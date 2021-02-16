Новинки ×
  • Renault Arkana обрела новую топ-версию в России: двухцветный кузов, «карбон» и кое-что ещё

Renault Arkana обрела новую топ-версию в России: двухцветный кузов, «карбон» и кое-что ещё

16.02.2021 564 0 0

В новом варианте исполнения кросс-купе доступно только с одним двигателем, зато можно выбрать передний или полный привод. Спецверсия уже появилась у дилеров и в онлайн-шоуруме марки.

 

Купеобразный паркетник Renault Arkana вышел на российский рынок в середине 2019-го, для нашей страны модель производят на московском заводе компании. На заре карьеры у кросса была особая богатая комплектация Edition One, но она давно вышла из оборота. Теперь же «купе» получило новое топовое исполнение Pulse. Этот вариант тоже объявлен лимитированным, однако в Renault не уточнили ни тираж, ни то, сколько Пульс продержится в салонах.

Внешние отличия новой версии – окрашенные в черный крыша, корпуса наружных зеркал и 17-дюймовые легкосплавные диски. Плюс тонировка задних стекол и надписи с названием серии на задних дверях. Кроме того, только у Arkana Pulse кузов может быть синего цвета (также в палитру спецверсии входят белый неметаллик, красный, серебристый, темно-серый и черный).

Renault Arkana Pulse
1 / 2
Renault Arkana Pulse
2 / 2

Внутри –  вставки «под карбон» на передней панели и картах дверей, у кресел комбинированная обивка с красной прострочкой и вышитым словом Pulse. Красные акценты также имеются на дверях, дефлекторах обдува и центральном тоннеле. Еще Arkana Pulse достались «именные» текстильные коврики, на педалях и порогах есть металлические накладки.

В списке стандартного оборудования также значатся мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, система выбора режимов движения, климат-контроль, обогрев лобового стекла с форсунками омывателя, подогрев рулевого колеса, аудиосистема Bose с восемью динамиками, шторки безопасности для переднего и заднего рядов. За доплату можно заказать камеры кругового обзора и систему мониторинга «слепых» зон.

Renault Arkana Pulse
1 / 6
Renault Arkana Pulse
2 / 6
Renault Arkana Pulse
3 / 6
Renault Arkana Pulse
4 / 6
Renault Arkana Pulse
5 / 6
Renault Arkana Pulse
6 / 6

Паркетник Renault Arkana Pulse доступен только с бензиновой «турбочетверкой» 1.3 (150 л.с.) и вариатором, но можно выбрать привод. Переднеприводный особый кросс стоит от 1 648 000 рублей, полноприводный – от 1 728 000 рублей. То есть Pulse на 92 000 рублей дороже «постоянной» топ-версии Style. Базовое «купе» 2021 модельного года (комплектация Life) с «атмосферником» 1.6 (114 л.с.), 5МКП и передним приводом сегодня стоит от 1 211 000 рублей.

Renault Arkana Pulse

Между тем Renault скоро выведет на российский рынок Duster второго поколения. Kolesa.ru уже испытал кросс, все подробности – в нашем материале.

кроссовер Россия авторынок новинки Renault Renault Arkana

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Близнецы, но не во всем: стоит ли покупать SsangYong Korando или Tagaz Tager за 500 тысяч Настоящий внедорожник за 500 тысяч рублей – задача, которую ставят перед собой многие. Мы эту задачу решали уже как минимум двумя способами: УАЗ Патриот и Great Wall Hover. Есть, конечно,... 419 0 0 16.02.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Hyundai Sonata 6 (YF) Судьба Hyundai Sonata NF, а затем и YF в России была не слишком завидной, потому как они продавались параллельно с более старым и доступным EF, локализованным к тому же в Таганроге. До имидж... 453 0 0 16.02.2021
Статьи / Популярные вопросы Полоса для общественного транспорта: можно ли по ней ездить и каков штраф за нарушение Выезд на полосу для маршрутных транспортных средств – это нарушение. Так справедливо полагают многие автомобилисты, и соблюдение этого правила помогает им избегать штрафов. Однако кое-где по... 1864 1 1 15.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 102434 27 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 78781 3 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 61301 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings