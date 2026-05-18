Рестайлинг ×

Рестайлинг принёс седану Hongqi H5 новый интерьер

18.05.2026 471 0 1
Рестайлинг принёс седану Hongqi H5 новый интерьер

Премиум-бренд Hongqi уже на этой неделе выведет на рынок обновленную четырехдверку H5. Модели слегка подправили внешность и полностью перекроили салон. Техника, по предварительным данным, прежняя.

Во втором поколении седан Hongqi H5 пребывает с 2022 года. В 2024-м модель на родине слегка освежили, в прошлом году у нее там вдобавок появилась подзаряжаемая гибридная версия PHEV. Теперь четырехдверка пережила полноценный рестайлинг. Принадлежащий концерну FAW премиум-бренд поделился несколькими фирменными изображениями такого H5, премьеру модернизированный седан справит 20 мая.

Обновленный Hongqi H5

Четырехдверка сохранила двухэтажную головную оптику. Но расположенные сверху секции ходовых огней – новые, более строгой формы, вдобавок заменили диодную начинку. Другими стали и блоки основных фар. Еще подретушировали передний бампер, пересмотрен дизайн дисков и расширена палитра цветов кузова.

Размеры рестайлингового Hongqi H5 пока не озвучены. Длина дореформенного седана равна 4988 мм, ширина – 1875 мм, высота в зависимости от исполнения – 1470 или 1500 мм. Колесная база — 2920 мм.

Обновленный Hongqi H5

Интерьер полностью перекроили. Внутри – новые передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Приборный экран лишился козырька, а на смену вертикальному тачскрину мультимедийной системы пришел традиционный планшет. Мультимедиа – с голосовым управлением на базе искусственного интеллекта. Вместо привычного селектора коробки теперь подрулевой рычажок. В Hongqi также заявили о том, что были модернизированы водительские ассистенты.

Дореформенный традиционный Hongqi H5
Дореформенный традиционный Hongqi H5
1 / 4
Дореформенный гибридный Hongqi H5
Дореформенный гибридный Hongqi H5
2 / 4
Дореформенный гибридный Hongqi H5
Дореформенный гибридный Hongqi H5
3 / 4
Дореформенный гибридный Hongqi H5
Дореформенный гибридный Hongqi H5
4 / 4

О технике сам производитель пока не рассказал. Местные СМИ считают, что ее реформы не затронули. Дорестайлинговый седан Hongqi H5 в Китае сегодня доступен с бензиновыми турбочетверками 1.5 (169 л.с.) и 2.0 (224 л.с.). Первый мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второму положен классический восьмиступенчатый автомат. Силовая установка гибрида включает турбодвигатель 1.5 (150 л.с.), 228-сильный электромотор и батарею емкостью 18,4 или 23,9 кВт*ч. Запас хода на электротяге – 130 или 170 км по циклу CLTC.

Все подробности о рестайлинговом седане Hongqi H5 узнаем после официальной презентации. Напомним также, что модель представлена и в России. Вероятно, до нас обновленный H5 доберется в следующем году.

седан Китай авторынок новинки рестайлинг Hongqi Hongqi H5
Обновлено 19.05.2026
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой Честно говоря, не нравятся мне современные АЗС. Вот эти все кофе, бургеры, акции, «центры притяжения» и мангалы с пневматическим оружием на прилавках – это всё как-то не по-божески. Потому ч... 548 9 1 18.05.2026
Статьи / Авто и технологии Партия сказала «надо», Changan ответил «есть»: немецкий десант и премьеры без кнопок Китайский автопром в последние годы развил чрезвычайно бурную деятельность. Наняв тысячи, а может быть, и десятки тысяч европейских, американских, южнокорейских и японских специалистов в раз... 1794 2 1 17.05.2026
Статьи / История Сырок с привкусом спорта: история создания и незаметного успеха Volkswagen Scirocco Спортивное или псевдоспортивное купе – это практически отсутствующий сегодня класс автомобилей. А ведь в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века существовало немало машин, отличительн... 857 1 4 16.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 41381 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11631 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9098 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
9 Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой
7 Бывший советник Бу Андерссона о нашем автопроме: на стратега надейся,...
5 Lada Niva следующего поколения: новые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings