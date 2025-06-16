Обновлённый Ford Territory: глобальный кроссовер не во всём повторил Equator Sport для Китая

Состоялся первый показ модернизированного паркетника Territory, адресованного развивающимся рынкам. Модель получила новую внешность. А позже, как ожидается, у нее появится подзаряжаемая гибридная версия.

Под именем Territory компания Ford продает в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии кроссовер, который в Китае известен как Equator Sport. В Поднебесной расположена основная производственная площадка, так что китайская версия первой пережила рестайлинг: модернизированный Ford Equator Sport представили осенью 2024 года. Теперь же пришла очередь глобального Territory. К слову, премьеру обновленного «мирового» паркетника ждали в Аргентине – именно местное подразделение еще в мае поделилось тизером. Однако дебютный показ провели в соседней Бразилии.

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Следом за Equator Sport глобальный Territory лишился двухэтажной оптики – новые фары и бамперы у него такие же, как у модели для КНР. Еще заменили радиаторную решетку, и вот она-то у «мирового» паркетника оригинальная. Так, если китайская версия имеет полностью черную решетку, к которой вдобавок пристыкованы черные же вставки, то у Ford Territory спереди красуются хромированные «штрихи», плюс расположенные ниже вставки окрашены в цвет кузова. Глобальному SUV также достались блестящие ручки дверей и новые 19-дюймовые диски.

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Внутри Ford Territory по-прежнему повторяет китайский Equator Sport. В салоне перемен практически нет, разве что другими стали материалы отделки. Оба кроссовера сохранили табло, то есть объединенные виртуальную приборку и тачскрин мультимедиа. В списке оборудования Territory еще заявлены климат-контроль, вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

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Как и в Китае, в Бразилии кроссовер все так же будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 170 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В некоторых странах Ford Territory предложен с турбомотором 1.8 (185 л.с.) и 7DCT – скорее всего, на этих рынках технику тоже менять не станут. При этом впоследствии глобальный паркетник должен обзавестись подзаряжаемой гибридной версией: китайский Ford Equator Sport обрел вариант PHEV с установкой на базе 1.5T как раз после рестайлинга. Но привод в любом случае только передний.

Обновленный Ford Equator Sport для Китая 1 / 6 Обновленный Ford Equator Sport для Китая 2 / 6 Обновленный Ford Equator Sport для Китая 3 / 6 Дореформенный глобальный Ford Territory 4 / 6 Дореформенный глобальный Ford Territory 5 / 6 Дореформенный глобальный Ford Territory 6 / 6

В странах Латинской Америки полноценный запуск обновленного Ford Territory намечен на июль, после чего такой паркетник появится и на остальных рынках.