Рестайлинговый Ford Territory: теперь со старшим турбомотором

Модернизированный паркетник Ford официально представили еще в одной стране. Пятидверка получила другой облик, скромные обновки есть и внутри.

Первый показ рестайлингового кроссовера Ford Territory несколько дней назад провели в Бразилии. А теперь такой SUV дебютировал в соседней Аргентине, причем там сразу же назвали цены и открыли прием заказов. Напомним, под именем Territory в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии Ford продает паркетник, который в Китае известен как Equator Sport. На экспорт поставляют машины китайского производства, хотя во Вьетнаме, например, представлен Territory локальной сборки. Ну и добавим, что исходный Ford Equator Sport обновили еще осенью прошлого года.

Как и модель для КНР, глобальный кроссовер обрел новое оформление передней части. Вместо двухэтажной оптики появились «цельные» фары, при этом они состоят из двух секций: основные блоки обрамляют диодные L-образные ходовые огни. Еще заменили радиаторную решетку, и она у экспортного Ford Territory оригинальная – с хромированными «штрихами» (у китайского Equator Sport решетка полностью черная). Другими также стали бамперы, причем у «мирового» паркетника расположенные спереди вставки окрашены в цвет кузова (в Китае они черные). Наконец, Territory получил колеса нового дизайна.

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В салоне установили более комфортные передние кресла, плюс изменились материалы отделки. Ford Territory все так же имеет табло, то есть объединенные экраны приборки и мультимедийной системы.

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Если бразильская версия оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 170 л.с. (аналогичный мотор положен Ford Equator Sport в Китае), то аргентинцам Ford Territory предложен с другим двигателем – это турбочетверка 1.8, которая выдает 185 л.с. и 320 Нм. Коробка едина для всех – семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод только передний. Позже «мировой» кроссовер, как ожидается, обзаведется подзаряжаемой гибридной версией (в Китае вариант PHEV появился как раз после рестайлинга).

В Аргентине обновленный Ford Territory доступен в двух комплектациях. В списке оборудования базовой SEL значатся: полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, тканевая обивка, 7-дюймовый приборный экран и мультимедиа с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, камера заднего вида, круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон. Версия Titanium – это 19-дюймовые колеса, панорамный люк, электропривод багажной двери, «кожа», подогрев и вентиляция передних сидений, виртуальная приборка на 12 дюймов, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Рестайлинговый Ford Territory SEL оценили в 41 700 долларов (около 3,3 млн рублей по текущему курсу), версия Titanium аргентинцам обойдется в 48 600 долларов (3,8 млн рублей). «Живые» продажи стартуют в июле. Впоследствии обновленный паркетник появится и в других регионах.