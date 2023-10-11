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  • Renault Kardian, несостоявшийся кроссовер для России: рассекречен салон

Renault Kardian, несостоявшийся кроссовер для России: рассекречен салон

11.10.2023 240 1 0

Как и снаружи, внутри новый паркетник не стал точной копией исходного Sandero. Полноценную презентацию пятидверки проведут через пару недель.

Марка Renault продолжает подогревать интерес к своему «городскому SUV сегмента B», получившему имя Kardian: опубликовано первое фирменное изображение интерьера. Напомним, в качестве отдельной модели французы позиционируют переделанный «внедорожный» хэтчбек Sandero Stepway третьего поколения, который построен на платформе CMF-B. Но если исходный кросс-хэтч наряду с обычной пятидверкой продают в Европе под брендом Dacia, то Renault Kardian теперь адресован Латинской Америке, его производством займется бразильский завод. «Теперь» — потому что до начала всем известных событий сборку паркетника Рено планировали наладить и на АВТОВАЗе, хотя и не факт, что у нас он перестал бы быть Sandero Stepway.

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Внутри Renault Kardian подражает брату от Dacia: тут аналогичная архитектура передней панели с «парящим» 8-дюймовым планшетом мультимедиа-системы, такие же круглые шайбы с маленькими экранчиками (они отвечают за управление «климатом»).  Но сама панель – иная. Кроме того, у Kardian свой руль, переделан и центральный тоннель, вдобавок пятидверке Рено достался компактный джойстик коробки, а на дверных панелях может быть диодная подсветка.

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Что же касается внешности, то от Dacia Sandero Stepway паркетник отличился оформлением передней части и кормы. Kardian получил двухъярусную головную оптику (сверху расположены диодные ходовые огни, ниже идут блоки основных фар), другие радиаторную решетку и бамперы, а также С-образные задние фонари. Еше заменили капот и двери. Известно, что длина нового кросса составляет «менее 4,15 метра» (показатель актуального Dacia Sandero Stepway – 4088 мм).

Renault Kardian на патентных изображениях
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Renault Kardian на патентных изображениях
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Renault Kardian на патентных изображениях
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Dacia Sandero Stepway
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Dacia Sandero Stepway
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Dacia Sandero Stepway
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О технике в релизе по-прежнему ни слова. В Бразилии, которая и станет дебютным рынком для модели, кроссу прочат турботройку 1.0 TCe, а также четырехцилиндровый мотор 1.6 SCe: традиционно для этой страны двигатели будут «питаться» как бензином, так и этанолом. Привод исключительно передний.

Мировая премьера нового паркетника Renault Kardian пройдет в Рио-де-Жанейро 25 октября. А вместе с ним марка еще покажет некий концепт, подробностей о котором пока нет.

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1 комментарий
11.10.2023 23:31
Papirus

А вместо этого мы заслужили ржавеющие вёдра за 2-3-4 мульта….

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