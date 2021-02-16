Renault Arkana обрела новую топ-версию в России: двухцветный кузов, «карбон» и кое-что ещё

В новом варианте исполнения кросс-купе доступно только с одним двигателем, зато можно выбрать передний или полный привод. Спецверсия уже появилась у дилеров и в онлайн-шоуруме марки.

Купеобразный паркетник Renault Arkana вышел на российский рынок в середине 2019-го, для нашей страны модель производят на московском заводе компании. На заре карьеры у кросса была особая богатая комплектация Edition One, но она давно вышла из оборота. Теперь же «купе» получило новое топовое исполнение Pulse. Этот вариант тоже объявлен лимитированным, однако в Renault не уточнили ни тираж, ни то, сколько Пульс продержится в салонах.

Внешние отличия новой версии – окрашенные в черный крыша, корпуса наружных зеркал и 17-дюймовые легкосплавные диски. Плюс тонировка задних стекол и надписи с названием серии на задних дверях. Кроме того, только у Arkana Pulse кузов может быть синего цвета (также в палитру спецверсии входят белый неметаллик, красный, серебристый, темно-серый и черный).

Renault Arkana Pulse 1 / 2 Renault Arkana Pulse 2 / 2

Внутри – вставки «под карбон» на передней панели и картах дверей, у кресел комбинированная обивка с красной прострочкой и вышитым словом Pulse. Красные акценты также имеются на дверях, дефлекторах обдува и центральном тоннеле. Еще Arkana Pulse достались «именные» текстильные коврики, на педалях и порогах есть металлические накладки.



В списке стандартного оборудования также значатся мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, система выбора режимов движения, климат-контроль, обогрев лобового стекла с форсунками омывателя, подогрев рулевого колеса, аудиосистема Bose с восемью динамиками, шторки безопасности для переднего и заднего рядов. За доплату можно заказать камеры кругового обзора и систему мониторинга «слепых» зон.

Renault Arkana Pulse 1 / 6 Renault Arkana Pulse 2 / 6 Renault Arkana Pulse 3 / 6 Renault Arkana Pulse 4 / 6 Renault Arkana Pulse 5 / 6 Renault Arkana Pulse 6 / 6

Паркетник Renault Arkana Pulse доступен только с бензиновой «турбочетверкой» 1.3 (150 л.с.) и вариатором, но можно выбрать привод. Переднеприводный особый кросс стоит от 1 648 000 рублей, полноприводный – от 1 728 000 рублей. То есть Pulse на 92 000 рублей дороже «постоянной» топ-версии Style. Базовое «купе» 2021 модельного года (комплектация Life) с «атмосферником» 1.6 (114 л.с.), 5МКП и передним приводом сегодня стоит от 1 211 000 рублей.



Renault Arkana Pulse

Между тем Renault скоро выведет на российский рынок Duster второго поколения. Kolesa.ru уже испытал кросс, все подробности – в нашем материале.

