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Renault анонсировал Hippie Caviar Motel на базе «каблучка» Kangoo E-Tech

24.08.2022 172 0 1

Версия будет представлена в статусе концепта в сентябре текущего года: презентация пройдёт в рамках выставки коммерческого транспорта в Ганновере (Германия).

 

Французская компания выпускает Renault Kangoo с 1997 года, модель актуального третьего поколения появилась весной прошлого года. Полностью электрический вариант с прибавкой E-Tech вошёл в семейство в ноябре 2021-го. По данным сайта Carsalesbase, продажи Kangoo в Европе постепенно снижались в течение последних четырёх лет. Так, по итогам прошлого года старосветские дилеры реализовали всего 7856 экземпляров, что на 11,1% меньше, чем годом ранее. Однако в текущем году у «каблучка» ощутимый прирост: за первую треть клиенты купили 4116 машин, что в 2,4 раза больше, чем в январе-апреле предыдущего года.

Теперь компания Renault готовится к презентации концепта Hippie Caviar Motel, в основу которого лёг серийный электрический «каблучок» Kangoo E-Tech. Шоу-кар представляет собой небольшой автокемпер «для любителей приключений, острых ощущений и активного отдыха на природе». Концепт станет неким «мобильным базовым лагерем» для автопутешественников.

Пока что французский производитель опубликовал лишь несколько фотографий Renault Hippie Caviar Motel, официальная премьера концепта пройдёт в рамках выставки коммерческого транспорта IAA, которая состоится в Ганновере (Германия) 19 сентября текущего года. Автомобиль имеет стеклянную крышу, при этом на ней установлен багажник, предназначенный для перевозки лыж. Компактный кемпер получил и другие так называемые «умные места для хранения», в которых можно разместить спортивный инвентарь и иные вещи, которые могут понадобиться в пути.

Концептуальный вэн получил двухцветную окраску, рисунок с изображением гор на боковине, а также эмблему с названием версии. Фотографий интерьера кемпера пока нет. Известно, что для создания пола, различных полок и иных предметов внутреннего убранства компания использовала переработанные материалы. Сообщается, что вэн получил задний диван, который раскладывается и превращается в кровать: в результате люди, находящиеся в салоне, могут ночью наблюдать за звёздами через панорамную крышу.

Техника у варианта Hippie Caviar Motel такая же, как у серийного «каблучка»: Renault Kangoo E-Tech оснащается единственным электромотором, отдача которого равна 120 л.с., а также тяговой батареей ёмкостью 45 кВт*ч. В компании отметили, что на одной зарядке такой вэн сможет проехать 285 км (по циклу WLTP), но этот показатель пока не подтверждён. Сообщается также, что за 30 минут аккумулятор можно «заправить» на пробег до 170 км. С места до «сотни» компактный автокемпер разгоняется за 11,6 секунды.

Пока что неизвестно, планирует ли Renault начать серийное производство Hippie Caviar Motel. Напомним, ранее производитель представил Hippie Caviar Hotel на базе коммерческого автомобиля Trafic. У этой версии был раскладной диван, выдвижная кровать, а также терраса на крыше с креслами и журнальным столиком.

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