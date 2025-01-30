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  • Renault сделала электрический болид в стиле ретро, он установит рекорд эффективности

Renault сделала электрический болид в стиле ретро, он установит рекорд эффективности

30.01.2025 24 0 0

Одноместный Renault Filante Record 2025 отдаёт дань уважения своим историческим предкам, установившим несколько рекордов скорости, но сам он нацелен на совсем другие достижения.

Компания Renault продолжает верить в то, что электромобили — наше неизбежное будущее, и хочет повысить их привлекательность для потребителя с помощью эффектных проектов, таких как Renault Filante Record 2025. Свежеиспечённый болид — не концепт, а своеобразная лаборатория на колёсах, то есть полностью рабочий электромобиль, на котором обкатываются передовые технологии, некоторые из них мы впоследствии увидим на серийных «электричках» Renault.

Renault 40 CV
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Renault Nervasport des Records
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Renault Étoile Filante
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Дизайн Renault Filante Record 2025 вдохновлён рекордными машинами Renault 40 CV (1925-1926 годы), Renault Nervasport des Records (1934 год) и Renault Étoile Filante (1956 год), на которых в своё время были установлены несколько мировых рекордов скорости на коротких и длинных дистанциях. В современном болиде можно обнаружить черты всех трёх исторических предков, при этом с точки зрения технологий Renault Filante Record 2025 предельно современен: он весит всего 1000 кг, из которых 600 кг приходятся на батарею ёмкостью 87 кВт·ч, позаимствованную у актуального кроссовера Renault Scenic и упакованную в углепластиковый корпус.

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Габаритная длина Renault Filante Record 2025 — 5,12 м, ширина — 1,71 м, высота — 1,19 м. Кузов и шасси разработаны с помощью компании Ligier, имеющей большой опыт в производстве гоночных машин, в конструкции широко используется лёгкий алюминиевый сплав, специально разработанный для 3D-печати. Эксклюзивные шины Michelin для Renault Filante Record 2025 имеют сниженный почти на 40% коэффициент сопротивления качению. Мощность силовой установки и динамические характеристики пока не раскрыты.

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В одноместном кокпите Renault Filante Record 2025 пилот полулежит в лёгком кресле, напоминающем по конструкции гамак. Педалей нет, ускорением и торможением заведует многофункциональный штурвал в стиле «стимпанк», к нему же прикручен цилиндрический щиток приборов. Двери заменяет поднимающийся колпак, причём для удобства посадки/высадки рулевая колонка поднимается вместе с этим колпаком.

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После серии испытаний Renault собирается установить в этом году на Filante Record 2025 некий рекорд эффективности, то есть пока непонятно, в чём именно он будет заключаться — в максимальном пробеге на одной зарядке, в максимально низком расходе энергии или ещё в чём-то. Для справки скажем, что рекорд Гиннесса по продолжительности пробега электромобиля на одной зарядке сейчас принадлежит напоминающему букашку крохотному немецкому болиду Muc022 — 2573 км, средний расход энергии за время его рекордного заезда составил 0,6 кВт·ч на 100 км.

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