерживает коллектив STAR PЁR STARS AIMOL. На Moscow Raceway цвета команды защищали Тимофей Добровольский, Артур Зелёный, Андрей Рябов и Дмитрий Добровольский. Следом за ними – «Tamashi Культура Заноса» с Владимиром Афанасьевым, Александром Мезенцевым, Игорем Озолиным и Олегом Серафименко. Замыкает тройку лидеров команда «Tamashi Культура Заноса 2»: Анастасия Дандылева, Денис Бочкарев, Антон Мифсуд и Алексей Бахвалов.

RDS Open 2025. 3-й этап. Moscow Raceway. Личный зачёт.

ТОП-3, зачёт PRO:

Георгий Бибаев (г. Москва) – 252 балла Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) – 195 баллов Егор Губин (г. Москва) – 150 баллов

ТОП-3, зачёт NXT:

Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) – 267 балл Артур Зеленый (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) – 202 балл Владимир Афанасьев, (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса») – 160 баллов

RDS Open 2025. 3-й этап. Moscow Raceway. Командный зачёт.

«STAR PЁR STARS AIMOL» – 520 баллов «Tamashi Культура Заноса 2» – 234 балла «Tamashi Культура Заноса» – 229 баллов

По итогам прошедших этапов в зачёте PRO, несмотря на пропуск третьего этапа, всё ещё лидирует Фёдор Воробьёв, за ним следует Сергей Корнеев, и замыкает тройку лидеров Валерий Богочаров. В зачёте NXT первенство у Тимофея Добровольского, за ним – Артур Зелёный, третья строчка у Владимира Афанасьева.

RDS Open 2025. Личный зачёт.

ТОП-3. Зачёт PRO



Фёдор Воробьёв (г. Москва) – 539 баллов Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) – 476 баллов Валерий Богочаров (г. Ростов-на-Дону) – 353 балла

ТОП-3. Зачёт NXT

Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) – 801 балл Артур Зеленый (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) – 541 балл Владимир Афанасьев, (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса») – 487 баллов

Как изменится турнирная таблица узнаем совсем скоро. Сезон RDS Open продолжится уже 21 и 22 июня в Нижнем Новгороде на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо» (NRing).