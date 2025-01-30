Renault сделала электрический болид в стиле ретро, он установит рекорд эффективности

Одноместный Renault Filante Record 2025 отдаёт дань уважения своим историческим предкам, установившим несколько рекордов скорости, но сам он нацелен на совсем другие достижения.

Компания Renault продолжает верить в то, что электромобили — наше неизбежное будущее, и хочет повысить их привлекательность для потребителя с помощью эффектных проектов, таких как Renault Filante Record 2025. Свежеиспечённый болид — не концепт, а своеобразная лаборатория на колёсах, то есть полностью рабочий электромобиль, на котором обкатываются передовые технологии, некоторые из них мы впоследствии увидим на серийных «электричках» Renault.

Renault 40 CV 1 / 3 Renault Nervasport des Records 2 / 3 Renault Étoile Filante 3 / 3

Дизайн Renault Filante Record 2025 вдохновлён рекордными машинами Renault 40 CV (1925-1926 годы), Renault Nervasport des Records (1934 год) и Renault Étoile Filante (1956 год), на которых в своё время были установлены несколько мировых рекордов скорости на коротких и длинных дистанциях. В современном болиде можно обнаружить черты всех трёх исторических предков, при этом с точки зрения технологий Renault Filante Record 2025 предельно современен: он весит всего 1000 кг, из которых 600 кг приходятся на батарею ёмкостью 87 кВт·ч, позаимствованную у актуального кроссовера Renault Scenic и упакованную в углепластиковый корпус.

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Габаритная длина Renault Filante Record 2025 — 5,12 м, ширина — 1,71 м, высота — 1,19 м. Кузов и шасси разработаны с помощью компании Ligier, имеющей большой опыт в производстве гоночных машин, в конструкции широко используется лёгкий алюминиевый сплав, специально разработанный для 3D-печати. Эксклюзивные шины Michelin для Renault Filante Record 2025 имеют сниженный почти на 40% коэффициент сопротивления качению. Мощность силовой установки и динамические характеристики пока не раскрыты.

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В одноместном кокпите Renault Filante Record 2025 пилот полулежит в лёгком кресле, напоминающем по конструкции гамак. Педалей нет, ускорением и торможением заведует многофункциональный штурвал в стиле «стимпанк», к нему же прикручен цилиндрический щиток приборов. Двери заменяет поднимающийся колпак, причём для удобства посадки/высадки рулевая колонка поднимается вместе с этим колпаком.

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После серии испытаний Renault собирается установить в этом году на Filante Record 2025 некий рекорд эффективности, то есть пока непонятно, в чём именно он будет заключаться — в максимальном пробеге на одной зарядке, в максимально низком расходе энергии или ещё в чём-то. Для справки скажем, что рекорд Гиннесса по продолжительности пробега электромобиля на одной зарядке сейчас принадлежит напоминающему букашку крохотному немецкому болиду Muc022 — 2573 км, средний расход энергии за время его рекордного заезда составил 0,6 кВт·ч на 100 км.