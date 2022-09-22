Кроссовер Ford Equator Sport прикинулся новым Territory и сменил мотор

Заявленный изначально в качестве эксклюзива для КНР паркетник начали поставлять в другие страны. При этом за пределами производственной родины его позиционируют в качестве совсем другой модели.

В Поднебесной этот кросс Ford дебютировал в прошлом году: там он носит имя Equator Sport, модель представляет собой укороченную пятиместную версию «просто» Equator. Оба паркетника производят локально на мощностях СП Форда и компании JMC (Jiangling Motors Corporation), и оба же изначально позиционировались как SUV, созданные специально для Китая. Но теперь марка решила поставлять «короткий» Equator Sport и в другие страны, правда, на остальных рынках паркетник продвигают в качестве Territory второго поколения: такой кросс еще летом анонсировали во Вьетнаме, однако дебютным рынком для него стала Мексика, причем модель предыдущей генерации там вовсе не была представлена.

Ну и напомним, что «первый» Ford Territory в строю с 2018-го (к австралийской одноименной модели, которую делали в 2004-2016 гг., отношения не имеет), он создан на базе «китайца» JMC Yusheng S330, и его тоже сначала называли китайским эксклюзивом. Впрочем, потом Ford Territory стал глобальным: кроссовер появился во многих странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки.



В плане дизайна новый экспортный кросс ничем не отличается от исходного Equator Sport, особенности внешности – двухэтажная головная оптика и радиаторная решетка с «чешуйками». При этом мексиканский «второй» Territory почему-то на 5 мм короче модели для Китая: его длина составляет 4625 мм. Остальные габариты совпадают (ширина – 1935 мм, высота – 1706 мм, колесная база – 2726 мм). Для сравнения, размеры уходящего Ford Territory: 4580/1936/1674 мм, расстояние между осями – 2716 мм.

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Внутри – крупное табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» (диагональю 7 или 12 дюймов) и тачскрин мультимедийной системы (12-дюймовый по умолчанию). Вместо традиционного рычага коробки установили шайбу.



В Китае Ford Equator Sport предложен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 EcoBoost мощностью 170 л.с. Мексиканскому же Ford Territory достался турбомотор 1.8 EcoBoost, который выдает 187 л.с. Коробка одна на двоих – семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний.

Мексиканцам новый кроссовер предложен в трех комплектациях. Базовый Ford Territory Ambiente имеет 18-дюймовые колеса, светодиодную оптику, тканевую обивку, шесть подушек безопасности, обычный кондиционер, круиз-контроль, систему мониторинга «слепых» зон. В версии Trend появляются «кожаный» салон, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и панорамная крыша. Топовый Territory Titanium – это 19-дюймовые диски, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения, беспроводная зарядка для смартфона.



Предыдущий Ford Territory и китайский Ford Equator Sport 1 / 6 Предыдущий Ford Territory и китайский Ford Equator Sport 2 / 6 Предыдущий Ford Territory и китайский Ford Equator Sport 3 / 6 Предыдущий Ford Territory и китайский Ford Equator Sport 4 / 6 Предыдущий Ford Territory и китайский Ford Equator Sport 5 / 6 Предыдущий Ford Territory и китайский Ford Equator Sport 6 / 6

В Мексике за новый паркетник просят 29 600 – 36 000 долларов. Позже Ford Territory второго поколения доберется и до других рынков.

