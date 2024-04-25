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  • «Ренессанс страхование» совместно с парфюмерным брендом Holy Nose создал аромат для автомобилистов

«Ренессанс страхование» совместно с парфюмерным брендом Holy Nose создал аромат для автомобилистов

25.04.2024 0 0

«Ренессанс страхование» в сотрудничестве с парфюмерным брендом Holy Nose представили селективный аромат «Вдох-выдох» из нот хвойного дерева хиноки, сосны, дубового мха, кедра и можжевельника. Он будто переносит водителя в зеленый лес, где человек может укрыться от всех тревог – аналогичным образом «Ренессанс страхование» оберегает от забот.

Расслабляющий и успокаивающий аромат хвои нанесен на стильные брендированные саше, которые можно разместить в салоне автомобиля.

Автомобилистам особенно важно не терять самообладание, чтобы концентрировать внимание на дороге. Аромат призван помогать водителям сохранять внутренний баланс за рулем и наслаждаться каждым километром пути.

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Водители Москвы и Санкт-Петербурга могут приобрести этот аромат за 1 рубль при заказе в сервисе «Самокат» – сопровождающая его открытка содержит информацию о проекте и ссылку на лендинг со скидкой до 60% на полис КАСКО. 

Реклама. ПАО "Группа Ренессанс Страхование". erid: 2VfnxxMgnWc

 

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