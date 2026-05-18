Рестайлинг принёс седану Hongqi H5 новый интерьер

Премиум-бренд Hongqi уже на этой неделе выведет на рынок обновленную четырехдверку H5. Модели слегка подправили внешность и полностью перекроили салон. Техника, по предварительным данным, прежняя.

Во втором поколении седан Hongqi H5 пребывает с 2022 года. В 2024-м модель на родине слегка освежили, в прошлом году у нее там вдобавок появилась подзаряжаемая гибридная версия PHEV. Теперь четырехдверка пережила полноценный рестайлинг. Принадлежащий концерну FAW премиум-бренд поделился несколькими фирменными изображениями такого H5, премьеру модернизированный седан справит 20 мая.

Четырехдверка сохранила двухэтажную головную оптику. Но расположенные сверху секции ходовых огней – новые, более строгой формы, вдобавок заменили диодную начинку. Другими стали и блоки основных фар. Еще подретушировали передний бампер, пересмотрен дизайн дисков и расширена палитра цветов кузова.

Размеры рестайлингового Hongqi H5 пока не озвучены. Длина дореформенного седана равна 4988 мм, ширина – 1875 мм, высота в зависимости от исполнения – 1470 или 1500 мм. Колесная база — 2920 мм.

Интерьер полностью перекроили. Внутри – новые передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Приборный экран лишился козырька, а на смену вертикальному тачскрину мультимедийной системы пришел традиционный планшет. Мультимедиа – с голосовым управлением на базе искусственного интеллекта. Вместо привычного селектора коробки теперь подрулевой рычажок. В Hongqi также заявили о том, что были модернизированы водительские ассистенты.

О технике сам производитель пока не рассказал. Местные СМИ считают, что ее реформы не затронули. Дорестайлинговый седан Hongqi H5 в Китае сегодня доступен с бензиновыми турбочетверками 1.5 (169 л.с.) и 2.0 (224 л.с.). Первый мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второму положен классический восьмиступенчатый автомат. Силовая установка гибрида включает турбодвигатель 1.5 (150 л.с.), 228-сильный электромотор и батарею емкостью 18,4 или 23,9 кВт*ч. Запас хода на электротяге – 130 или 170 км по циклу CLTC.

Все подробности о рестайлинговом седане Hongqi H5 узнаем после официальной презентации. Напомним также, что модель представлена и в России. Вероятно, до нас обновленный H5 доберется в следующем году.